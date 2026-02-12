Magyarország visszakapja a tengeri kikötőjét: megszólalt az államtitkár, így zajlik a rendkívüli építkezés – „Ez történelmi beruházás”

Bár rendkívül komplex, környezetvédelmi szempontból is mindenfajta kihívásokkal terhelt beruházás a trieszti magyar kikötő építése, a munkálatok a legnagyobb rendben haladnak – közölte Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára kedden Rómában.

Fotó: Magyar Levente / Facebook

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a miniszterhelyettes arról számolt be, hogy a nap folyamán az olasz kormány több tagjával egyeztetett, mások mellett a külügyminiszter, az energiaügyi miniszter és a közlekedési miniszter helyettesével, akikkel elsősorban a kétoldalú kapcsolatok zászlóshajó projektjéről, a trieszti kikötőberuházásról beszéltek.

Történelmi beruházásnak nevezte, hogy Magyarország területet vásárolt a trieszti kikötőben, és aláhúzta, hogy ez mindig ad munkát a kormányközi tárgyalásokon, hiszen rendkívül komplex, környezetvédelmi szempontból is mindenféle kihívásokkal terhelt, de már sikeresen haladó beruházásról van szó.

Jók az olasz–magyar kapcsolatok

Magyar Levente hangsúlyozta, hogy a magyar és az olasz kormány között szoros baráti, stratégiai szövetségesi viszony van, a felek között több az egyetértési pont, mint az olyan téma, amelyben eltérnek az álláspontok. Kifejtette, hogy Olaszország is a béke oldalán áll, és párbeszédet sürget Oroszországgal is, mivel értik, hogy nem lehetséges Moszkva nélkül a konfliktus rendezése.

„Sok a nézetazonosság a nagy, fontos, Európát érintő stratégiai kérdésekben az olaszokkal, és természetesen a politikai pártcsaládok szintjén is van egy állandó párbeszéd. Noha az Európai Parlamentben külön frakcióban ülünk, de Orbán Viktor és Giorgia Meloni miniszterelnök asszony különleges politikai kapcsolatot ápol már régóta, ami a két kormány együttműködését is gördülékennyé és problémamentessé teszi” – mondta.

Az államtitkár végezetül arra is kitért, hogy a Vatikánban is járt, ahol Mihaita Blajjal, a Szentszék államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolataiért felelős miniszterhelyettesével is tárgyalt. Rámutatott, hogy Magyarországnak megkülönböztetett kapcsolatai vannak a Vatikánnal, amelyek Szent István királyig vezetnek vissza.