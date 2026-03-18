Sokkal nagyobb bajban van Zelenszkij, mint Orbán Viktor mondta: kiderült, hogy nem tud vízen járni és ugorhat az IMF pótmentőöve – európai turnéján érheti a teljes sokk az ukrán elnököt

Az ukrán Kyiv Independent egyik szerdai fő híre, hogy Volidimir Zelenszkij elnök Madridba érkezett londoni, párizsi és bukaresti útját követően. Másik két fő hír magyar vonatkozású, és nem lenne óriási meglepetés, ha a volt komikus legközelebb Brüsszelben tűnne fel a csütörtöki EU-csúcson, hogy személyesen vívja meg sorsdöntő, személyessé fajult csatáját Orbán Viktor magyar kormányfő ellen. Zelenszkij pénzt akar, Orbán olajat. A magyar kormányfő nem kapta meg, amit akar, de azt ígérte, Ukrajna előbb fogy ki a pénzből. A kijevi lap pedig azt írja: még az eddig ismerthez képest is szorul a pénzügyi hurok Zelenszkij nyaka körül.

Zelenszkij európai fővárosokban, ma épp Madridban gyűjti a puskaport a magyarok elleni csatájához, amelyet – melyik az abszurdabb? – az unió pénzének bekebelezésért és a magyar választás megnyeréséért vívna Fotó: Anadolu via AFP

Eurótízmilliárdok és dollármilliárdok után újabb eurómilliárdok kerültek kockára Kijevben, miközben a fél lábbal már a csődben taposó ország elnöke a külföldet járja.

Lássuk, az EU-tagjelölt által EU- és NATO-tagok ellen vívott bizarr csatában mi a fenyegetés egyik, s mi a másik oldalon. A magyar miniszterelnök testi épségén felül, amelyet Zelenszkij és követői

részéről az elmúlt hetekben elképesztő fenyegetések értek, anélkül hogy ez komoly következményekhez vezetett volna az EU és a NATO brüsszeli szomszéd várai részéről.

Kezdjük Zelenszkijjel, hisz az ő udvarában van új fejlemény, miközben épp a Donald Trump Amerikájával kutya-macska viszonyba keveredett Spanyolországban házal hadisegélyért. (És kap is valamennyit, holott a mediterrán NATO-tag pont a hadseregre nem hajlandó költeni, felingerlelve Trumpot. Mármint, a magáéra.)

Zelenszkij többet veszíthet a gigászi EU-hitelnél is, és mindet magának köszönheti

Amit Volodimir Zelenszkij veszíthet ebben az összecsapásban tekintélyén felül, és már ismert:

Az országát a csődtől menmentő 90 milliárd eurós EU-hitelt – forintban elképzelhetetlen 35 ezermilliárdot –, mert Orbán Viktor és az orosz olajától ugyanúgy megfosztott Szlovákia miniszterelnöke, Robert Fico a megvétózását ígérte. Dátum: március 19-20., EU-csúcs.

A magyar választást, amelyen az ellenzéket szeretné hatalomra juttatni, hogy az pénzt, fegyvert és EU-tagságot juttasson Kijevnek. Dátum: április 12.

A 8 milliárd dolláros IMF-gyorssegélyt, illetve ennek június elején esedékes 686 millió dolláros részlete. A feltétel egy adóemeléseket is tartalmazó jogszabálycsomag a feltétele. Dátum: márciusban kéne elfogadni, de napirenden sincs.

Ami most derült ki pluszban, arról a következőket jelenti az ukrán lap, amely a kockán forgó pénzekről szóló cikkét egy hatalmas, ujját emelő Orbán Viktor-fotó illusztrálta. Azonnali kockázatnak van kitéve

egy 3,35 milliárd dolláros Világbank-hitel

és egy 300 millió eurós (345 millió dolláros) részlet az Ukrajna Eszközből, az EU egyik kulcsfontosságú finanszírozási programjából – közölte az RRR4U, egy ukrán agytrösztöket tömörítő konzorcium.

A pénzügyi nemlét szélére került állam életben tartásának fő finanszírozóiról van szó.