Németország az intő jel: százezer munkahely megszűnését és gyárbezárásokat hozhat, ha Magyarország leválik az olcsó orosz olajról és gázról a Tisza Párt tervei szerint

Minden hónapban 10 ezer munkahely szűnik meg Németországban, ahol csak tavaly 124 ezer embert kellett kirúgniuk az iparvállalatoknak a kedvezőtlen gazdasági feltételek miatt. A gazdaság gerincét adó ipar azonban nem csak a németeknél van bajban, hanem szerte Európában. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy az elmúlt négy évben nagyságrendileg egymillió munkahely szűnhetett meg a kontinensen, és olyan iparágak, mint a vegyipar vagy az acélipar, mentek tönkre. Ami talán nem történik meg, ha nem mond le az unió vezetése az orosz olajról és gázról.

Németország az intő jel: százezer munkahely megszűnését és gyárbezárásokat hozhat, ha Magyarország leválik az olcsó orosz olajról és gázról a Tisza Párt terve szerint

Az iparosodott gazdaságok szenvedésének oka egyértelműen a megdráguló termelés, hiába voltak figyelmeztető jelek már korábban is, hogy az erőltetett zöldpolitikáért órirási árat fog fizetni az EU, a Von Der Leyen vezette Európai Bizottság minderre fittyet hányva az orosz–ukrán háború kitörése után úgy döntött, hogy kizárja az unió területéről az orosz enerigahordozókat.

Az addig jól működő német modell, amely az olcsó orosz energiára és a modern technológiára épült, egy csapásra vesztette el érvényességét.

Míg 2020 előtt a német nagykereskedelmi áramár átlagosan 40 euró körül alakult megawattóránként, 2022-ben már 235 euró volt, ez ugyan korrigált, de még 2025-ben is meghaladta a 120 eurót, azaz háromszoros energiár-növekedés történt pár év alatt. Mindez persze nem független attól, hogy Európában felrobbant a földgáz ára, a 2022-es szankciós politika hatására ugyanis a vezetékes földgáz helyzett a drágább LNG-t választotta a kontinens.

Érdemes összehasonlítani, hogy Amerikában a villamos áram ára 60–80 euró, Kínában pedig 50–70 euró között mozog, a gáz ára pedig harmada a két országban a holland tőzsdei árhoz képest. A német gazdaság mostani hanyatlásában is ennek lenyomatát látjuk, két év recesszió után, tavaly is alig 0,2 százalékos GDP-növekedésre volt képes, ami a 2. világháború óta eltelt időszak egyik legrosszabb teljesítménye. A német gazdaságról azonban nem árt tudni, hogy ugyanúgy exportra termelő gazdaság, mint a magyar, így elemi érdeke lenne, hogy versenyképesen és olcsón tudjon termelni, és egyre több országba exportáljon. Ehhez képest a helyzet ma úgy fest, a német ipar remekei folyamatosan szorulnak ki különböző piacokról, főleg Távol-Keleten:

a Mercedes eladásai 2025-ben 19 százalékkal csökkentek Kínában,

a BMW kivitele 13 százalékkal,

míg a Volkswagené 10 százalékkal esett vissza egy év alatt, szám szerint utóbbi 230 ezer autóval kevesebbet tudott értékesíteni.

A látványos visszaesésben a drága termelés mellett a kínaiak által gerjesztett, fokozódó piaci verseny is szerepet játszik, ami a prémiumgyártók üzleti eredményeiben is megmutatkozik. A Mercedes-Benz 2025-ös nettó nyeresége közel felére, 5,3 milliárd euróra esett vissza az előző évi 10,4 milliárdról, ami 49 százalékos csökkenés; a Volkswagen még ennél is nagyobb kárt szenvedett el, a wolsburgi székhelyű vállalat üzemi nyeresége 54 százalékkal, 8,9 milliárd euróra csökkent; egyedül a BMW tarotta magát a legjobban, amelynek nettó profitja „csak” 3 százalékkal esett vissza.

Az meg csak hab a tortán, hogy éppen az a Kína veszi meg az olcsó orosz energiát, amely eleve versenyképesebben termel, mint az európai cégek, hogy aztán itt Európában eladja a saját termékeit.

Végső soron ezt látjuk akkor, amikor egy ugyanolyan felszereltségű kínai jármű, mint egy német, 2-3 millió forinttal olcsóbb. Mivel a fogyasztók kifejezetten árérzékenyek itt Európában, nem csoda, hogy inkább a kínait választják, tehát végül az európai vállalatok nemcsak a távol-keleti, hanem a saját piacukról is kiszorulnak. Ugyanakkor nemcsak a német járműipar és a fejletlenebb régiók vannak bajban, hanem azok is, amelyek gazdaságilag erősebbek.

Bajorország, amely egykor a német mérnöki és ipari erő ragyogó példája volt, példátlan pusztítással néz szembe. Az IG Metall szakszervezet a tartományban mintegy 30 ezer munkahely elvesztését prognosztizálja a fém- és villamosiparban

– írta Die Zeit még februárban, miután a szakszervezet 547 bajor vállalat körében végzett felmérést, amely azt mutatja, hogy az autóipart és beszállítóit különösen súlyosan érinti a válság. Az IG Metall szakszervezet szerint az ágazatban működő vállalatok mintegy 54 százaléka tervez a létszámleépítést. Olyan nagy nevek, mint a ZF és a Bosch is érintettek, de az igazi dráma a számtalan közepes méretű beszállító körében bontakozik ki. Ezek a vállalatok, amelyek generációk óta a bajor gazdaság gerincét alkotják, ma a túlélésért küzdenek.