Nagy Elek leszámolt Parragh László utolsó hagyatékával: ugrott a luxusiroda és az elnöki Mercedes-Benz – Ausztriát csinálnak Magyarországon az MKIK-nál

Nemcsak szimbolikusan fontos, hanem jelentős költségmegtakarítással is jár, hogy a Bank Centerből januárban egy saját tulajdonú, jó minőségű, de mégis puritán irodaházba költöztünk. Ugyanilyen szimbolikus, egyben költségracionalizáló gyors döntés volt, hogy

az elnöki Mercedes-Benz limuzint egy vezetőségi kisbuszra cseréltük át, ami már nem az elnök kizárólagos használatában van,

hanem a vezetőség bármely tagjának áll rendelkezésére szolgálati céllal.

Ausztriát csinálnak az MKIK-ból

Sokat beszéltünk a kamara átalakításáról. Van ön előtt külföldi jó gyakorlat?

A hosszú távú céljaink eléréséhez erős nemzetközi partnerünk is van. Már budapesti elnökként szoros kapcsolatokat építettem ki az osztrák kamarai vezetéssel, többször jártunk náluk megnézni, hogy ott mi és hogyan működik példaértékűen. A kamarai kampányban sok esetben a képzési rendszerben hoztunk osztrák működő példákat, mint olyat, amiből tanulnunk kell. Így sokat emlegettük, emlegetjük a WIFI-t, az Osztrák Gazdasági kamara gazdaságfejlesztési és gazdaság oktatási intézetét, amely Ausztria legnagyobb felnőttképzési intézete, és amelyhez hasonlóra nagyon nagy szüksége lenne a magyar gazdaságnak is.

Az MKIK teljesen megújult képzési igazgatósága már el is kezdett dolgozni ennek megvalósításán, de ez is olyan feladat, amely Ausztriában is évtizedek alatt valósult meg, így nálunk is a megújulás második, harmadik ciklusában várható nemzetgazdasági szinten érzékelhető eredmény.

Ugyancsak a hosszú távú építkezés része a tudásalapú kamara felépítése, amelyben a kutatások, az adatbázisok és a nemzetközi együttműködések révén a kamara nemcsak érdekképviselet, hanem tudástermelő, -megosztó központtá is válik majd. Ennek az építkezésnek az első elemei az MKIK GVI (Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet) kutatóintézetnek a megerősítése, az országos kutatói hálózat kiépítése, a legnagyobb nemzetközi vállalkozáskutatás, a GEM, azaz Global Entrepreneurship Monitor (Globális Vállalkozói Monitor) hazai szerepének átvétele.

A kamara egy hihetetlenül nagy szervezet, a legnagyobb ereje a több mint 900 ezer vállalkozást alkotó hálózatban rejlik, azaz mindenhová el tudunk jutni. Oda is, ahová az egyes cégek vagy személyek, vagy akár a kormányzat nehezen vagy egyáltalán nem. Tudatosítani kívánjuk a vállalkozókban, hogy mi értük vagyunk. Ezért fontos, hogy nincsenek rossz kérdések, csak rossz válaszok vannak. Nincs olyan, hogy ezért-azért elfordulunk, nem segítünk, mert mi megtesszük, amit lehet. A megújult kamarai vezetés teljesítményének mérhető mutatókon kell alapulnia.

Mit vár el az MKIK-tól a gazdaságpolitikai kormányzat?

Valós partneri viszonyban vagyunk a kormányzattal. Ez azt jelenti, hogy a kamaráé a javaslat, a kormányzaté pedig a döntés felelőssége. Ezt egy interaktív kapcsolaton keresztül valósítjuk meg, ami elsősorban tárgyalásokra, logikus érveken alapuló meggyőzésre épül a realitások figyelembevétele mellett. Ehhez a kamara új tudásalapú és konzultatív működése adja az alapokat.

