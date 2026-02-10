Gödi Samsung-gyár: Szijjártó Péter reagált a vádaskodásra – „Ez egy orbitális hazugság, és ezt kikérem magamnak!”

Szijjártó Péter élesen reagált Magyar Péter állításaira, amelyek szerint tudott volna a gödi Samsung-gyárhoz kapcsolódó környezetszennyezésről, mégis közreműködött volna környezetvédelmi engedélyek megszerzésében.

Szijjártó Péter élesen reagált a Telex Samsung gödi gyáráról szóló cikkre / Fotó: Szijjártó Péter / Facebook

A külgazdasági és külügyminiszter a Della podcastben ezt határozottan visszautasította, kijelentve:

az állítás „orbitális hazugság”, amelyet kikér magának.

Hozzátette, hogy a vádak miatt nagy nyilvánosság előtt, aljas indokból elkövetett rágalmazás bűntette miatt feljelentést tett a Tisza Párt elnökével szemben.

A tárcavezető felhívta a figyelmet arra is, hogy a magyar kormány nem tárgyal hatósági ügyeket. Mint mondta, az államnak vannak hatóságai, melyeknek az a dolguk, hogy minden, Magyarországon működő gyár esetében érvényt szerezzenek a szabályoknak. Nekik kell elérni, hogy a gyárak betartsák ezeket, ha nem sikerül, büntessék meg őket, esetleg korlátozzák a működésüket, vagy legvégső esetben zárják be. Nemcsak ebben az esetben, de soha nincsen ilyen helyzet, mint amiről a Telex ír – tette hozzá. Szijjártó Péter szerint teljesen életszerűtlen a vád, amit ezzel indokolt:

Bárki el tudja ép ésszel képzelni, hogy én azért lobbiznék, hogy egy környezetet szennyező tevékenység legyen öt kilométerre az otthonomtól? Hát ne nézzük már hülyének egymást!

A miniszter az interjúban arról is beszélt, hogy az iparág kapacitásainak bővítése a jövőben is hangsúlyos szerepet kap az iparstratégiában, ha megfelel a technológiai és egyéb feltételeknek.

Helyretette a valótlanságokat állító baloldali sajtót a kormányhivatal

Ahogy azt megírtuk, a Pest Vármegyei Kormányhivatal szerint valótlanságokat tartalmaz a Telex nemrég megjelent cikke a gödi Samsung-gyár működéséről.

A hatóság hangsúlyozta: mind környezetvédelmi, mind munkavédelmi hatóságként rendszeres ellenőrzésekkel folyamatosan biztosítja a vonatkozó jogszabályok betartását, valamint a munkavállalók egészségének és biztonságának védelmét.

A kormányhivatal közleménye szerint az elmúlt években minden esetleges szabálytalansággal szemben

szakmai alapon,

politikai befolyástól mentesen

jártak el. Az üzem kiemelt és rendszeres ellenőrzés alatt áll, és ha a vizsgálatok során jogsértést – beleértve a határérték-túllépéseket – tapasztalnak, a jogszabályokban rögzített intézkedéseket haladéktalanul megteszik, szükség esetén pedig szankcionálják a vállalatot. Munkavállalók veszélyeztetése esetén a hatóság a közlés szerint a lehető legszigorúbban lép fel.

A kormányhivatal határozottan cáfolta azokat az állításokat is, amelyek szerint a gödi üzem működése veszélyeztetné a környezetet.

Közlésük szerint az ellenőrzések eredményei ezt nem támasztják alá, és a hatóság minden jogszabályban előírt eszközt alkalmaz annak érdekében, hogy a környezetvédelmi előírások maradéktalanul érvényesüljenek.