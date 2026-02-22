Deviza
Katasztrófa lenne, ha ez az ország csatlakozna az EU-hoz: az AfD társelnöke szerint csak hazánk akadályozhatja meg – minden Orbán Viktoron múlhat

Alice Weidel szerint Ukrajna egy „rendezetlen és diszfunkcionális állam”, amelynek sem az EU-ban, sem a NATO-ban nincs helye. Az AfD társelnöke szerint ebben a kérdésben Orbán Viktor az egyetlen következetes európai vezető.
VG
2026.02.22., 18:04

Orbán Viktor az egyetlen garancia arra, hogy Ukrajna ne csatlakozzon az Európai Unióhoz – jelentette ki Alice Weidel a Mandiner MAXIMA című műsorában. Az Alternative für Deutschland (AfD) társelnöke szerint Ukrajna gazdasági és politikai értelemben sem teljesíti az uniós tagság előfeltételeit, sőt „teljes egészében diszfunkcionális állam”.

AfD
Az AfD társelnöke szerint Ukrajna sem gazdasági, sem politikai értelemben nem alkalmas az uniós csatlakozásra, így Orbán Viktornak meg kell ezt akadályoznia / Fotó: AFP

Weidel úgy fogalmazott, az ország „rendezetlen, teljes egészében diszfunkcionális állam”, amelynek nem lenne szabad bekerülnie az Európai Unióba, és szerinte sem a blokk, sem pedig a NATO tagja nem lehet. Kiemelte, hogy az olyan államokat, mint Montenegró vagy Szerbia, „nyilvánvalóan összecserélték” Ukrajnával, és politikai alapon tolják előre, miközben a valóban felkészült országok továbbra is várakoznak.

Weidel az ukrajnai háborút a közvetett hadviselés tökéletes példájának nevezte, amely valójában az Egyesült Államok és Oroszország között zajlik, ezért csak Washington képes érdemi békét teremteni. 

A német politikus szerint az európai vezetők hibás stratégiát követnek, amikor egyoldalúan támogatják Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, akinek nincs teljes elfogadottsága saját lakossága körében. Szerinte az európaiaknak semleges közvetítő szerepet kellene vállalniuk, és nem szabad „nagyobbnak lenniük, mint amekkorák”, mert a folyamatok ellenőrizhetetlenné válhatnak.

A német politikus azt is állította, hogy Brüsszel erőteljes befolyást gyakorol a magyar belpolitikára annak érdekében, hogy az ellenzék kerüljön hatalomra. Magyar Pétert „brüsszeli bábnak” nevezte, aki szerinte Magyarország függetlenségét csökkentené. Weidel úgy látja, nem valószínű, hogy áprilisban megválasztják, de figyelni kell rá és mozgalmára, mert Brüsszel egyértelműen és erőteljesen próbál beavatkozni a választásba.

 

Weidel: az AfD-t nem lehet megállítani

Saját pártja helyzetét elemezve elmondta, hogy márciusban több tartományi választást tartanak, ahol rekorderedményekre számítanak, szeptemberben pedig két újabb tartományi voksolás következik, ahol akár abszolút többséget is szerezhetnek. Szövetségi szinten a párt a legerősebb, Kelet-Németországban 40 százalék fölött mérik.

Weidel szerint a párttal szemben alkalmazott „tűzfalpolitika” akadályozza a választói akarat érvényesítését, hiszen az AfD többször felajánlotta az együttműködést a CDU-nak, de elutasították.

A politikus kiemelte, hogy Németország gazdasági és társadalmi helyzete napról napra romlik, a német vállalatok rekordszámban mennek csődbe vagy költöznek külföldre, ami súlyos munkahelyvesztést eredményez. 

Szerinte a Friedrich Merz vezette kormánynak nincs átfogó reformstratégiája, az elit pedig attól tart, hogy pártja túl erőssé válik, ezért felmerülhet a betiltás gondolata is. 

Alice Weidel interjúja egyértelművé tette, hogy az AfD nem csupán a német belpolitikában kíván meghatározó szerepet játszani, hanem az európai stratégiai vitákban is, miközben Orbán Viktort kulcsszereplőként azonosítja az Ukrajna EU-csatlakozását illető kérdésben.

