Lángok csaptak fel a világ legnagyobb hadihajóján: most került igazán bajba Amerika – az iráni háború legfontosabb fegyverét vesztheti el
Miközben az Amerikai Egyesült Államok továbbra is az Irán elleni háborúra koncentrál, haderejének egyik legfontosabb fogaskereke váratlan kihívással szembesült, és várhatóan hosszabb időre harcképtelenné vált. Az USS Gerald R. Ford anyahajó fedélzetén ugyanis tűz ütött ki, amelyben tengerészek sérültek meg, és száz fekhely megsemmisült. Ráadásul ez már nem az első eset, hogy a világ legnagyobb repülőgép-hordozóját balszerencsés események sújtják a rendkívül hosszúra nyúlt bevetés során.
A csaknem kilenc hónapja tengeren lévő, jelenleg az Irán elleni háború miatt a Vörös-tengeren állomásozó hordozó a hírek szerint Krétára hajózik javításokra – számolt be a The Guardian . A lap szerint a bevetés hossza kérdéseket vetett fel a fedélzeten szolgáló tengerészek moráljával, valamint a hadihajó harckészültségével kapcsolatban. Azt egyelőre nem tudni, hogy a 13 milliárd dollár értékű anyahajónak mennyi időt kell Krétán töltenie a károk helyreállítása miatt.
Nem a harcokban sérült meg az amerikai anyahajó
A jelentések szerint mintegy 200 tengerészt kellett ellátni füstmérgezéshez kapcsolódó sérülések miatt. A tűz a hajó fő mosodai részlegében keletkezett, és csak órák alatt sikerült megfékezni a lángokat. Az eddigi információk szerint a tűz nem ellenséges támadás miatt keletkezett.
Egy névtelenül nyilatkozó tisztviselő szerint egy katonát sérülései miatt légi úton szállítottak el a hajóról. A Pentagon egyelőre nem reagált az incidenssel kapcsolatos megkeresésekre. A The New York Times az amerikai hadsereg Központi Parancsnokságára hivatkozva arról számolt be, hogy két tengerészt nem életveszélyes sérülésekkel kezeltek. A tűz kitörése után az amerikai hadsereg azt közölte, hogy a hajó meghajtórendszere nem sérült meg, és a repülőgép-hordozó teljes mértékben hadra fogható.
A fedélzetén több mint 4000 haditengerésszel működő hordozón a jelentések szerint már korábban is komoly problémák adódtak a mellékhelyiségek rendszerével: az amerikai sajtó eldugult rendszerekről és a mosdóra váró hosszú sorokról számolt be.
Ráadásul a probléma nem új keletű, az Egyesült Államok Számvevőszékének egy 2020-as jelentése szerint a hajó illemhelyrendszere váratlan és gyakori dugulásoknak van kitéve, és a megszüntetésükhez rendszeresen savas átöblítésre van szükség, alkalmanként 400 ezer dolláros költséggel.
A haditengerészet a múlt hónapban kiadott közleményében elismerte a mellékhelyiségekkel kapcsolatos problémákról szóló jelentéseket, ugyanakkor a hajó vezetésére hivatkozva azt közölte, hogy a dugulásos eseteket a kiképzett kármentő és műszaki személyzet haladéktalanul kezeli, és azok csak minimális kiesést és fennakadást okoznak.
Extrém hosszúra nyúlt bevetés
Mark Warner szenátor, a Szenátus Hírszerzési Bizottságának alelnöke kedden élesen bírálta a hajó elhúzódó bevetését.
„Az USS Gerald R. Fordot és legénységét közel egyéves tengeri szolgálat után a végsőkig kizsigerelték, és ennek oka Donald Trump elnök és felelőtlen katonai döntései” – fogalmazott közleményében.
A szenátor ezzel arra utalt, hogy mielőtt a Közel-Keletre vezényelték volna, a repülőgép-hordozó részt vett az Amerikai Egyesült Államok karibi térségben végrehajtott műveleteiben is, ahol az amerikai erők feltételezett kábítószercsempész-hajók ellen hajtottak végre támadásokat, szankciók alá eső tartályhajókat tartóztattak fel, valamint elfogták a venezuelai vezetőt, Nicolás Madurót.
Az USS Gerald R. Ford kivonása jelentős rést hagyna az amerikai erők térségbeli jelenlétében, mivel a fedélzetén állomásozó több tucat harci repülőgép aktívan részt vett az Irán elleni csapásokban. A New York Times értesülései szerint a Fordot valószínűleg egy másik hordozó, az USS George H. W. Bush váltja majd, amely éppen egy közel-keleti bevetésre készül.
Az Amerikai Egyesült Államok február 28., vagyis az iráni konfliktus kezdete óta több mint 7000 célpont ellen hajtott végre légicsapást.
Az USS Gerald R. Ford több mint 75 katonai repülőgépet hordoz, köztük F/A–18 Super Hornet típusú gépeket, és fejlett radarrendszert működtet a légi forgalom irányítására és a navigáció támogatására.