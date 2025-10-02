Olyat villantott a Tesla a magyar nagyvárosban, amilyent Magyarországon még nem láttunk

A Tesla megnyitotta első V4 Supercharger állomását Magyarországon a pécsi Shopland Bevásárlóparkban, a Makay István úton. Az új töltőponton nyolc oszlop áll az autósok rendelkezésére, amelyek egyenként akár 250 kilowatt teljesítményre is képesek.

A Tesla új Supercharger állomást nyit Magyarországon / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A vállalat csütörtöki közleménye szerint a töltők nemcsak a Tesla alkalmazáson keresztül érhetők el, és nem kizárólag Tesla-tulajdonosok vehetik igénybe, hanem más elektromos járművek vezetői is használhatják őket. A hosszabb töltőkábeleknek köszönhetően nőtt a kompatibilitás, sőt, hamarosan bankkártyával, applikáció nélkül is lehet fizetni. Mindössze 15 perc alatt akár 275 kilométer hatótáv tölthető.

A töltőállomás közelében számos üzlet és étterem várja a látogatókat, a helyszínt a Tesla ügyfélszavazásos „Voting Winner” programja alapján választották ki. A közlemény emlékeztet, hogy ez a 11. Supercharger állomás Magyarországon, ami jól mutatja a töltők folyamatos terjeszkedését hazánkban. Jelenleg több mint 120 töltőpont üzemel 11 különböző lokáción.

A mostani az első V4 Supercharger hazánkban. Ez többek között abban különbözik elődeitől (a V2-től és a V3-tól), hogy több állomást tud kiszolgálni egyszerre, nagyobb teljesítményűre bővíthető, hatékonyabb és kisebb méretű. Szintén a V4 újítása, hogy más gyártók modelljeivel is kompatibilis.

Mérföldkő a pécsi töltő

A pécsi töltőpont az első olyan Tesla töltőállomás, amely a Shopper Park Plus Nyrt.-vel együttműködésben valósult meg. A zöld-ingatlanbefektetéseket előnyben részesítő vállalat célja a portfóliójához kapcsolódó ökológiai lábnyom csökkentése. A Shopper Park Plus az Adventum Grouppal közösen támogatja a Teslát a stratégiailag fontos helyszínek kiválasztásában és a töltőhálózat bővítésében, ezzel megkönnyítve az e-mobilitást a gyorsan növekvő felhasználói kör számára.

A Tesla ezzel új szolgáltatást nyújt a bevásárlópark látogatóinak, és a forgalmat is növeli.

Eufóriában a piac, szárnyal a Tesla

A részvénypiac még eufóriában ég, és kevés papír testesíti meg ezt jobban, mint a Tesla. A szeptemberi rali szinte példátlan volt, a papír egy hónap alatt közel 30 százalékot emelkedett. Ez is közrejátszott abban, hogy a szélesebb piac is ellenállt a szezonálisan gyenge jelenlegi időszaknak, így a Tesla árfolyama a valóságtól még messzebb kerül, és inkább álmokat, mint tényeket áraz.

A valóság ugyanis jóval kiábrándítóbb.

Az Európai Autógyártók Szövetségének (ACEA) adatai szerint a Tesla EV-regisztrációk 2025 augusztusában majdnem a negyedével estek vissza az előző évhez képest. Ez nem egyszeri megingás, az első nyolc hónapban a visszaesés még ennél is nagyobb volt, miközben a teljes elektromosautó-piac több mint 25 százalékkal nőtt ugyanebben az időszakban. A torta tehát nő, de a Tesla szelete zsugorodik. Ez súlyos intő jel, hiszen a vállalat sokáig Európát tekintette egyik kulcspiacának.