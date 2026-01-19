Megállíthatatlan Magyarország: Kína sarkában, a világ élvonalában vagyunk – megkezdődött az új Mercedes-Benz GLB sorozatgyártása a kecskeméti gyárban

A kecskeméti Mercedes-gyár 2012-es indulása óta több mint kétmillió jármű készült el az üzemben – mondta Jens Bühler, a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. ügyvezető igazgatója az autógyártó új GLB modelljének ünnepélyes, gyártásindítással egybekötött, exkluzív sajtóbemutatóján, Kecskeméten.

Szijjártó Péter a Mercedes-gyárindítón / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Kiemelte: az itt dolgozó csapat elkötelezettségének köszönhetően a „Made in Kecskemét” mára

a minőség,

a precizitás

és a kiemelkedő hatékonyság

szinonimájává vált. Külön büszkeségként említette az EQB-t, Magyarország első teljesen elektromos autóját, amellyel a vállalat 2021-ben mérföldkőhöz érkezett. Az eseményen bejelentették, hogy az új GLB modell már megérkezett a telephelyre, és hivatalosan is elindul a sorozatgyártása.

Elsőként az elektromos változat készül, majd márciusban ugyanazon a gyártósoron megkezdődik a belső égésű motorral szerelt kivitel előállítása is.

A vállalatvezető köszönetet mondott a Mercedes-Benz valamennyi területén dolgozó munkatársnak – a gyártásban, a hajtásláncfejlesztésben és a termeléstervezésben részt vevőknek –, valamint saját csapatának és a beszállítóknak. Mint fogalmazott, közös munkájuk és elhivatottságuk tette lehetővé, hogy az első, ügyfeleknek szánt jármű a terveknek megfelelően gördülhessen le a gyártósorról, és a modell gyártása menetrend szerint indulhasson el Kecskeméten.

Megállíthatatlan a Mercedes

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter beszédében megköszönte a Mercedes-Benz vezetőinek a meghívást és az elmúlt években kialakult, példamutató együttműködést. Rámutatott: az elmúlt másfél évtizedet egymást követő globális válságok jellemezték – gazdasági, egészségügyi és biztonsági téren egyaránt –, miközben mindezzel párhuzamosan egy olyan technológiai forradalom zajlott, amely alapjaiban alakította át a világgazdaság erőviszonyait. Ennek középpontjában az autóipar teljes megújulása, az elektromos átállás áll, amely Európában és Ázsiában mára megkerülhetetlen valósággá vált.

A miniszter szerint egy ország jövőbeni erejét döntően meghatározza, milyen szerepet tud betölteni az elektromos autóipar korszakában. Mint fogalmazott, Magyarország e tekintetben a világ élvonalába került, és az elektromos járműgyártás egyik európai fellegvárává vált. Ez nemcsak gazdasági erőt jelent az országnak, hanem modern munkahelyeket és biztos megélhetést a magyar családok számára.

Az elmúlt 11 évben 452, az autóiparhoz kapcsolódó nagyberuházás valósult meg Magyarországon, összesen 6800 milliárd forint értékben, amelyek 165 ezer új munkahelyet teremtettek

– mondta a tárcavezető. Ennek eredményeként az autóipar éves termelési értéke ma már meghaladja a 10 ezer milliárd forintot. Hozzátette: mindez nem jöhetett volna létre a német vállalatok bizalma nélkül, amelyek számára Magyarország biztonságos és kiszámítható befektetési környezetet, alacsony adókat és magas színvonalú munkaerőt kínál.