Közelgő gyorsjelentésre készülve zsákolják a kispapírt: tapintható a spekuláció, Ukrajna újjáépítése a háttérben
Kedden délelőtt közel 3 százalékot pattant a kispapírok piacán élénknek számító 26 milliós forgalom mellett a Masterplast. Fundamentális hírt nem lehetett a parkettesemény mögé illeszteni. Vajon milyen spekuláció ugrasztotta a BÉT-nyertesek listájára egy langyos tőzsdei napon az építőipari céget?
Erős lehetett az utolsó negyedév
Január végén 2600 forint közeléből indult meg felfelé a kurzus. Kedden már 2850 forint közelében járt a jegyzés. A fórumozó kisbefektetők arra spekulálnak, hogy már a február végén esedékes
gyorsjelentést kezdte árazni a piac.
Tavaly október végén jelentősen javuló negyedéves teljesítményről számolt be a vállalat. Árbevétele negyedével, 44,5 millió euróra nőtt, EBITDA-ja több mint duplájára, 3,43 millió euróra ugrott, a társaság vesztesége pedig az építőipar élénkülésének köszönhetően feleződött a tavalyi 1,291 millió euróról 529 ezer euróra. Az Otthon Start mellett felpörgött a Hungarocell Felújítási Program is, ezért
erős utolsó negyedévet várt a vállalat.
Spekulációban nincs hiány
Tavaly nyár óta tapintható egy spekuláció, amely arra épül, hogy
a Masterplast az utóbbi két évtizedben erős piaci pozíciókat épített fel Ukrajnában.
A vállalat több termékben piacvezető, és az építőanyag-kereskedelem erős szereplője. Ezért egy tartós fegyverszünet vagy a sokat emlegetett békekötés esetén a Masterplast jelentős részt vállalhat az ország újjáépítésének termékellátásában.
Időközben a magyar cég termékpalettája is bővült: 16 évvel a hazai üveggyapotgyártás megszűnése után most újraindul Magyarországon az iparág. A Masterplast csoport és a lengyel Selena FM stratégiai együttműködésében megépült szerencsi hőszigetelőanyag-gyárban elkészültek az első termékek.
Szeptember közepén 18 milliárd forint keretösszegű hosszú távú szerződést kötött a Masterplast az MVM-mel hitelesített energiamegtakarítások szállítására, amely az EKR- (Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer) piacon alapul. Mivel az energiakereskedők s így az MVM is jóval nagyobb energiamegtakarítási kvótát kapott, ezért várhatóan erősen megnő az építőanyagok iránti kereslet. A Masterplast ezért elindított egy szigetelési programot, amelyben a teljes homlokzati hőszigetelő rendszer minden elemét – ragasztót/ágyazót, szigetelőanyagot, üveghálót, vakolatalapozót és vakolatot – a HEM-ek értékéből finanszírozva ingyen biztosítják.
Decemberben stratégiai együttműködési megállapodást kötött Magyarország kormánya és a Masterplast Nyrt., amely az építőipari anyagokat gyártó társaság magyarországi jelenlétének megerősítését és hosszú távú fejlesztését célozza.