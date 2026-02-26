Egyszerre akarja Kína és Amerika Magyarországot: a V4-ek döbbenten nézik, mennyi pénz ömlik ide – három és fél naponta érkezik egy új befektető
Az elmúlt négy év a magyar gazdaságtörténet legsikeresebb időszaka volt a beruházásösztönzés szempontjából – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség „Az Év Befektetője 2025” Díjátadó ünnepségén.
Kiemelte, hogy az elmúlt másfél évtizedben négy, önmagában is történelmi léptékű válság rázta meg Európát:
- a pénzügyi rendszer összeomlását,
- a migrációs válságot,
- a világjárványt,
- majd az ukrajnai háborút
is kezelnie kellett a kontinensnek. A miniszter szerint mindezek ellenére a magyar gazdaság olyan döntéseket hozott, amelyek válsághelyzetben is működőképesnek bizonyultak. Úgy fogalmazott: ezek az eredmények nem születhettek volna meg a gazdaság szereplőinek teljesítménye nélkül. Hozzátette, hogy
ma Magyarországon egymillióval többen dolgoznak, mint másfél évtizeddel ezelőtt,
miközben az országban az egyik legalacsonyabb a munkát terhelő adók szintje Európában, és egyedülálló módon működik az egységes, 15 százalékos személyi jövedelemadó.
Megállíthatatlan Magyarország: Kína sarkában, a világ élvonalában vagyunk – megkezdődött az új Mercedes-Benz GLB sorozatgyártása a kecskeméti gyárban
A kecskeméti Mercedes-Benz-gyárban megkezdődött az új elektromos GLB sorozatgyártása. A német autógyártó nagyvállalat üzleti tervének részeként a vállalat 2022 óta mintegy egymilliárd eurót fektet be a kecskeméti telephelybe. Szijjártó Péter elmondta, hogy Magyarországon van a Mercedes második legnagyobb üzeme a világon.
Beruházásösztönzésből kitűnően vizsgázott Magyarország
Szijjártó Péter kitért arra is, hogy a rezsiköltségek más európai országokhoz képest lényegesen alacsonyabbak maradtak, és a kormány a nehéz körülmények ellenére is fenntartotta a családtámogatási rendszert és a nyugdíj-kifizetéseket. Szerinte mindez annak köszönhető, hogy a válságok közepette is sikerült megőrizni a gazdaság mozgásterét. A külgazdasági és külügyminiszter hangsúlyozta:
- soha nem született még ennyi beruházási megállapodás,
- nem indult el ennyi gyár és szolgáltatóközpont,
- és nem jött létre ennyi új munkahely,
mint ebben az időszakban. Tavaly átlagosan három és fél naponta kötöttek megállapodást Magyarországra érkező beruházásokról.
Elmondta azt is, hogy a beruházások forrásai továbbra is sokszínűek: 2025-ben a kínai vállalatokhoz köthető beruházások értéke volt a legmagasabb, miközben az amerikai befektetések száma és volumene is rekordot döntött. A miniszter szerint mindez a gazdasági dimenzióváltás irányába tett lépések eredménye.
Konkrét példaként említette, hogy egy nemzetközi alapkezelő nagyszabású képzési programot indított Budapesten, míg a Mercedes kecskeméti beruházása a termelésre épülő, majd arra ráépülő szolgáltatási és kutatás-fejlesztési tevékenységek logikáját igazolja. Felidézte: a vállalat új modellek gyártását helyezte Magyarországra, majd erre alapozva kutatás-fejlesztési és tesztelési tevékenységet is ide telepített.
Szijjártó Péter szerint a kormányzati stratégia része volt az is, hogy csökkenjenek az országon belüli fejlettségbeli különbségek. Ennek eredményeként Kelet-Magyarországon jelentős autóipari központok jöttek létre, majd ezt követően a fejlesztési fókusz a déli térségekre helyeződött át. Ennek részeként említett egy több száz milliárd forintos beruházást, amely több ezer munkahelyet hoz létre a délkeleti országrészben. A miniszter hangsúlyozta:
nem ellentétben, hanem egymást erősítve kell támogatni a Magyarországra érkező nagyvállalatokat és a hazai kis- és középvállalkozásokat.
Szerinte az egyik legnagyobb segítség a magyar vállalkozások számára az, ha a nagyberuházók minél nagyobb arányban vonják be őket beszállítóként. Ennek érdekében módosították a támogatási feltételeket is, előírva a beszállítói programokban való részvételt és a helyi szolgáltatások igénybevételét. A beruházások területi eloszlásáról szólva elmondta:
a tavalyi fejlesztések döntő többsége Budapesten kívül valósult meg, amihez országszerte új ipari parkok és infrastrukturális beruházások is hozzájárultak.
A miniszter megköszönte a gazdaság szereplőinek együttműködését, és hangsúlyozta: a kormány célja, hogy a nemzetközi bizonytalanságok ellenére is megismételhetők legyenek a tavalyi sikerek.
Beruházási rekordok a bizonytalanság ellenére
A nemzetközi környezet továbbra sem kedvező, a háború elhúzódik, Európa versenyképessége gyengül, a működőtőke-áramlás világszinten stagnál, miközben az európai vállalatok energiaár-hátrányban vannak amerikai és ázsiai versenytársaikkal szemben – mondta Joó István, a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség vezérigazgatója az „Az Év Befektetője 2025” díjátadó gálán. Hozzátette: mindezek ellenére Magyarország továbbra is Európa egyik
- legbiztonságosabb
- és legbefektetőbarátabb
országa maradt, ahol a külső bizonytalanságok dacára is kiszámítható módon lehet vállalkozni és beruházni.
