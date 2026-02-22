Deviza
EUR/HUF380,37 +0,08% USD/HUF322,68 0% GBP/HUF435,16 +0,04% CHF/HUF415,97 0% PLN/HUF90,12 -0,23% RON/HUF74,59 +0,01% CZK/HUF15,7 +0,03% EUR/HUF380,37 +0,08% USD/HUF322,68 0% GBP/HUF435,16 +0,04% CHF/HUF415,97 0% PLN/HUF90,12 -0,23% RON/HUF74,59 +0,01% CZK/HUF15,7 +0,03%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
kripto
tőzsde
befektetés
bitcoin

Repedezik a bitcoin menedékeszköz-narratívája, nem úgy viselkedett a „digitális arany", ahogy a hívek várták

Miközben a globális gazdaságot vámháborúk, devizapiaci feszültségek és költségvetési kockázatok terhelik, a befektetők ismét a klasszikus menedékeszközök felé fordultak. A bitcoin azonban nem úgy viselkedett, ahogyan azt hívei a „digitális aranytól” várták volna. Az árfolyam gyengélkedése és a részvénypiacokkal való erős együttmozgás komoly kérdéseket vet fel a kriptodeviza eredeti narratívájával kapcsolatban. Mindeközben egyre több elemző állítja: lehet, hogy nem a kriptó álma ért véget, hanem éppen most kezdődik egy új korszak.
Ballagó Dániel
2026.02.22., 17:28

Az elmúlt években a bitcoin egyik legerősebb hívószava a „digitális arany” szerep volt: a kriptodeviza támogatói szerint a hagyományos pénzek elértéktelenedése, a geopolitikai feszültségek és a fiskális kockázatok közepette a bitcoin megbízható értékőrzőként funkcionálhat. Az utóbbi időszak piaci folyamatai azonban egyre több elemző szerint megkérdőjelezik ezt az állítást.

Kyiv,,Ukraine,-,October,9,,2025,Bitcoin,Cryptocurrency,Coin,Sticker
Repedezik a bitcoin „digitális arany” narratívája / Fotó: Mehaniq / Shutterstock

Ran Neuner veterán piaci elemző szerint a bitcoin nem viselkedett úgy, ahogyan azt egy klasszikus menedékeszköztől várni lehetett volna.

Miközben az amerikai dollárindex (DXY) 2025-ben mintegy 9 százalékkal gyengült, majd 2026 elején további 2 százalékkal esett, a bitcoin az idei év eleje óta 20–22 százalékos mínuszban járt, árfolyama 68 ezer dollár körül mozgott.

Ezzel szemben az arany jelentősen erősödött, és a kockázatkerülő piaci hangulatban ismét bizonyította klasszikus menedékeszköz-jellegét.

Neuner szerint, amikor vámháborús feszültségek, devizapiaci turbulenciák és költségvetési bizonytalanság jelentkeztek, a bitcoin számára ez lett volna az a pillanat, amikor értékőrzőként kellett volna viselkednie, mégis a tőke nem a kriptodeviza, hanem az arany felé áramlott.

Más elemzők – köztük Willy Woo és Henrik Zeberg – is arra hívják fel a figyelmet, hogy a bitcoin árfolyammozgása inkább egy magas kockázatú, „high beta” részvényhez hasonlít, amely erősen együtt mozog a részvénypiacokkal, különösen az S&P 500 indexszel, és nem egy defenzív menedékeszközhöz.

 

Az ETF-korszak ára

A kriptoszektor egyik legnagyobb áttörése az volt, amikor az amerikai szabályozó hatóságok jóváhagyták a spot bitcoin ETF-eket. Jelenleg 11 ilyen tőzsdén kereskedett alap működik, a vállalati kincstárak jelentős bitcoinállományt halmoztak fel, és több országban is kedvezőbbé vált a szabályozási környezet. A rendszerbe való teljes integráció azonban új kockázatokat is hozott.

