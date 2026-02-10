Deviza
Göd
Szijjártó Péter
Samsung

Gödi Samsung-gyár: Szijjártó Péter reagált a vádaskodásra – „Ez egy orbitális hazugság, és ezt kikérem magamnak!”

Szijjártó Péter feljelentést tett Magyar Péter és a Telex szerkesztősége ellen. A külgazdasági és külügyminisztert egy podcastben kérdezték a gödi Samsung-gyárról megjelent cikkről.
VG
2026.02.10., 14:12
Fotó: Szijjártó Péter / Facebook

Szijjártó Péter élesen reagált Magyar Péter állításaira, amelyek szerint tudott volna a gödi Samsung-gyárhoz kapcsolódó környezetszennyezésről, mégis közreműködött volna környezetvédelmi engedélyek megszerzésében.

Szijjártó Péter élesen reagált a Telex Samsung gödi gyáráról szóló cikkre / Fotó: Szijjártó Péter / Facebook

A külgazdasági és külügyminiszter a Della podcastben ezt határozottan visszautasította, kijelentve:

az állítás „orbitális hazugság”, amelyet kikér magának.

Hozzátette, hogy a vádak miatt nagy nyilvánosság előtt, aljas indokból elkövetett rágalmazás bűntette miatt feljelentést tett a Tisza Párt elnökével szemben.

A tárcavezető felhívta a figyelmet arra is, hogy a magyar kormány nem tárgyal hatósági ügyeket. Mint mondta, az államnak vannak hatóságai, melyeknek az a dolguk, hogy minden, Magyarországon működő gyár esetében érvényt szerezzenek a szabályoknak. Nekik kell elérni, hogy a gyárak betartsák ezeket, ha nem sikerül, büntessék meg őket, esetleg korlátozzák a működésüket, vagy legvégső esetben zárják be. Nemcsak ebben az esetben, de soha nincsen ilyen helyzet, mint amiről a Telex ír – tette hozzá. Szijjártó Péter szerint teljesen életszerűtlen a vád, amit ezzel indokolt:

Bárki el tudja ép ésszel képzelni, hogy én azért lobbiznék, hogy egy környezetet szennyező tevékenység legyen öt kilométerre az otthonomtól? Hát ne nézzük már hülyének egymást!

A miniszter az interjúban arról is beszélt, hogy az iparág kapacitásainak bővítése a jövőben is hangsúlyos szerepet kap az iparstratégiában, ha megfelel a technológiai és egyéb feltételeknek. 

Helyretette a valótlanságokat állító baloldali sajtót a kormányhivatal

Ahogy azt megírtuk, a Pest Vármegyei Kormányhivatal szerint valótlanságokat tartalmaz a Telex nemrég megjelent cikke a gödi Samsung-gyár működéséről. 

A hatóság hangsúlyozta: mind környezetvédelmi, mind munkavédelmi hatóságként rendszeres ellenőrzésekkel folyamatosan biztosítja a vonatkozó jogszabályok betartását, valamint a munkavállalók egészségének és biztonságának védelmét.

A kormányhivatal közleménye szerint az elmúlt években minden esetleges szabálytalansággal szemben

  • szakmai alapon,
  • politikai befolyástól mentesen

jártak el. Az üzem kiemelt és rendszeres ellenőrzés alatt áll, és ha a vizsgálatok során jogsértést – beleértve a határérték-túllépéseket – tapasztalnak, a jogszabályokban rögzített intézkedéseket haladéktalanul megteszik, szükség esetén pedig szankcionálják a vállalatot. Munkavállalók veszélyeztetése esetén a hatóság a közlés szerint a lehető legszigorúbban lép fel.

A kormányhivatal határozottan cáfolta azokat az állításokat is, amelyek szerint a gödi üzem működése veszélyeztetné a környezetet.

Közlésük szerint az ellenőrzések eredményei ezt nem támasztják alá, és a hatóság minden jogszabályban előírt eszközt alkalmaz annak érdekében, hogy a környezetvédelmi előírások maradéktalanul érvényesüljenek.

Nem csitulnak a hullámok a Samsung-gyár körül

A Világgazdaság korábban részletesen foglalkozott az üggyel, a vita már akkor megkezdődött, Szijjártó Péter Magyar Péter megszólalására reagált:

Magyar Péter egy szánalmas, piti hazudozó, ezt persze tudtuk eddig is. Most azonban átlépett egy határt: tegnap este nagyon durva rágalmakat fogalmazott meg velem szemben a gödi Samsung-gyár kapcsán.

A Tisza Párt vezetője hétfőn azt írta a Telex cikke nyomán, hogy Szijjártó Péternek haladéktalanul távoznia kell a posztjáról, mert a miniszter tudott a gödi Samsung SDI-gyárban történt mérgezésekről és szennyezésről. 

 

„Ő lobbizta ki, hogy az üzem működését ne függesszék fel az egészségügyi határértéket több százszorosan meghaladó szennyezési értékek ellenére – írta Magyar Péter. – Ezzel közvetlenül veszélyeztette a gyárban dolgozó 7500 és a környéken élő több tízezer ember egészségét” – állította.

A külgazdasági és külügyminiszter azt írta, hogy „Magyar Péter rágalmai szemenszedett hazugságok, azok minden alapot nélkülöznek”. Hozzátette, hogy a pártelnöknek felelnie kell, ezért kedd délelőtt büntetőfeljelentést tesz ellene nagy nyilvánosság előtt, 

aljas indokból elkövetett rágalmazás bűntette miatt. 

„Lássuk, hogy Magyar Péter ezúttal lesz-e elég bátor ahhoz, hogy vállalja a felelősséget szavaiért, vagy ismételten brüsszeli mentelmi joga mögé bújik? Az álhírt eredetileg közlő Telex.hu-val szemben is a szükséges jogi lépéseket a mai napon megteszem” – írta Szijjártó Péter.

Orbán Viktor

Megszólalt Orbán Viktor a legjobban várt új autópályáról – már az évszám is ismert, pár kilométeren múlik minden

Jelentős ipari beruházás érkezhet a következő években Tolna megyébe. Orbán Viktor szerint a város ipari parkja és egy új, közművesített terület kialakításának lehetősége is megvan, miközben az M9-es út terve továbbra is napirenden van.
8 perc
Göd

Gödi Samsung-gyár: Szijjártó Péter reagált a vádaskodásra – „Ez egy orbitális hazugság, és ezt kikérem magamnak!”

A miniszter a vádak miatt nagy nyilvánosság előtt, aljas indokból elkövetett rágalmazás bűntette miatt feljelentést tett a Tisza Párt elnökével szemben.
6 perc
Ukrajna

Megvonnák Magyarország szavazati jogát és Donald Turmpot küldenék rá Orbán Viktorra, ha nem távozik: őrült terv körvonalazódik – így „csempésznék" be Ukrajnát az EU-ba

Az Európai Unióban azt akarják, hogy politikailag és stratégiailag is megerősítsék Kijev helyét Európában.