A vezérigazgató szerint ezt támasztják alá a tavalyi eredmények is: a HIPA 2025-ben 7 milliárd eurónyi beruházási volumenben állapodott meg, ami az ügynökség történetének harmadik legsikeresebb éve. Összesen 108 beruházási döntés született, amelyek 18 200 új munkahely létrehozását irányozzák elő, és ezek az eredmények önmagukban meghaladják a visegrádi versenytárs országok együttes teljesítményét. Joó István hangsúlyozta:
a számok mögött a befektetők bátorsága áll, akik 2025-ben is bizalmat szavaztak a magyar munkaerő tudásának és szakértelmének.
Megjegyezte ugyanakkor, hogy személyesen nem elsősorban a beruházási volumenre a legbüszkébb, hanem arra, hogy sikeresnek bizonyultak a magyar gazdaság dimenzióváltását célzó intézkedések.
Ennek kapcsán kiemelte: tartós növekedés nincs megfelelő alapok nélkül, ezért a kormány és az ügynökség a gyártókapacitásokra is stratégiai értékként tekint. Szerinte az ipari termelés nem „összeszerelő üzemekről” szól, hanem exportteljesítményről, versenyképességről és magyar családok százezreinek megélhetéséről. Hangsúlyozta: nem engednek olyan politikai vagy gazdasági nyomásnak, amely munkahelyeket vagy az ország versenyképességét veszélyeztetné.
Történelmi mérföldkő, rekordévet zárt a magyar befektetésösztönzés: 2025-ben több mint hétmilliárd eurónyi beruházás érkezett hazánkba – a vidék a nagy nyertes
Soha nem látott volumenű működőtőke-beruházások érkeztek Magyarországra 2025-ben, miközben a hazai vállalatok támogatása, valamint az amerikai és kínai befektetések is történelmi csúcsra jutottak. A HIPA adatai szerint az állami beruházásösztönzés minden egyes forintja több mint négyszeresen térül meg a költségvetésnek.
Tudatos fejlesztési politika vezetett a beruházási sikerekhez
A vezérigazgató szerint a magasabb hozzáadott értékű beruházások sem maguktól jönnek létre: ezekhez tudatos fejlesztési politika, gyárakban és szolgáltató központokban végzett munka szükséges. Jelezte:
2025-ben soha nem látott számú kutatás-fejlesztési projektet támogattak, közel 600 K+F-állás létrehozásához járult hozzá a HIPA.
Emellett elindult a magyarországi bejegyzésű szabadalmak célzott támogatása is, amelynek eredményeként az elmúlt hónapokban 21 szabadalmi bejelentéshez kapcsolódó megállapodás született.
Jelenleg összesen 30 kutatás-fejlesztési és üzleti szolgáltató központ beruházásáról folynak tárgyalások, amelyek megállapodás esetén több mint négyezer új munkahelyet hozhatnak létre. A tavalyi év az üzleti szolgáltató központok szempontjából is rekordot hozott:
rövid idő alatt több új állás jött létre ebben a szegmensben, mint korábban bármely más évben.
Joó István arról is beszélt, hogy 2025 a magyar tulajdonú beszállítók számára is kiemelkedő volt. Egyre több külföldi vállalat vállalta kötelezettségként, hogy a működéséhez szükséges szolgáltatások legalább 30 százalékát helyi vállalkozóktól szerzi be, a program indulása óta 16 cég csatlakozott ehhez.
A következő hónapokban a korábbi évek beruházásai termőre fordulnak:
sorra indulnak el az új gyárak és kapacitásbővítések, az ezekhez szükséges ipari parkok, infrastruktúra és közműfejlesztések pedig elkészültek.
A HIPA vezérigazgatója jelezte: a bizonytalan nemzetközi környezet ellenére 2026-ban is számíthatnak az ügynökség támogatására azok a befektetők, akik Magyarország gazdasági teljesítményének erősítésében partnerek kívánnak maradni.
Az eseményen életműdíjat kapott Charles Wassen a győri székhelyű Dana Hungary Kft. ügyvezető igazgatója.
A HIPA gáláján a díjat kapták:
- Az év beszállítója: Csabacast Kft.
- Az év ipari parkja: Szekszárdi ipari park
- Az év legnagyobb volumenű képzési programja: Janus Henderson Investors
- Az év K+F beruházója: Kecskeméti Mercedes-Benz gyár
- Az év új beruházója: Vulcan Shield Global
- Az év állandó újrabefeketetője: Master Good
- Az év befektetője: Dana Hungary Kft.
Valami megváltozott: már nem az alacsony bérek miatt jönnek hazánkba a beruházások – egész más az oka, a kormánybiztos elárulta a titkot
A beruházásösztönzésben egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a vidéki térségek, miközben Magyarország tovább erősíti pozícióit az ázsiai befektetőkért folyó európai versenyben – mondta a Világgazdaságnak adott interjújában Joó István kormánybiztos. A HIPA vezérigazgatója arról is beszélt, hogy a cél a magas hozzáadott értékű munkahelyeket teremtő ipari, pénzügyi és szolgáltató központok idevonzása, gyors döntéshozatallal és kiszámítható gazdasági környezettel.