Sokkal nagyobb bajban van Zelenszkij, mint Orbán Viktor mondta: kiderült, hogy nem tud vízen járni és ugorhat az IMF pótmentőöve – európai turnéján érheti a teljes sokk az ukrán elnököt
Az ukrán Kyiv Independent egyik szerdai fő híre, hogy Volidimir Zelenszkij elnök Madridba érkezett londoni, párizsi és bukaresti útját követően. Másik két fő hír magyar vonatkozású, és nem lenne óriási meglepetés, ha a volt komikus legközelebb Brüsszelben tűnne fel a csütörtöki EU-csúcson, hogy személyesen vívja meg sorsdöntő, személyessé fajult csatáját Orbán Viktor magyar kormányfő ellen. Zelenszkij pénzt akar, Orbán olajat. A magyar kormányfő nem kapta meg, amit akar, de azt ígérte, Ukrajna előbb fogy ki a pénzből. A kijevi lap pedig azt írja: még az eddig ismerthez képest is szorul a pénzügyi hurok Zelenszkij nyaka körül.
Eurótízmilliárdok és dollármilliárdok után újabb eurómilliárdok kerültek kockára Kijevben, miközben a fél lábbal már a csődben taposó ország elnöke a külföldet járja.
Lássuk, az EU-tagjelölt által EU- és NATO-tagok ellen vívott bizarr csatában mi a fenyegetés egyik, s mi a másik oldalon. A magyar miniszterelnök testi épségén felül, amelyet Zelenszkij és követői
részéről az elmúlt hetekben elképesztő fenyegetések értek, anélkül hogy ez komoly következményekhez vezetett volna az EU és a NATO brüsszeli szomszéd várai részéről.
Kezdjük Zelenszkijjel, hisz az ő udvarában van új fejlemény, miközben épp a Donald Trump Amerikájával kutya-macska viszonyba keveredett Spanyolországban házal hadisegélyért. (És kap is valamennyit, holott a mediterrán NATO-tag pont a hadseregre nem hajlandó költeni, felingerlelve Trumpot. Mármint, a magáéra.)
Zelenszkij többet veszíthet a gigászi EU-hitelnél is, és mindet magának köszönheti
Amit Volodimir Zelenszkij veszíthet ebben az összecsapásban tekintélyén felül, és már ismert:
- Az országát a csődtől menmentő 90 milliárd eurós EU-hitelt – forintban elképzelhetetlen 35 ezermilliárdot –, mert Orbán Viktor és az orosz olajától ugyanúgy megfosztott Szlovákia miniszterelnöke, Robert Fico a megvétózását ígérte. Dátum: március 19-20., EU-csúcs.
- A magyar választást, amelyen az ellenzéket szeretné hatalomra juttatni, hogy az pénzt, fegyvert és EU-tagságot juttasson Kijevnek. Dátum: április 12.
- A 8 milliárd dolláros IMF-gyorssegélyt, illetve ennek június elején esedékes 686 millió dolláros részlete. A feltétel egy adóemeléseket is tartalmazó jogszabálycsomag a feltétele. Dátum: márciusban kéne elfogadni, de napirenden sincs.
Ami most derült ki pluszban, arról a következőket jelenti az ukrán lap, amely a kockán forgó pénzekről szóló cikkét egy hatalmas, ujját emelő Orbán Viktor-fotó illusztrálta. Azonnali kockázatnak van kitéve
- egy 3,35 milliárd dolláros Világbank-hitel
- és egy 300 millió eurós (345 millió dolláros) részlet az Ukrajna Eszközből, az EU egyik kulcsfontosságú finanszírozási programjából – közölte az RRR4U, egy ukrán agytrösztöket tömörítő konzorcium.
A pénzügyi nemlét szélére került állam életben tartásának fő finanszírozóiról van szó.
Ukrajna nyakán a határidők, és nem teljesítik őket, mintha Zelenszkij a vízen is tudna járni
Ukrajnának még nem sikerült növelnie a magas szintű korrupcióellenes bíróság személyzetét, ami feltétele az uniós részlet lehívásának. Bár a határidő 2025 márciusának végén volt, az Ukrajna Eszköz keretében végrehajtandó reformokra egyéves türelmi idő vonatkozik, mielőtt a pénz végleg elvész – ami azt jelenti, hogy a végső határidő kevesebb mint két héten belül lejár.
Sikertelenség esetén ez lenne az első alkalom, hogy Kijev visszafordíthatatlanul elveszíti az uniós forrásokhoz való hozzáférést – és akár egy további veszteséghullám előjele is lehet az év későbbi részében.
Kijev 2025-ben nem teljesítette az Ukrajna Terv keretében előírt 14 mutatót, amely a szükséges reformok végrehajtásának menetrendje. A kapcsolódó türelmi idők az év folyamán fokozatosan járnak le, ami azt jelenti, hogy 2026 során akár 3,9 milliárd euró (4,5 milliárd dollár) is végleg elveszhet az RRR4U kutatóintézeti csoport szerint.
Ukrajnának emellett még négy olyan reformot sem sikerült véglegesítenie, amelyek szükségesek a Világbank Fejlesztéspolitikai Műveletek (DPO) programjából származó 3,35 milliárd dolláros finanszírozás felszabadításához, miközben az április 20-i határidő közeleg.
Mindez éppoly értelmetlennek tűnik, mint a 90 milliárd kockáztatása. A Kyiv Independent magyarázata:
A törvényhozók kiábrándultsága az elmúlt hónapokban nőtt – mind Volodimir Zelenszkij elnök hajszálvékony parlamenti többségén belül, mind azon kívül –, amiatt, hogy szerintük a kormány igyekszik elhatárolódni a népszerűtlen reformoktól, miközben a felelősséget a parlamenti képviselőkre hárítja.
Mit rendelne Zelenszkij Magyarországnak és Szlovákiának?
Ezek a tételek mind ismertek már.
- Az üzemanyagválság előidézését Magyarországon a választás előtt már elbukta, a magyar kormány konszolidálta a helyzetet a Barátság kőolajvezeték ukrán lezárása ellenére, sőt az iráni háború ezután érkezett sokkjától a többi EU-tagnál eredményebben védi meg a polgárait. Dátum: folyamatos.
- Olyan kormány hatalomra segítése Magyarországon, amely Brüsszel utasításainak engedve pénzt, fegyvert és ha úgy fordul, embert küldene Ukrajnába, segítené gyorsított csatlakozását az EU-hoz, és az orosz olajról is lemondana a magyar háztartások költségére. Erről a magyar választók döntenek hamarosan. Dátum: április 12.
Ukrajna 90 milliárdos kisegítéséről a csütörtöki EU-csúcson születik döntés. Az olaj a mai napig nem jön.