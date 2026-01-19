Deviza
autóipar
Szijjártó Péter
Mercedes
Kecskemét

Megállíthatatlan Magyarország: Kína sarkában, a világ élvonalában vagyunk – megkezdődött az új Mercedes-Benz GLB sorozatgyártása a kecskeméti gyárban

A kecskeméti Mercedes-Benz-gyárban megkezdődött az új elektromos GLB sorozatgyártása. A német autógyártó nagyvállalat üzleti tervének részeként a vállalat 2022 óta mintegy egymilliárd eurót fektet be a kecskeméti telephelybe. Szijjártó Péter elmondta, hogy Magyarországon van a Mercedes második legnagyobb üzeme a világon.
Zováthi Domokos
2026.01.19., 10:34

A kecskeméti Mercedes-gyár 2012-es indulása óta több mint kétmillió jármű készült el az üzemben – mondta Jens Bühler, a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. ügyvezető igazgatója az autógyártó új GLB modelljének ünnepélyes, gyártásindítással egybekötött, exkluzív sajtóbemutatóján, Kecskeméten.

Szijjártó Péter gyár Mercedes
Szijjártó Péter a Mercedes-gyárindítón / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Kiemelte: az itt dolgozó csapat elkötelezettségének köszönhetően a „Made in Kecskemét” mára

  • a minőség,
  • a precizitás
  • és a kiemelkedő hatékonyság

szinonimájává vált. Külön büszkeségként említette az EQB-t, Magyarország első teljesen elektromos autóját, amellyel a vállalat 2021-ben mérföldkőhöz érkezett. Az eseményen bejelentették, hogy az új GLB modell már megérkezett a telephelyre, és hivatalosan is elindul a sorozatgyártása.

Elsőként az elektromos változat készül, majd márciusban ugyanazon a gyártósoron megkezdődik a belső égésű motorral szerelt kivitel előállítása is.

A vállalatvezető köszönetet mondott a Mercedes-Benz valamennyi területén dolgozó munkatársnak – a gyártásban, a hajtásláncfejlesztésben és a termeléstervezésben részt vevőknek –, valamint saját csapatának és a beszállítóknak. Mint fogalmazott, közös munkájuk és elhivatottságuk tette lehetővé, hogy az első, ügyfeleknek szánt jármű a terveknek megfelelően gördülhessen le a gyártósorról, és a modell gyártása menetrend szerint indulhasson el Kecskeméten.

Megállíthatatlan a Mercedes

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter beszédében megköszönte a Mercedes-Benz vezetőinek a meghívást és az elmúlt években kialakult, példamutató együttműködést. Rámutatott: az elmúlt másfél évtizedet egymást követő globális válságok jellemezték – gazdasági, egészségügyi és biztonsági téren egyaránt –, miközben mindezzel párhuzamosan egy olyan technológiai forradalom zajlott, amely alapjaiban alakította át a világgazdaság erőviszonyait. Ennek középpontjában az autóipar teljes megújulása, az elektromos átállás áll, amely Európában és Ázsiában mára megkerülhetetlen valósággá vált.

A miniszter szerint egy ország jövőbeni erejét döntően meghatározza, milyen szerepet tud betölteni az elektromos autóipar korszakában. Mint fogalmazott, Magyarország e tekintetben a világ élvonalába került, és az elektromos járműgyártás egyik európai fellegvárává vált. Ez nemcsak gazdasági erőt jelent az országnak, hanem modern munkahelyeket és biztos megélhetést a magyar családok számára. 

Az elmúlt 11 évben 452, az autóiparhoz kapcsolódó nagyberuházás valósult meg Magyarországon, összesen 6800 milliárd forint értékben, amelyek 165 ezer új munkahelyet teremtettek

– mondta a tárcavezető. Ennek eredményeként az autóipar éves termelési értéke ma már meghaladja a 10 ezer milliárd forintot. Hozzátette: mindez nem jöhetett volna létre a német vállalatok bizalma nélkül, amelyek számára Magyarország biztonságos és kiszámítható befektetési környezetet, alacsony adókat és magas színvonalú munkaerőt kínál.

