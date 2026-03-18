Lángok csaptak fel a világ legnagyobb hadihajóján: most került igazán bajba Amerika – az iráni háború legfontosabb fegyverét vesztheti el

Miközben az Amerikai Egyesült Államok továbbra is az Irán elleni háborúra koncentrál, haderejének egyik legfontosabb fogaskereke váratlan kihívással szembesült, és várhatóan hosszabb időre harcképtelenné vált. Az USS Gerald R. Ford anyahajó fedélzetén ugyanis tűz ütött ki, amelyben tengerészek sérültek meg, és száz fekhely megsemmisült. Ráadásul ez már nem az első eset, hogy a világ legnagyobb repülőgép-hordozóját balszerencsés események sújtják a rendkívül hosszúra nyúlt bevetés során.

A csaknem kilenc hónapja tengeren lévő, jelenleg az Irán elleni háború miatt a Vörös-tengeren állomásozó hordozó a hírek szerint Krétára hajózik javításokra – számolt be a The Guardian . A lap szerint a bevetés hossza kérdéseket vetett fel a fedélzeten szolgáló tengerészek moráljával, valamint a hadihajó harckészültségével kapcsolatban. Azt egyelőre nem tudni, hogy a 13 milliárd dollár értékű anyahajónak mennyi időt kell Krétán töltenie a károk helyreállítása miatt.

Nem a harcokban sérült meg az amerikai anyahajó

A jelentések szerint mintegy 200 tengerészt kellett ellátni füstmérgezéshez kapcsolódó sérülések miatt. A tűz a hajó fő mosodai részlegében keletkezett, és csak órák alatt sikerült megfékezni a lángokat. Az eddigi információk szerint a tűz nem ellenséges támadás miatt keletkezett.

Egy névtelenül nyilatkozó tisztviselő szerint egy katonát sérülései miatt légi úton szállítottak el a hajóról. A Pentagon egyelőre nem reagált az incidenssel kapcsolatos megkeresésekre. A The New York Times az amerikai hadsereg Központi Parancsnokságára hivatkozva arról számolt be, hogy két tengerészt nem életveszélyes sérülésekkel kezeltek. A tűz kitörése után az amerikai hadsereg azt közölte, hogy a hajó meghajtórendszere nem sérült meg, és a repülőgép-hordozó teljes mértékben hadra fogható.

A fedélzetén több mint 4000 haditengerésszel működő hordozón a jelentések szerint már korábban is komoly problémák adódtak a mellékhelyiségek rendszerével: az amerikai sajtó eldugult rendszerekről és a mosdóra váró hosszú sorokról számolt be.