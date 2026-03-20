Elege lett a debreceni polgármesternek, utolsó figyelmeztetést adott a kínai akkumulátorgyáraknak – „Semmilyen együttműködés nem lesz”

Az önkormányzat felhívta a figyelmet a jogszabályok betartására. Papp László debreceni polgármester kemény üzenetet küldött az akkumulátorgyáraknak.
2026.03.20, 20:46
Frissítve: 2026.03.20, 20:54

Debrecen Megyei Jogú Város vezetése személyes egyeztetést kezdeményezett a CATL, a SEMCORP és az EcoPro BM vezetőivel a gyáraknál az elmúlt időszakban az építés, üzembe helyezés, működtetés területén tapasztalt hiányosságok miatt, amelyek során nem volt biztosított a magyar jogszabályok maradéktalan betartása – számolt be róla az önkormányzat péntek délutáni sajtóközleménye alapján a Haon.hu Hajdú-Bihar vármegyei hírportál.

Debrecen kínai akkumulátorgyár
A debreceni önkormányzat határozott üzenetet küldött a kínai akkumulátorgyáraknak / Fotó: DPA / AFP

Az egyeztetésen Papp László polgármester felhívta az érintett vállalatok vezetőinek figyelmét, hogy a hatósági előírásokat és jogszabályokat kötelező pontosan betartani. Hozzátette, hogy ha a folyamatos ellenőrzések során bármilyen szabálytalanságot tapasztalnak a hatóságok, azokat kivizsgálják és szankcionálni fogják.

A városvezető kiemelte, hogy a már meglévő megrendelői szerződések nem jogosítják fel a vállalatokat arra, hogy az engedélyek hiányában bármilyen termelési tevékenységet megkezdjenek. Ez sem a hatóságot, sem az önkormányzatot nem befolyásolja az ügyek kivizsgálása és a megfelelő szankciók alkalmazása tekintetében. Engedélyek hiányában tilos az üzemek beindítása, valamint a veszélyes anyagok tárolása és felhasználása.

A közleményben hangsúlyozzák, hogy a város önkormányzata felszólítja az érintett vállalatok vezetőit, hogy a munkajogi, munkavédelmi és munkaegészségügyi szabályokat maradéktalanul tartsák be, a munkavállalói jogokat tartsák tiszteletben, valamint gondoskodjanak az egészséges munkakörnyezet biztosításáról. Ezen felül az önkormányzat kezdeményezi a Kormányhivatalnál az ellenőrzések rendszeressé tételét.

Ha az érintett cégek nem tartják be a jogszabályi rendelkezéseket, az önkormányzat részéről semmilyen együttműködésre nem számíthatnak.

„Az eddigi tapasztalatok alapján az önkormányzat a már megkezdett fejlesztéseken túl további fejlesztéseket nem tart időszerűnek. Az együttműködés alapja a szabályok betartása. Ha betartják a jogszabályokat van együttműködés, ha nem tartják be nincs együttműködés” – zárult e debreceni önkormányzat közleménye.

Elképesztő, amire a Debrecenben gyárat építő óriás képes – piacvezetőként is döbbenetes a növekedési ütem

Remekül zárta az elmúlt évet a Debrecenben gyárat építő kínai akkumulátorgyártó CATL, mely a tavalyi év utolsó három hónapjában minden várakozást felülmúló módon az egy évvel korábbihoz képest 57,1 százalékkal növelte nyereségét, 23,17 milliárd jüan profitot termelve.

Mindez a növekedési ütem felgyorsulását igazolja a Reuters összefoglalója szerint, hiszen akkor a nyereség csak 41,2 százalékkal emelkedett éves alapon. Ez a profitnövekedésben két és fél éve nem látott sebességet is jelent a világ legnagyobb akkumulátorgyártójától. A hétfőn közzétett eredmények felülmúlják az LSEG elemzői által jósolt 40,2 százalékos növekedési ütemet is.

A CATL bevétele 36,6 százalékos növekedés után 140,6 milliárd jüan volt, szemben a harmadik negyedév 12,9 százalékos növekedésével és az elemzők által várt 23,8 százalékos ütemmel. A tavalyi év egészét tekintve 42,3 százalékkal nőtt a nyereség, ami három éve a leggyorsabb ütem.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
