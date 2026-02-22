Deviza
Brutális az Egyesült Államok függősége a Föld mélyétől, az MI-iparág múlhat ezen

Az Egyesült Államok több, a mesterséges intelligenciához kapcsolódó infrastruktúrában használt kritikus ásvány esetében jelentős, egyes esetekben 100 százalékban importra szorul. Ez azért teszi a kérdést különösen érdekessé, mert jelenleg ez az ország a világelső a mesterséges intelligenciával támogatott adatközpontok iparágában.
VG
2026.02.22, 17:47

A mesterséges intelligencia (MI) iparágának fellendülése példátlan adatközpont-építési hullámot – és elképesztő energiaigényt – indított el az Egyesült Államokban. Ugyanakkor minden egyes MI-modell és szerver mögött ásványok összetett hálózata áll, amelyek nélkül a modern számítástechnika elképzelhetetlen lenne. A félvezetőktől a hűtőrendszerekig ezek az anyagok alkotják a digitális infrastruktúra gerincét. Nem önmagában az energia, valamint a réz elérhetősége határozhatja meg az adaközpontok és az MI-megoldások iparának további kibontakozását, hanem az egyéb ásványok rendelkezésre állása írja összeállításában az Origo.

Adatközpontok,Cloud,Computer,Engineer,Coding,In,Server,Room,In,Data,Center.
Az energia és a réz mellett más fontos nyersanyagok rendelkezésre állása a meghatározó az Egyesült Államok adatközpontiparának fejlődésében (illusztráció) / Fotó: Andrey_Popov / Shutterstock

Szinte mindent külföldről kell beszerezni az amerikai adatközpontokhoz

A lap azt írja, hogy a mesterséges intelligenciával támogatott adatközpontok elképzelhetetlenek a félvezetők nélkül, ám ezek az összetevők rendkívül erősen függnek az importtól. Az Egyesült Államok 100 százalékban importra szorul az Egyesült Államok Földtani Szolgálatának (USGS) adatai alapján

  • az arzén, 
  • a fluorit (ásvány), 
  • a gallium, 
  • a germánium, 
  • az indium és a tantál esetében, 

amelyeket a csipgyártás során használnak fel.

Emellett platinából a szükséglet 85 százalékát, palládiumból pedig 36 százalékát importból fedezi – mindkettő kulcsfontosságú a félvezetők gyártásában.

Bár a csipek alapanyagául szolgáló szilícium esetében az importfüggőség 50 százalék alatti, a fejlett számítástechnikát lehetővé tevő nyomelemek jelentős része teljes mértékben külföldi ellenőrzés alatt áll. Nem csoda, hogy Donald Trump amerikai elnök mindent megtesz azért, hogy csökkentse országa importkitettségét – írja a lap.

A csipeken túl a szerveralaplapok és áramkörök számos vezető tulajdonságokkal bíró, illetve nemesfémet igényelnek. Az Egyesült Államok ezüstszükségletének 64 százalékát, ónszükségletének 73 százalákát importálja. Mindkét anyag nélkülözhetetlen a forrasztáshoz és az elektromos vezetőképesség biztosításához.

A vezetékek szempontjából alapvető fontosságú réz importfüggősége 45 százalék; a kondenzátorokban használt tantál esetében az arány 100 százalék.

Az adatközpontok és a mesterséges intelligencia területén is megfigyelhető a kínai erőfölény a legtöbb kritikus ásvány feldolgozásában. Ez a közel monopolhelyzet komoly aggodalmat váltott ki más országokban is, miközben az amerikai kormányzat a hazai kitermelés növelését szorgalmazza.

További részletek az Origo összeállításában olvashatók.