Michael Burry, a 2008-as válságot előre jelző befektető arra figyelmeztetett, hogy ha a részvénypiaci korrekció folytatódik, a jelentős bitcoinkitettséggel rendelkező vállalatok számottevő értékvesztést szenvedhetnek el. A piaci megfigyelések szerint a bitcoin egyre inkább volatilis technológiai részvényként viselkedik, nem pedig az aranyhoz hasonló stabil menedékeszközként.

Az intézményi elfogadottság tehát kétségtelenül nőtt, de ezzel párhuzamosan a kriptodeviza elveszíthette rendszerkritikus, „rendszeren kívüli” jellegét, amely korábban ideológiai vonzerejének egyik fő forrása volt.

Fogyó narratíva, csökkenő kiskereskedelmi jelenlét

A piaci adatok szerint a lakossági befektetői aktivitás többéves mélypontra süllyedt, és a korai kriptóevangelisták jelentős része kiszállt a piacról. A korábbi évek küzdelmei – az ETF-ek engedélyeztetése, az intézményi hozzáférés megteremtése – sikerrel zárultak, ám ezzel a mozgalmi jelleg is halványult.

Felmerül a kérdés:

ha a bitcoin nem használható széles körben fizetőeszközként, és nem bizonyult meggyőző értékőrzőnek a stresszhelyzetekben, mi marad az eredeti narratívából?

Új irány: mesterséges intelligencia és gépi pénzügyek

Neuner szerint a válasz nem feltétlenül a bitcoinban, hanem a szélesebb kriptoökoszisztémában keresendő. A mesterséges intelligencia térnyerésével olyan autonóm szoftverügynökök jelenhetnek meg, amelyek:

  • egymás között végeznek mikrofizetéseket,
  • automatizált tranzakciókat hajtanak végre,
  • valós időben számolnak el globális szinten.

Az ilyen ügyletek gyors, programozható és határokon átívelő elszámolási infrastruktúrát igényelnek – amit a blokkláncalapú rendszerek technológiailag biztosítani tudnak.

Fordulóponthoz érkezett a piac

A jelenlegi folyamatok arra utalnak, hogy a kriptopiac fordulóponthoz érkezett.

A bitcoin már nem feltétlenül tölti be azt az ideológiai és pénzügyi szerepet, amelyet támogatói éveken át tulajdonítottak neki. Ugyanakkor a technológiai alapok és az infrastruktúra fejlődése azt is jelentheti, hogy a szektor hosszabb távú potenciálja nem egyetlen eszköz árfolyamán múlik.

A kérdés immár nem csupán az, hogy a bitcoin képes-e betölteni a „digitális arany” szerepét, hanem az is, hogy a blokklánc-technológia milyen mértékben válik a mesterséges intelligencia által vezérelt, új digitális gazdaság alap-infrastruktúrájává. A válasz a következő években dőlhet el – és messze túlmutathat a bitcoin árfolyamának napi ingadozásán.

Ajánlott videók

Továbbiak
11 perc
elektromos autók

Nemrég még szorult a hurok és az IMF kopogtatott a túltolt „rezsitámogatás" miatt, most saját elektromos autót gyártana a fejlődő ország

Szorult helyzetből menekült ki a kelet-afrikai ország egy huszáros húzással. A robbanómotoros autók importját betiltotta Etiópia, miközben az elektromos autók vámtarifáját drasztikusan csökkentette.
4 perc
magánsziget

Svédország lakatlan szigeteket osztogat – így lehet pályázni a nyereményjátékra

A pályázathoz nem kell sokat tenni, cserébe a nyertes egy lakatlan szigeten kapcsolódhat ki.
2 perc
Németország

Katasztrófa lenne, ha ez az ország csatlakozna az EU-hoz: az AfD társelnöke szerint csak hazánk akadályozhatja meg – minden Orbán Viktoron múlhat

Alice Weidel szerint Ukrajna egy „rendezetlen és diszfunkcionális állam”, amelynek sem az EU-ban, sem a NATO-ban nincs helye.
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu