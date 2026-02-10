Deviza
Közelgő gyorsjelentésre készülve zsákolják a kispapírt: tapintható a spekuláció, Ukrajna újjáépítése a háttérben

Úgy pattant a Masterplast, mintha történt volna valami. Pedig semmi fundamentális újdonság. Hacsak az nem, hogy közeleg a gyorsjelentés. Márpedig erős negyedév a várakozás, meg is jelentek a korai vásárlók.
Faragó József
2026.02.10, 13:56
Frissítve: 2026.02.10, 14:29

Kedden délelőtt közel 3 százalékot pattant a kispapírok piacán élénknek számító 26 milliós forgalom mellett a Masterplast. Fundamentális hírt nem lehetett a parkettesemény mögé illeszteni. Vajon milyen spekuláció ugrasztotta a BÉT-nyertesek listájára egy langyos tőzsdei napon az építőipari céget?

spekuláció
Spekulációk mozgatják a kurzust / Fotó: Vémi Zoltán

Erős lehetett az utolsó negyedév

Január végén 2600 forint közeléből indult meg felfelé a kurzus. Kedden már 2850 forint közelében járt a jegyzés. A fórumozó kisbefektetők arra spekulálnak, hogy már a február végén esedékes 

gyorsjelentést kezdte árazni a piac.

Tavaly október végén jelentősen javuló negyedéves teljesítményről számolt be a vállalat. Árbevétele negyedével, 44,5 millió euróra nőtt, EBITDA-ja több mint duplájára, 3,43 millió euróra ugrott, a társaság vesztesége pedig az építőipar élénkülésének köszönhetően feleződött a tavalyi 1,291 millió euróról 529 ezer euróra. Az Otthon Start mellett felpörgött a Hungarocell Felújítási Program is, ezért 

erős utolsó negyedévet várt a vállalat.

Spekulációban nincs hiány

Tavaly nyár óta tapintható egy spekuláció, amely arra épül, hogy 

a Masterplast az utóbbi két évtizedben erős piaci pozíciókat épített fel Ukrajnában.

A vállalat több termékben piacvezető, és az építőanyag-kereskedelem erős szereplője. Ezért egy tartós fegyverszünet vagy a sokat emlegetett békekötés esetén a Masterplast jelentős részt vállalhat az ország újjáépítésének termékellátásában. 

Időközben a magyar cég termékpalettája is bővült: 16 évvel a hazai üveggyapotgyártás megszűnése után most újraindul Magyarországon az iparág. A Masterplast csoport és a lengyel Selena FM stratégiai együttműködésében megépült szerencsi hőszigetelőanyag-gyárban elkészültek az első termékek.

Szeptember közepén 18 milliárd forint keretösszegű hosszú távú szerződést kötött a Masterplast az MVM-mel hitelesített energiamegtakarítások szállítására, amely az EKR- (Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer) piacon alapul. Mivel az energiakereskedők s így az MVM is jóval nagyobb energiamegtakarítási kvótát kapott, ezért várhatóan erősen megnő az építőanyagok iránti kereslet. A Masterplast ezért elindított egy szigetelési programot, amelyben a teljes homlokzati hőszigetelő rendszer minden elemét – ragasztót/ágyazót, szigetelőanyagot, üveghálót, vakolatalapozót és vakolatot – a HEM-ek értékéből finanszírozva ingyen biztosítják. 

Decemberben stratégiai együttműködési megállapodást kötött Magyarország kormánya és a Masterplast Nyrt., amely az építőipari anyagokat gyártó társaság magyarországi jelenlétének megerősítését és hosszú távú fejlesztését célozza.

 

