Szijjártó Péter: Ukrajna jelenleg Magyarország ellensége

A külgazdasági és külügyminiszter szerint Magyarország biztonságos működését és energiabiztonságát fenyegetik azok a brüsszeli és kijevi törekvések, amelyek az orosz energiahordozók betiltását célozzák. Szijjártó Péter úgy látja, hogy a Kijev–Brüsszel-koalíció a magyar választáson a Tisza Pártot jelöli, és Magyar Péter érdekében az ukránok a nyilvánosság előtt nem látható eszközökkel próbálnak beavatkozni.
VG/MTI
2026.02.10, 19:19

„Ukrajna alá akarja ásni Magyarország biztonságos működését, energiabiztonságát és szuverenitását, így jelenleg a mi ellenségünk, a kormány azonban nem fogja engedni, hogy veszélybe kerüljön az ország biztonságos működése” – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Budapesten.

SZIJJÁRTÓ Péter
Szijjártó Péter úgy látja, hogy Európa háborús fanatizmustól szenved / Fotó: Erdős József

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető az Igazság Órája című műsorban kifejtette, hogy a Brüsszel–Kijev-koalíció” egyértelműen kormányváltást akar elérni hazánkban, és jelöltjük a Tisza Párt, mivel tudják, hogy hatalomra kerülésük esetén teljesítenék az elvárásaikat, szemben a jelenlegi szuverén nemzeti vezetéssel.

„Ugye az ukránok folyamatosan azt próbálják elérni Brüsszelben, hogy Magyarország számára káros, a magyar szuverenitást és energiabiztonságot s ezáltal az ország biztonságos működését veszélyeztető döntéseket hozzanak” – vélekedett.

Erre pedig példaként hozta fel az orosz kőolaj és földgáz importjának betiltását vagy az orosz nukleáris iparral szembeni szankciókat.

Aki Magyarország biztonságos működését, Magyarország energiabiztonságát, Magyarország szuverenitását alá akarja ásni, az ellenséges lépéseket tesz velünk szemben. Tehát aki ilyet tesz, az a mi ellenségünk, és Ukrajna jelenleg a mi ellenségünk, mert Ukrajna ellenséges lépéseket tesz Magyarországgal szemben. És ezt mi nem hagyhatjuk, nem is hagyjuk, nem is engedjük.

Szijjártó Péter úgy vélekedett, hogy Európa háborús fanatizmustól szenved, épp a huszadik szankciós csomag lázában égnek Brüsszelben, és egyre vadabb javaslatokat tesznek.

„Most már azt akarják, hogy a Roszatom, a Gazprom és a Lukoil is kerüljön szankciós listára, tehát azok az orosz energiavállalatok, amelyekkel kritikus fontosságú az együttműködés Magyarország számára mind az energiabiztonságunk, mind a rezsicsökkentés fenntartása érdekében” – figyelmeztetett.

Majd arról számolt be, hogy 

Ukrajnában 2015 óta magyargyűlölő politika zajlik, a kisebbségek jogait erősen korlátozták, így „sajnos ma már nem túlzás azt mondani, hogy a Szovjetunió ideje alatt több joguk volt a kárpátaljai magyaroknak az anyanyelvhasználat terén”.

„És Brüsszel ezt az országot akarja bevenni az Európai Unióba. És ezt akarja támogatni a Tisza Párt, hiszen emlékszünk rá, volt ilyen felmérésük, ahol a támogatóik többsége (…) Ukrajna pártján állt” – jegyezte meg.

„Tehát a Kijev–Brüsszel-koalíció a magyar választáson a Tisza Pártot jelöli, és a Tisza Párt győzelméért meg is tesz mindent (…) Kifejtenek a nyilvánosság előtt nem látható lépéseket és a nyilvánosság előtt látható lépéseket” – folytatta.

„Ez ellen is nyilván küzdünk. Küzdünk a nyilvánosság előtt látható eszközökkel és küzdünk a nyilvánosság előtt nem látható eszközökkel, amikor az ukránok is a nyilvánosság előtt nem látható eszközökkel próbálnak beavatkozni” – tette hozzá.

A miniszter végül arra is kitért, hogy a rezsicsökkentés nyomán napjainkban a magyar emberek fizetik a legalacsonyabb rezsiköltségeket Európában. „És hogy miért, azt sem rakétatudomány kiszámolni. Mivel mi olcsó orosz kőolajat és földgázt veszünk, ezért Magyarországon a családok rezsiköltsége alacsonyabb, mint azokban az országokban, ahol meg az orosznál drágább forrásból veszik az energiahordozókat” – emelte ki.

