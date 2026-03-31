Újabb óriási élelmiszeripari beruházás érkezik hazánkba – ez a térség lehet a nagy nyertes
Újabb jelentős beruházás érkezik Békés vármegyébe – jelentette be közösségi oldalán Joó István, a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) vezérigazgatója és kormánybiztos közösségi oldalán. Tájékoztatása szerint egy nagy élelmiszeripari projektről sikerült megállapodni, amelynek részleteit jelenleg véglegesítik, a hivatalos bejelentés pedig akár néhány napon belül megtörténhet.
A beruházás Orosházára érkezik, és várhatóan több száz új munkahelyet teremt, miközben hosszabb távon a térség gazdasági szerkezetét is erősítheti.
Élelmiszeripari fordulat a beruházásokban
Az elmúlt években látványosan átalakult a Magyarországra érkező beruházások szerkezete. A járműipar és az elektronika továbbra is meghatározó, ugyanakkor az élelmiszeripar súlya egyre nagyobb, ami részben a globális ellátási láncok átrendeződésével és az élelmiszer-biztonság felértékelődésével magyarázható.
Az ilyen típusú fejlesztések különösen fontosak a vidéki térségekben, mivel nemcsak közvetlen munkahelyeket teremtenek, hanem erősítik a mezőgazdasági termelést és a helyi beszállítói hálózatokat is. Egy nagyobb feldolgozóipari beruházás multiplikátor hatása jelentős lehet: a logisztikától kezdve a szolgáltatásokon át számos kapcsolódó ágazat profitálhat belőle.
Rekordokat dönt a befektetésösztönzés
A most előkészítés alatt álló projekt egy olyan időszakban érkezhet, amikor a magyar beruházásösztönzés történelmi csúcsokat ért el. A HIPA közreműködésével 2025-ben:
- 108 beruházási döntés született,
- mintegy 2700 milliárd forint értékben,
- és több mint 18 ezer új munkahely jött létre.
Hosszabb távon még erősebb a trend: 2014 óta több mint 25 ezer milliárd forintnyi beruházásról született döntés Magyarországon, ami közel 187 ezer munkahely létrejöttéhez járult hozzá.
A befektetések szerkezete is változik: egyre nagyobb arányban jelennek meg a magas hozzáadott értékű projektek, valamint a kutatás-fejlesztési és technológiai beruházások, ami a gazdaság hosszú távú versenyképességét erősíti.
Dél-Alföld: új ipari tengely formálódik
A dél-alföldi térség az utóbbi időszak egyik legdinamikusabban fejlődő régiójává vált:
- Szeged,
- Makó
- és Békéscsaba
után most Orosháza is felkerülhet a beruházási térképre, ami azt jelzi, hogy egy összefüggő gazdasági tengely kezd kialakulni.
A térség előnyei között szerepel a rendelkezésre álló munkaerő, a kedvező földrajzi elhelyezkedés, valamint az, hogy a nagyobb ipari beruházások – különösen a feldolgozóiparban – egymást erősítve jelennek meg. Az Orosházára tervezett fejlesztés ebbe a folyamatba illeszkedik, és tovább növelheti a régió vonzerejét a befektetők számára.
Kína és az Egyesült Államok hajtja a beruházásokat
A magyar beruházási struktúrában továbbra is meghatározó a külföldi tőke szerepe. Az elmúlt időszakban különösen a kínai és az amerikai befektetések erősödtek, miközben a magyar vállalatok aktivitása is növekszik.
A kormányzat célja, hogy ezt a trendet fenntartva tovább nőjön a magas hozzáadott értékű beruházások aránya, és a vidéki térségek is egyre nagyobb szeletet kapjanak a fejlesztésekből.
Az Orosházára tervezett élelmiszeripari beruházás ennek a stratégiának lehet az egyik következő fontos állomása.