Behúzták a kéziféket az öböl menti országok, bukhatja a világ a több ezermilliárdos befektetéseiket – inkább otthon költik el a pénzt

Nem tudni, milyen hatása lesz a háborúnak a gazdaságra. Az öböl menti országok kénytelenek lehetnek visszafogni a külföldi befektetéseket.
M. Cs.
2026.03.18., 16:30

A Perzsa-öböl gazdag országai a legnagyobb befektetők közé tartoznak a világon, több ezermilliárd dollárnyi tőke áramlott vagy a tervek szerint a jövőben áramlott volna mindenfelé az amerikai kontinenstől kezdve Afrikáig. Az ígért befektetések azonban elmaradhatnak, a nagyvonalúságnak vége lehet, ha az iráni háború következtében az öböl menti országok kénytelenek lesznek inkább otthon elkölteni pénzük jelentős részét.

Az öböl menti országok gazdaságai nem csupán az olajpiaci válságot érzik meg, a háború más szektorokra is hatással van / Fotó: NurPhoto via AFP

Csillagászati összegekről van szó. Az öböl menti olajországok, elsősorban Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek, Katar és Kuvait mintegy 5000 milliárd dollár értékű befektetést kezelnek.

„Az öböl menti országok globális hatása nem korlátozódik az olajra” – emlékeztetett Madzsed al-Anszari, katari külügyi szóvivő a Közel-keleti Globális Ügyek Tanácsa által kedd reggel szervezett online kerekasztal-beszélgetésen.

Ez a régió a nemzetközi gazdaság egyik központja, és ha úgy dönt, hogy a védelemre összpontosít, visszavonja a befektetéseit és megszünteti a gazdasági együttműködését a nemzetközi közösséggel, akkor annak hatása érezhető lesz világszerte minden háztartásban

– figyelmeztetett.

Az elmúlt néhány évben az öböl menti államok pénze valóban elért a legkülönbözőbb területekre. Az egyik legfrissebb példa a Paramount támogatása állami befektetési alapok részéről a Warner Brothers megszerzéséhez, de a lista szinte végtelen.

Befektetések Afrikától Szíriáig

Több ezermilliárd dolláros befektetési ígéretekkel tért haza Donald Trump amerikai elnök is tavaly közel-keleti látogatásáról, míg Afrika is kapott pénzt, bár jóval kevesebbet: az elmúlt évtizedben az öböl menti országok mintegy százmillió dollárt fordítottak a fekete kontinensen az élelmiszer-biztonság erősítésére, zöldenergia-projektekre és kritikus fontosságú ásványkincsek kiaknázására.

A Hormuzi-szoros lezárása az olaj és az LNG ötödét zárja el a világpiactól / Fotó: NurPhoto via AFP

A londoni székhelyű International Institute for Strategic Studies (IISS) 2023-as jelentése szerint emellett dollármilliárdokat fordítottak a pénzügyi vagy gazdasági válsággal küzdő közel-keleti országoknak és térségeknek is, például 

  • Egyiptomnak, 
  • Szíriának, 
  • Libanonnak 
  • és a Gázai övezetnek.

Ennek a nagyvonalúságnak azonban hamarosan vége lehet, miután az Egyesült Államok és Izrael február végén megtámadta Iránt és lángba borult az egész Közel-Kelet.

Elsőként Katar állította le a cseppfolyósított gáz (LNG) termelését, majd a Hormuzi-szoros lezárása miatt a többiek is egymás után sorban, miután megteltek a tárolók és 

nem tudják a világpiacra juttatni az energiahordozókat.

A háború visszaveti az öböl menti országok gazdaságát

A háborúnak a koronavírus-járványnál is súlyosabb hatása lehet az öböl menti gazdaságokra: Farouk Soussa, a Goldman Sachs közgazdásza szerint a Hormuzi-szoros tartós zárlata következtében Katar és Kuvait GDP-je idén akár 14 százalékkal zsugorodhat.

Szaúd-Arábia ezermilliárdos amerikai befektetést ígért Donald Trump elnöknek / Fotó: AFP

Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek valamivel jobban járnak, mert van olajvezetékük, amelyen keresztül el lehet kerülni a szorost, ezért kihasználhatják a magasabb árakat, de így is előbbi 3, utóbbi 5 százalékos visszaesésre számíthat.

Az Oxford Economics március 11-i becslése szerint az öböl menti államok összbevétele idén mindössze 2,6 százalékkal fog növekedni – ez 1,8 százalékponttal alacsonyabb az eredeti előrejelzésnél.

Egyes országokat súlyosabban fog érinteni a háború, mint másokat.

Szaúd-Arábiát az olajvezetéke, Ománt pedig az menti meg, hogy a Hormuzi-szoros túloldalán, az Arab-tenger partján fekszik, így profitálhat is az emelkedő olajárakból. Bahreinnek, Kuvaitnak és Katarnak azonban nincsenek ilyen alternatívái.

Ráadásul a konfliktus nem csupán a globális energiapiacra van hatással, hanem az öböl menti ingatlanpiacra, turizmusra és digitális szektorra is. A Reuters március eleji tudósítása szerint csak a légtérzárlat a ramadán idején akár 56 milliárd dolláros bevételkiesést okozhat.

Mit jelent mindez a befektetésekre?

Azt még nem lehet pontosan tudni, mik lesznek a hosszú távú hatások, Tim Callen, a washingtoni Arab Gulf States Institute (AGSI) térségbeli gazdaságokkal foglalkozó szakértője szerint ez attól függ, mennyi ideig tart a konfliktus, és milyen állapotban lesz a régió, amikor véget ér.

Áthaladásra várnak a tankerek / Fotó: AFP

A Deustche Wellének adott interjúban emlékeztetett, hogy az öböl menti vagyonalapok gazdagok, de a saját gazdaságukra gyakorolt hatástól függ, változik-e majd a külföldi befektetési stratégiájuk.

Elemzők szerint azonban 

a prioritások valószínűleg módosulnak,

fontosabbá válik a konfliktusoknak ellenálló infrastruktúra, például a stratégia élelmiszer-tartalék biztosítása, alternatív olaj- és gázvezetékek kiépítése, az újjáépítés, a védelem és a bajba került hazai ágazatok, például a szállodaipar támogatása.

A brit Financial Times értesülése szerint a három legnagyobb öböl menti állam már megkezdte az Egyesült Államoknak ígért befektetések felülvizsgálatát is, szakértők szerint azonban aligha valószínű, hogy visszatáncolnak, mert most még a korábbinál is nagyobb szükségük lesz amerikai fegyverekre.

 

iráni háború

Behúzták a kéziféket az öböl menti országok, bukhatja a világ a több ezermilliárdos befektetéseiket – inkább otthon költik el a pénzt

A Perzsa-öböl gazdag országai a legnagyobb befektetők közé tartoznak a világon, több ezermilliárd dollárnyi tőke áramlott, vagy a tervek szerint a jövőben áramlott volna mindenfelé, az amerikai kontinenstől kezdve Afrikáig.
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu