Behúzták a kéziféket az öböl menti országok, bukhatja a világ a több ezermilliárdos befektetéseiket – inkább otthon költik el a pénzt

A Perzsa-öböl gazdag országai a legnagyobb befektetők közé tartoznak a világon, több ezermilliárd dollárnyi tőke áramlott vagy a tervek szerint a jövőben áramlott volna mindenfelé az amerikai kontinenstől kezdve Afrikáig. Az ígért befektetések azonban elmaradhatnak, a nagyvonalúságnak vége lehet, ha az iráni háború következtében az öböl menti országok kénytelenek lesznek inkább otthon elkölteni pénzük jelentős részét.

Az öböl menti országok gazdaságai nem csupán az olajpiaci válságot érzik meg, a háború más szektorokra is hatással van / Fotó: NurPhoto via AFP

Csillagászati összegekről van szó. Az öböl menti olajországok, elsősorban Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek, Katar és Kuvait mintegy 5000 milliárd dollár értékű befektetést kezelnek.

„Az öböl menti országok globális hatása nem korlátozódik az olajra” – emlékeztetett Madzsed al-Anszari, katari külügyi szóvivő a Közel-keleti Globális Ügyek Tanácsa által kedd reggel szervezett online kerekasztal-beszélgetésen.

Ez a régió a nemzetközi gazdaság egyik központja, és ha úgy dönt, hogy a védelemre összpontosít, visszavonja a befektetéseit és megszünteti a gazdasági együttműködését a nemzetközi közösséggel, akkor annak hatása érezhető lesz világszerte minden háztartásban

– figyelmeztetett.

Az elmúlt néhány évben az öböl menti államok pénze valóban elért a legkülönbözőbb területekre. Az egyik legfrissebb példa a Paramount támogatása állami befektetési alapok részéről a Warner Brothers megszerzéséhez, de a lista szinte végtelen.

Befektetések Afrikától Szíriáig

Több ezermilliárd dolláros befektetési ígéretekkel tért haza Donald Trump amerikai elnök is tavaly közel-keleti látogatásáról, míg Afrika is kapott pénzt, bár jóval kevesebbet: az elmúlt évtizedben az öböl menti országok mintegy százmillió dollárt fordítottak a fekete kontinensen az élelmiszer-biztonság erősítésére, zöldenergia-projektekre és kritikus fontosságú ásványkincsek kiaknázására.

A Hormuzi-szoros lezárása az olaj és az LNG ötödét zárja el a világpiactól / Fotó: NurPhoto via AFP

A londoni székhelyű International Institute for Strategic Studies (IISS) 2023-as jelentése szerint emellett dollármilliárdokat fordítottak a pénzügyi vagy gazdasági válsággal küzdő közel-keleti országoknak és térségeknek is, például

Egyiptomnak,

Szíriának,

Libanonnak

és a Gázai övezetnek.

Ennek a nagyvonalúságnak azonban hamarosan vége lehet, miután az Egyesült Államok és Izrael február végén megtámadta Iránt és lángba borult az egész Közel-Kelet.