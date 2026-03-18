Húzta-halasztotta a nagyhatalom, de Kína sem várhat tovább: nincs más alternatíva, kénytelen hozzányúlni óriási olajtartalékához

A Hormuzi-szoros lezárása miatt Kína is kénytelen hozzányúlni az elmúlt évben felhalmozott óriási olajkészleteihez, miután a világ legnagyobb olajimportőre korábban már megtiltotta a benzin, dízel és más feldolgozott termékek exportját a finomítói számára.

Kína óriási olajkészletet halmozott fel, pont az ilyen helyzetekre / Fotó: AFP

Óriási olajkészleten ül Kína, amit most fel is használ, de csak óvatosan

Azonban hogy ne kelljen a finomítókat leállítani vagy azok működését túlzottan korlátozni, Peking engedélyt adhat számukra, hogy akár napi 1 millió hordónyi olajat felhasználjanak a kereskedelmi készletekből a következő négy-hat héten – mondta a Bloombergnek az FGE NexantECA iparági tanácsadócég.

A stratégiai tartalékok felszabadítása azonban egyelőre nincs terítéken és a kereskedelmi készletek felhasználása is számos engedélyhez lesz kötve.

Miután az ázsiai szuperhatalom több mint egy éve agresszívan halmozza fel a készleteket, becslések szerint mintegy 1,4 milliárd hordónyi olajat halmozott fel, így bőven van tere a lépésnek, ha a Hormuzi-szoros továbbra is gyakorlatilag zárva marad. Az ország készletei március 5 és 16 között minteg 7 millió hordóval csökkentek ugyan, ám elemzők szerint ez a szállítási időt figyelembe véve még nem az iráni háború hatása, hanem a normális volatilitás lehet.

Kína pontos tartalékaira több becslés is létezik, így a Kayrros geopolitikai elemzőcég szerint 851 millió hordó kereskedelmi készlet mellett az ország további 413 millió hordó stratégiai tartalékkal rendelkezik, míg Erica Downs, a Columbia Egyetem kutatója szerint a kínai tartalékok 1,4 milliárd hordó körül lehetnek.

Hiába a tartalékok az exportot máris korlátozták

Ezen tartalékok ellenére az ország korlátozta a feldolgozott termékek exportját és a Sinopec visszafogta a finomítók teljesítményét is. Az FGE szerint márciusban és áprilisban a kínai finomítók teljesítménye napi 400-800 ezer hordóval csökkenhet, myg a Rystad Energy szerint a mostani héttől a teljesítmény csökkenése a napi 1,5 millió hordót is elérheti.

A kínai központú GL Consulting szerint a lépéseket egyelőre inkább az elővigyázatosság indokolja, miközben az állami tulajdonú finomítók most a benzin és gázolaj előállítását részesítik előnyben a vegyipari alapanyagokkal szemben, hogy a belföldi üzemanyagellátást biztosítsák. A tanácsadó szerint

a Hormuzi-szoros lezárásának hatásai fokozatosan jelennek majd meg, március végétől.

Először az állami tulajdonú finomítók érezhetik meg a hatást, melyek erőteljesen a közel-keleti olajra támaszkodnak, miközben a független, belső piacra termelő kisebb, úgynevezett teáskanna finomítók, melyek szívesen vásárolnak iráni és orosz olajat is, kezdetben növelhetik nyereségüket a magas üzemanyagárak eredményeképp. Azonban a független finomítók is egyre nagyobb versennyel néznek szembe az orosz olajért, melynek diszkontja a Donald Trump amerikai elnök által biztosított szankciómentesség hatására elolvadni látszik.