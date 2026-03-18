Trump embere Budapestre jön: egyenesen a Fehér Házból kap támogatást Orbán Viktor – Washington kiemelt figyelmet szentel a választásoknak

Az Egyesült Államok alelnöke, J. D. Vance budapesti látogatást tervez, hogy nyíltan támogassa Orbán Viktor miniszterelnököt a választási hajrában. A lépés egyre feszültebb politikai helyzetben érkezik, miközben a közvélemény-kutatások szerint a kormányfő komoly kihívással néz szembe.

A választási hajrában Washington sem marad tétlen: J. D. Vance Budapestre készül / Fotó: AFP

A Reuters értesülései alapján az Egyesült Államok alelnöke, J. D. Vance a következő napokban Magyarországra látogathat, hogy nyílt politikai támogatást adjon Orbán Viktor miniszterelnöknek a közelgő választások előtt.

A látogatás időzítése nem véletlen: a kampány a végső szakaszába lépett, és a kormányfő pályafutása egyik legnehezebb megmérettetésére készül.

A háttérben már hónapok óta erősödik az amerikai jelenlét. Februárban Marco Rubio külügyminiszter is Budapesten járt, ahol nyíltan méltatta Orbán Viktor vezetését, és jelezte: Washington stratégiai partnerként tekint a magyar kormányra. A mostani, tervezett alelnöki látogatás ezt a támogatást emelheti új szintre.

Az amerikai kapcsolatok különösen fontosak Orbán Viktor számára. A miniszterelnök régóta szoros viszonyt ápol Donald Trumppal, aki nemrég „erős és határozott vezetőnek” nevezte őt, és nyíltan kiállt mellette. A republikánus politikai körökben Orbán gyakran példaként jelenik meg, különösen a migrációs politika és a keresztény konzervatív értékek hangsúlyozása miatt.

J. D. Vance látogatása a hosszú távú magyar–amerikai szövetséget jelképezi

Az amerikai alelnök szerepe ebben a rendszerben kulcsfontosságú. J. D. Vance az elmúlt időszakban egyre nagyobb befolyást szerzett a külpolitikai döntéshozatalban, és sokan már most Donald Trump lehetséges utódjaként tekintenek rá a 2028-as elnökválasztás kapcsán. Egy budapesti látogatás így nemcsak Orbán Viktornak jelentene támogatást, hanem Vance saját nemzetközi profilját is erősítené.