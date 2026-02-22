Repedezik a bitcoin menedékeszköz-narratívája, nem úgy viselkedett a „digitális arany", ahogy a hívek várták

Az elmúlt években a bitcoin egyik legerősebb hívószava a „digitális arany” szerep volt: a kriptodeviza támogatói szerint a hagyományos pénzek elértéktelenedése, a geopolitikai feszültségek és a fiskális kockázatok közepette a bitcoin megbízható értékőrzőként funkcionálhat. Az utóbbi időszak piaci folyamatai azonban egyre több elemző szerint megkérdőjelezik ezt az állítást.

Repedezik a bitcoin „digitális arany” narratívája / Fotó: Mehaniq / Shutterstock

Ran Neuner veterán piaci elemző szerint a bitcoin nem viselkedett úgy, ahogyan azt egy klasszikus menedékeszköztől várni lehetett volna.

Miközben az amerikai dollárindex (DXY) 2025-ben mintegy 9 százalékkal gyengült, majd 2026 elején további 2 százalékkal esett, a bitcoin az idei év eleje óta 20–22 százalékos mínuszban járt, árfolyama 68 ezer dollár körül mozgott.

Ezzel szemben az arany jelentősen erősödött, és a kockázatkerülő piaci hangulatban ismét bizonyította klasszikus menedékeszköz-jellegét.

Neuner szerint, amikor vámháborús feszültségek, devizapiaci turbulenciák és költségvetési bizonytalanság jelentkeztek, a bitcoin számára ez lett volna az a pillanat, amikor értékőrzőként kellett volna viselkednie, mégis a tőke nem a kriptodeviza, hanem az arany felé áramlott.

Más elemzők – köztük Willy Woo és Henrik Zeberg – is arra hívják fel a figyelmet, hogy a bitcoin árfolyammozgása inkább egy magas kockázatú, „high beta” részvényhez hasonlít, amely erősen együtt mozog a részvénypiacokkal, különösen az S&P 500 indexszel, és nem egy defenzív menedékeszközhöz.

Az ETF-korszak ára

A kriptoszektor egyik legnagyobb áttörése az volt, amikor az amerikai szabályozó hatóságok jóváhagyták a spot bitcoin ETF-eket. Jelenleg 11 ilyen tőzsdén kereskedett alap működik, a vállalati kincstárak jelentős bitcoinállományt halmoztak fel, és több országban is kedvezőbbé vált a szabályozási környezet. A rendszerbe való teljes integráció azonban új kockázatokat is hozott.

Michael Burry, a 2008-as válságot előre jelző befektető arra figyelmeztetett, hogy ha a részvénypiaci korrekció folytatódik, a jelentős bitcoinkitettséggel rendelkező vállalatok számottevő értékvesztést szenvedhetnek el. A piaci megfigyelések szerint a bitcoin egyre inkább volatilis technológiai részvényként viselkedik, nem pedig az aranyhoz hasonló stabil menedékeszközként.

Az intézményi elfogadottság tehát kétségtelenül nőtt, de ezzel párhuzamosan a kriptodeviza elveszíthette rendszerkritikus, „rendszeren kívüli” jellegét, amely korábban ideológiai vonzerejének egyik fő forrása volt.