Bármilyen kérésünk, javaslatunk van, igyekszünk minél szélesebb körű adatokkal, elemzésekkel alátámasztani. Ha pedig a kormánytól érkezik kérdés, véleményezési feladat, akkor igyekszünk a válaszunkat minél inkább a vállalkozóktól érkező visszajelzésekre építeni. Úgy tapasztaljuk, hogy a kormányzat is örül ennek az új működési modellnek, hiszen így a kamara valódi értéket nyújt a gazdasági döntéshozatal során, ezáltal a kormány jobb, hatékonyabb döntéseket tud hozni.

Ennek a kamarai megújulásnak a kormányzati elismerése lehet az is, hogy jelenleg szakértői szintű elemzések és intenzív kormányzati-kamarai egyeztetések zajlanak annak meghatározására, hogy

mely állami gazdaságirányítási feladatokat lehet hatékonyabban, kisebb adminisztratív terheléssel és a vállalkozói igényekhez közelebb állva ellátni a megújult országos kamarai hálózat bevonásával.

Első körben „egyablakosítani” szeretnénk több olyan ügyintézési folyamatot, amely jelenleg széttagoltan, több hatóság hatáskörében van. Van olyan üzletág, ahol a vállalkozó hét helyen is kell intézze az ügyeit! Mi ezeket egyszerűsíteni szeretnénk.

Az MKIK az Eurochambers, az Európai Kereskedelmi és Iparkamarák Szövetsége tagszervezeteként szoros szakmai kapcsolatban áll az európai kamarai hálózattal, így számos jól működő modellt ismerünk, és azokat folyamatosan elemezzük. Több sikeres példa is van előttünk.

Az osztrák kamara rendkívül erős jogosítványokkal rendelkezik, különösen a duális szakképzés irányításában, a szakmai vizsgáztatásban és a mesterképzésben; ezek a területek Ausztriában gyakorlatilag teljes egészében a kamara kezében vannak, magas presztízzsel és hatékonysággal. A német kamarák fontos hatósági jogköröket gyakorolnak a szakképzésben, a szakmai képesítések kiadásában, a vizsgáztatásban és számos engedélyezési eljárásban. Az olasz kamara szerepe hagyományosan inkább szolgáltatói és tanácsadói területen erős, különösen a fiatalok vállalkozóvá nevelésében, a pályaorientációs programokban és a helyi gazdaságfejlesztésben.

Ezek a jól működő külföldi modellek különböző elemeikben mind bizonyítják, hogy a kamarai hálózatra építve lehetséges az adminisztráció csökkentése, a döntéshozatal gyorsítása és a vállalkozók érdekeinek hatékonyabb képviselete. Jelenleg szakértői munkacsoportjaink azt vizsgálják, hogy a fenti rendszerek mely jól bevált megoldásai emelhetők át úgy a magyar körülmények közé, hogy azok valóban a hazai vállalkozások érdekeit és sikerességét szolgálják.

Mi az ön elvárása az MKIK-val szemben?

A legfontosabb, hogy hatékonyan szolgáljuk a magyar gazdaságot, ezáltal a magyar vállalkozások érdekeit. Ehhez a kamara munkatársainak és a tisztségviselőknek is „ütemet kell váltaniuk”,

nem elég az eddigi kamarai tevékenységeket apránként javítgatni, hanem gyors és jelentős változások kellenek,

amelyeknek egy része már meg is történt az elmúlt egy év során. Természetesen a gyors ütemű változás néha panaszokkal is jár az érintettek körében, de ahogy a vállalkozók számára egyre több értéket teremtünk (lásd a 2026-os közel 100 milliárdos adó- és adminisztrációcsökkentő programunkat, ami 2027-ben már meghaladja a 100 milliárdot), úgy nyer egyre inkább értelmet ez az általam támogatott kamarai átalakulás.

Célunk, hogy vállalkozásaink itthon és külföldön is bátran, felkészülten nézzenek szembe a következő évtizedek kihívásaival, amelyek most elsősorban a digitális világból, a technológiai szektorból érkeznek.