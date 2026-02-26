Egyszerre akarja Kína és Amerika Magyarországot: a V4-ek döbbenten nézik, mennyi pénz ömlik ide – három és fél naponta érkezik egy új befektető

Az elmúlt négy év a magyar gazdaságtörténet legsikeresebb időszaka volt a beruházásösztönzés szempontjából – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség „Az Év Befektetője 2025” Díjátadó ünnepségén.

Szijjártó Péter: válságok sorában is beruházási rekordokat döntött a magyar gazdaság / A Fotó: KALLUS GYOERGY

Kiemelte, hogy az elmúlt másfél évtizedben négy, önmagában is történelmi léptékű válság rázta meg Európát:

a pénzügyi rendszer összeomlását,

a migrációs válságot,

a világjárványt,

majd az ukrajnai háborút

is kezelnie kellett a kontinensnek. A miniszter szerint mindezek ellenére a magyar gazdaság olyan döntéseket hozott, amelyek válsághelyzetben is működőképesnek bizonyultak. Úgy fogalmazott: ezek az eredmények nem születhettek volna meg a gazdaság szereplőinek teljesítménye nélkül. Hozzátette, hogy

ma Magyarországon egymillióval többen dolgoznak, mint másfél évtizeddel ezelőtt,

miközben az országban az egyik legalacsonyabb a munkát terhelő adók szintje Európában, és egyedülálló módon működik az egységes, 15 százalékos személyi jövedelemadó.

Beruházásösztönzésből kitűnően vizsgázott Magyarország

Szijjártó Péter kitért arra is, hogy a rezsiköltségek más európai országokhoz képest lényegesen alacsonyabbak maradtak, és a kormány a nehéz körülmények ellenére is fenntartotta a családtámogatási rendszert és a nyugdíj-kifizetéseket. Szerinte mindez annak köszönhető, hogy a válságok közepette is sikerült megőrizni a gazdaság mozgásterét. A külgazdasági és külügyminiszter hangsúlyozta:

soha nem született még ennyi beruházási megállapodás,

nem indult el ennyi gyár és szolgáltatóközpont,

és nem jött létre ennyi új munkahely,

mint ebben az időszakban. Tavaly átlagosan három és fél naponta kötöttek megállapodást Magyarországra érkező beruházásokról.