Mercedes
Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Szijjártó Péter kiemelte, hogy a világon mindössze három ország – Kína, Németország és Magyarország – rendelkezik mindhárom német prémiumautó-gyártó termelési kapacitásával, ami szerinte önmagában is jelzi az ország gazdasági súlyát. Külön büszkeségnek nevezte, hogy Kecskeméten működik Magyarország legnagyobb autógyára, amely a világon a Mercedes második legnagyobb üzeme lett, és a fejlesztések nyomán hamarosan akár évi 350 ezer jármű előállítására is képes lehet. Ez közelebb viszi az országot ahhoz a stratégiai célhoz, hogy Magyarországon évente egymillió autó készüljön.

A miniszter mérföldkőnek nevezte, hogy Kecskeméten megkezdődik a Mercedes új, teljesen elektromos meghajtású modelljének sorozatgyártása. Szerinte ez a lépés növeli a vállalat rugalmasságát és hatékonyságát, egyben jelentős siker Kecskemét és a magyar gazdaság számára. Felidézte, hogy a gyár az elmúlt években lerövidítette a beszállítói láncokat, megújuló energiára állt át, és 2024-ben az ország legvonzóbb munkahelyének bizonyult. Emellett a kutatás-fejlesztési tevékenység bővülésével a magyar mérnökök szerepe is egyre meghatározóbb.

Beszéde végén köszönetet mondott a Mercedes több mint 4500 kecskeméti és környékbeli dolgozójának, akik teljesítményükkel hozzájárultak ahhoz, hogy a vállalat központja folyamatosan a magyarországi fejlesztések mellett döntsön. Biztosította a cég vezetőit arról, hogy

a magyar kormány a jövőben is kiemelt stratégiai partnerként tekint a Mercedesre, majd sok sikert kívánt az új modell gyártásához és piaci bevezetéséhez.

Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A Mercedes komolyan számol a kecskeméti gyárral

Michael Schiebe, a Mercedes-Benz AG igazgatósági tagja, a termelési és ellátási lánc vezetője hangsúlyozta, hogy a kecskeméti üzem a megnyitása óta a vállalat globális gyártóhálózatának egyik meghatározó pillérévé vált. Ennek jelentőségét jól mutatja, hogy 2022 óta mintegy

egymilliárd eurót fektettek be a telephely fejlesztésébe.

A beruházások három fő irányt szolgáltak: a gyártás rugalmasságának növelését, a digitalizáció előrehaladását és a fenntarthatóság erősítését.

Schiebe kiemelte, hogy az új technológiáknak köszönhetően a következő generációs modellek – köztük az új GLB – teljesen rugalmasan, egyazon gyártósoron készülhetnek. A mesterséges intelligenciára épülő megoldások ellenállóbbá és stabilabbá teszik a termelést, miközben a karbonsemleges működés felé tett lépések alapvetően formálják át a gyártási folyamatokat.

A vezető szerint a most induló GLB-gyártás egy új fejezet kezdete, amely a Mercedes-Benz történetének eddigi legnagyobb termékoffenzívájába illeszkedik: a következő két évben világszerte több mint negyven új modell gyártása indul el. A GLB-t úgy jellemezte, mint amely egyszerre szolgálja a mindennapi használatot és a szabadidős igényeket, miközben kategóriájában kiemelkedő minőségi és technológiai színvonalat képvisel.

Szólt arról is, hogy a kecskeméti bevezetés rendkívül hatékonyan zajlott, amit a virtuális tervezési és beüzemelési megoldások tettek lehetővé. Az autót néhány héttel korábban mutatták be a nagyközönségnek, most pedig már a sorozatgyártás startjáról beszélhetnek – ez szerinte olyan teljesítmény, amelyre a helyi csapat joggal lehet büszke.

