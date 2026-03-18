Trump embere Budapestre jön: egyenesen a Fehér Házból kap támogatást Orbán Viktor – Washington kiemelt figyelmet szentel a választásoknak
Az Egyesült Államok alelnöke, J. D. Vance budapesti látogatást tervez, hogy nyíltan támogassa Orbán Viktor miniszterelnököt a választási hajrában. A lépés egyre feszültebb politikai helyzetben érkezik, miközben a közvélemény-kutatások szerint a kormányfő komoly kihívással néz szembe.
A Reuters értesülései alapján az Egyesült Államok alelnöke, J. D. Vance a következő napokban Magyarországra látogathat, hogy nyílt politikai támogatást adjon Orbán Viktor miniszterelnöknek a közelgő választások előtt.
A látogatás időzítése nem véletlen: a kampány a végső szakaszába lépett, és a kormányfő pályafutása egyik legnehezebb megmérettetésére készül.
A háttérben már hónapok óta erősödik az amerikai jelenlét. Februárban Marco Rubio külügyminiszter is Budapesten járt, ahol nyíltan méltatta Orbán Viktor vezetését, és jelezte: Washington stratégiai partnerként tekint a magyar kormányra. A mostani, tervezett alelnöki látogatás ezt a támogatást emelheti új szintre.
Az amerikai kapcsolatok különösen fontosak Orbán Viktor számára. A miniszterelnök régóta szoros viszonyt ápol Donald Trumppal, aki nemrég „erős és határozott vezetőnek” nevezte őt, és nyíltan kiállt mellette. A republikánus politikai körökben Orbán gyakran példaként jelenik meg, különösen a migrációs politika és a keresztény konzervatív értékek hangsúlyozása miatt.
J. D. Vance látogatása a hosszú távú magyar–amerikai szövetséget jelképezi
Az amerikai alelnök szerepe ebben a rendszerben kulcsfontosságú. J. D. Vance az elmúlt időszakban egyre nagyobb befolyást szerzett a külpolitikai döntéshozatalban, és sokan már most Donald Trump lehetséges utódjaként tekintenek rá a 2028-as elnökválasztás kapcsán. Egy budapesti látogatás így nemcsak Orbán Viktornak jelentene támogatást, hanem Vance saját nemzetközi profilját is erősítené.
A magyar választás tétje túlmutat az ország határain. Az eredmény hatással lehet az Európai Unió jövőbeli politikai irányára is, különösen egy olyan időszakban, amikor a konzervatív és jobboldali erők több országban is erősödnek. Orbán Viktor régóta konfliktusban áll Brüsszellel, többek között az ukrajnai háború, az Oroszországhoz fűződő kapcsolatok és az uniós integráció kérdései miatt.
Mindezek fényében J. D. Vance budapesti látogatása nem pusztán diplomáciai esemény lenne, hanem egyértelmű jelzés: Washington kész aktívan is szerepet vállalni az európai politikai folyamatok alakításában.
