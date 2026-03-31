Újabb óriási élelmiszeripari beruházás érkezik hazánkba – ez a térség lehet a nagy nyertes

Több száz munkahelyet hozó élelmiszeripari beruházás érkezhet Orosházára, a hivatalos bejelentés akár napokon belül megtörténhet. A fejlesztés a dél-alföldi térség felértékelődését erősíti, amely az utóbbi időszakban egyre több ipari beruházást vonz.
VG
2026.03.31, 13:37
Frissítve: 2026.03.31, 13:44

Újabb jelentős beruházás érkezik Békés vármegyébe – jelentette be közösségi oldalán Joó István, a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) vezérigazgatója és kormánybiztos közösségi oldalán. Tájékoztatása szerint egy nagy élelmiszeripari projektről sikerült megállapodni, amelynek részleteit jelenleg véglegesítik, a hivatalos bejelentés pedig akár néhány napon belül megtörténhet.

Joó István Hipa beruházás
Joó István: Újabb beruházással folytatjuk Magyarország déli vármegyéinek fejlesztését / Fotó: KALLUS GYOERGY

A beruházás Orosházára érkezik, és várhatóan több száz új munkahelyet teremt, miközben hosszabb távon a térség gazdasági szerkezetét is erősítheti.

Élelmiszeripari fordulat a beruházásokban

Az elmúlt években látványosan átalakult a Magyarországra érkező beruházások szerkezete. A járműipar és az elektronika továbbra is meghatározó, ugyanakkor az élelmiszeripar súlya egyre nagyobb, ami részben a globális ellátási láncok átrendeződésével és az élelmiszer-biztonság felértékelődésével magyarázható.

Az ilyen típusú fejlesztések különösen fontosak a vidéki térségekben, mivel nemcsak közvetlen munkahelyeket teremtenek, hanem erősítik a mezőgazdasági termelést és a helyi beszállítói hálózatokat is. Egy nagyobb feldolgozóipari beruházás multiplikátor hatása jelentős lehet: a logisztikától kezdve a szolgáltatásokon át számos kapcsolódó ágazat profitálhat belőle.

Rekordokat dönt a befektetésösztönzés

A most előkészítés alatt álló projekt egy olyan időszakban érkezhet, amikor a magyar beruházásösztönzés történelmi csúcsokat ért el. A HIPA közreműködésével 2025-ben:

  • 108 beruházási döntés született,
  • mintegy 2700 milliárd forint értékben,
  • és több mint 18 ezer új munkahely jött létre.

Hosszabb távon még erősebb a trend: 2014 óta több mint 25 ezer milliárd forintnyi beruházásról született döntés Magyarországon, ami közel 187 ezer munkahely létrejöttéhez járult hozzá.

A befektetések szerkezete is változik: egyre nagyobb arányban jelennek meg a magas hozzáadott értékű projektek, valamint a kutatás-fejlesztési és technológiai beruházások, ami a gazdaság hosszú távú versenyképességét erősíti.

Dél-Alföld: új ipari tengely formálódik

A dél-alföldi térség az utóbbi időszak egyik legdinamikusabban fejlődő régiójává vált:

  • Szeged,
  • Makó
  • és Békéscsaba

után most Orosháza is felkerülhet a beruházási térképre, ami azt jelzi, hogy egy összefüggő gazdasági tengely kezd kialakulni.

A térség előnyei között szerepel a rendelkezésre álló munkaerő, a kedvező földrajzi elhelyezkedés, valamint az, hogy a nagyobb ipari beruházások – különösen a feldolgozóiparban – egymást erősítve jelennek meg. Az Orosházára tervezett fejlesztés ebbe a folyamatba illeszkedik, és tovább növelheti a régió vonzerejét a befektetők számára.

Kína és az Egyesült Államok hajtja a beruházásokat

A magyar beruházási struktúrában továbbra is meghatározó a külföldi tőke szerepe. Az elmúlt időszakban különösen a kínai és az amerikai befektetések erősödtek, miközben a magyar vállalatok aktivitása is növekszik.

A kormányzat célja, hogy ezt a trendet fenntartva tovább nőjön a magas hozzáadott értékű beruházások aránya, és a vidéki térségek is egyre nagyobb szeletet kapjanak a fejlesztésekből.

Az Orosházára tervezett élelmiszeripari beruházás ennek a stratégiának lehet az egyik következő fontos állomása.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