Külön előnyként említette a helyi integrációt: az új modellbe kerülő akkumulátorok közvetlenül a kecskeméti telephelyről érkeznek, ami rövidebb szállítási időt, alacsonyabb költségeket és nagyobb fenntarthatóságot eredményez. A kulcsfontosságú gyártási lépések helyben tartása növeli a hatékonyságot és erősíti a régió gazdasági szerepét.

Beszéde végén ismét köszönetet mondott a teljes kecskeméti csapatnak, valamint a magyar kormány és a helyi döntéshozók képviselőinek a hosszú évek óta tartó együttműködésért. Úgy fogalmazott, hogy a támogatásuk nélkül a mai nap nem jöhetett volna létre, és közösen folytathatják a telephely sikertörténetének következő fejezetét.

Ezt kell tudni az új Mercedes-Benz GLB-ről

Intelligens tervezésével és akár hét fő számára is bőséges helykínálatával az új GLB a markáns terepjárós dizájnt valódi funkcionalitással ötvözi. A kiváló minőségű, újratervezett utastér az MBUX Superscreen rendszerrel új mércét állít az Entry-szegmensben, és bebizonyítja, hogy egy elektromos kompakt SUV éppoly sokoldalú, mint amennyire erős – és jóval több egy egyszerű használati tárgynál.

Rövid szállítási utak: a hatékonyság és a gazdaságosság kulcsa

A világszerte több mint 30 gyárat működtető Mercedes-Benz alapvetően a rövid ellátási lánc (local-for-local) stratégiát követi. Ennek megfelelően – többek között – a karosszéria elemeit a gyár saját présüzemében állítják elő, ami csökkenti a szállítási távolságokat és a kibocsátást. A teljesen elektromos GLB újonnan fejlesztett akkumulátorai pedig – a kecskeméti gyár történetében először – a telephely új akkumulátor-összeszerelő üzeméből érkeznek.

Mérleg szerinti szén-dioxid-semleges gyártás 

A Mercedes-Benz saját járműgyártó telephelyei 2022 óta mérleg szerinti szén-dioxid-semlegesek, és a tervek szerint 2030-ra a gyártás energiaszükségletének több mint 70 százalékát megújuló energiával kívánják fedezni. A Mercedes-Benz világszerte működő összes gyártóüzemének célkitűzése, hogy 2039-re 100 százalékban megújuló energiával, szén-dioxid-kibocsátás nélkül működjenek. A folyamatban lévő gyárbővítés keretében a Mercedes-Benz a kecskeméti telephelyen napelemparkot létesít. Ezen túlmenően a vállalat különös figyelmet fordít a vízfogyasztás és a hulladéktermelés folyamatos csökkentésére.

A munkatársak felkészítése a sikeres felfutás kulcsa

Az előkészítési szakaszban a munkatársakat felkészítették az új feladatokra. Az európai MMA-gyártási hálózat keretében a kecskeméti gyár a rastatti üzem csapatainak szaktudására és tapasztalataira is támaszkodhat. Emellett átfogó képzési programokat szerveztek az új termelési tevékenységekhez, különösen az akkumulátor-összeszerelés területén.

A korszerű és ergonómiailag optimalizált munkahelyek megkönnyítik a napi munkavégzést. A digitális alkalmazások és az automatizált folyamatok további támogatást nyújtanak, és hozzájárulnak a hatékony és vonzó gyártási környezethez. Ennek eredményeként a kecskeméti Mercedes-Benz Gyár elnyerte a PwC 2025 Legvonzóbb Munkahelye Díjat mind az összesített kategóriában, mind az autóipari gyártók között.

Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A Mercedes máris elindítja Kecskeméten az új modell gyártását, ez a pontos dátum – videón az új autó

A vártnál hamarabb kezdi meg új modelljének gyártását az egyik legnagyobb német autóipari óriás. A kecskeméti Mercedes-Benz-gyár futószalagjáról már januárban legördül az első GLB, ami egy igazi családi autó.

