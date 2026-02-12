Deviza
EUR/HUF379,08 -0,08% USD/HUF319,39 -0,03% GBP/HUF435,16 0% CHF/HUF414,94 +0,17% PLN/HUF89,94 -0,04% RON/HUF74,45 -0,13% CZK/HUF15,63 -0,09% EUR/HUF379,08 -0,08% USD/HUF319,39 -0,03% GBP/HUF435,16 0% CHF/HUF414,94 +0,17% PLN/HUF89,94 -0,04% RON/HUF74,45 -0,13% CZK/HUF15,63 -0,09%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX130 202,21 +0,58% MTELEKOM1 972 +0,41% MOL3 818 +0,47% OTP40 950 +0,99% RICHTER11 760 +0,51% OPUS546 +0,37% ANY7 720 -2,03% AUTOWALLIS170 -0,58% WABERERS5 400 -1,1% BUMIX10 123,8 -1,02% CETOP4 312,31 +0,38% CETOP NTR2 701,53 +0,38% BUX130 202,21 +0,58% MTELEKOM1 972 +0,41% MOL3 818 +0,47% OTP40 950 +0,99% RICHTER11 760 +0,51% OPUS546 +0,37% ANY7 720 -2,03% AUTOWALLIS170 -0,58% WABERERS5 400 -1,1% BUMIX10 123,8 -1,02% CETOP4 312,31 +0,38% CETOP NTR2 701,53 +0,38%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Trieszt
Olaszország
kikötő
Magyar Levente

Magyarország visszakapja a tengeri kikötőjét: megszólalt az államtitkár, így zajlik a rendkívüli építkezés – „Ez történelmi beruházás”

A trieszti magyar kikötőberuházás számos környezetvédelmi és műszaki kihívással jár, de a projekt a tervek szerint halad előre. Magyar Levente államtitkár Rómában hangsúlyozta, hogy a magyar–olasz kormányközi egyeztetéseken ez a történelmi jelentőségű fejlesztés kulcstémaként jelenik meg.
VG/MTI
2026.02.12, 18:44
Frissítve: 2026.02.12, 19:24

Bár rendkívül komplex, környezetvédelmi szempontból is mindenfajta kihívásokkal terhelt beruházás a trieszti magyar kikötő építése, a munkálatok a legnagyobb rendben haladnak – közölte Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára kedden Rómában.

Trieszt, kikötő Magyarország visszakapja a tengeri kikötőjét: megszólalt az államtitkár, így zajlik a rendkívüli építkezés – „Ez történelmi beruházás”
Fotó: Magyar Levente / Facebook

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a miniszterhelyettes arról számolt be, hogy a nap folyamán az olasz kormány több tagjával egyeztetett, mások mellett a külügyminiszter, az energiaügyi miniszter és a közlekedési miniszter helyettesével, akikkel elsősorban a kétoldalú kapcsolatok zászlóshajó projektjéről, a trieszti kikötőberuházásról beszéltek.

Történelmi beruházásnak nevezte, hogy Magyarország területet vásárolt a trieszti kikötőben, és aláhúzta, hogy ez mindig ad munkát a kormányközi tárgyalásokon, hiszen rendkívül komplex, környezetvédelmi szempontból is mindenféle kihívásokkal terhelt, de már sikeresen haladó beruházásról van szó.

Jók az olasz–magyar kapcsolatok

Magyar Levente hangsúlyozta, hogy a magyar és az olasz kormány között szoros baráti, stratégiai szövetségesi viszony van, a felek között több az egyetértési pont, mint az olyan téma, amelyben eltérnek az álláspontok. Kifejtette, hogy Olaszország is a béke oldalán áll, és párbeszédet sürget Oroszországgal is, mivel értik, hogy nem lehetséges Moszkva nélkül a konfliktus rendezése.

„Sok a nézetazonosság a nagy, fontos, Európát érintő stratégiai kérdésekben az olaszokkal, és természetesen a politikai pártcsaládok szintjén is van egy állandó párbeszéd. Noha az Európai Parlamentben külön frakcióban ülünk, de Orbán Viktor és Giorgia Meloni miniszterelnök asszony különleges politikai kapcsolatot ápol már régóta, ami a két kormány együttműködését is gördülékennyé és problémamentessé teszi” – mondta.

Az államtitkár végezetül arra is kitért, hogy a Vatikánban is járt, ahol Mihaita Blajjal, a Szentszék államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolataiért felelős miniszterhelyettesével is tárgyalt. Rámutatott, hogy Magyarországnak megkülönböztetett kapcsolatai vannak a Vatikánnal, amelyek Szent István királyig vezetnek vissza.

Gyorsan épül Magyarország új kikötője: brutális, amit megmozgatnak – feltöltik a tengert, csak így bírja majd a terhelést
A partfal már készül, a cölöpök a tengerfenékig érnek, és indul a belső logisztikai tervezés is. Gigantikus mérnöki munkával hódítanak el új területet a tengertől Triesztben, ahol 2028-ra megnyílhat Magyarország tengeri kapuja.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu