Közelgő gyorsjelentésre készülve zsákolják a kispapírt: tapintható a spekuláció, Ukrajna újjáépítése a háttérben

Kedden délelőtt közel 3 százalékot pattant a kispapírok piacán élénknek számító 26 milliós forgalom mellett a Masterplast. Fundamentális hírt nem lehetett a parkettesemény mögé illeszteni. Vajon milyen spekuláció ugrasztotta a BÉT-nyertesek listájára egy langyos tőzsdei napon az építőipari céget?

Spekulációk mozgatják a kurzust / Fotó: Vémi Zoltán

Erős lehetett az utolsó negyedév

Január végén 2600 forint közeléből indult meg felfelé a kurzus. Kedden már 2850 forint közelében járt a jegyzés. A fórumozó kisbefektetők arra spekulálnak, hogy már a február végén esedékes

gyorsjelentést kezdte árazni a piac.

Tavaly október végén jelentősen javuló negyedéves teljesítményről számolt be a vállalat. Árbevétele negyedével, 44,5 millió euróra nőtt, EBITDA-ja több mint duplájára, 3,43 millió euróra ugrott, a társaság vesztesége pedig az építőipar élénkülésének köszönhetően feleződött a tavalyi 1,291 millió euróról 529 ezer euróra. Az Otthon Start mellett felpörgött a Hungarocell Felújítási Program is, ezért