Elege lett a debreceni polgármesternek, utolsó figyelmeztetést adott a kínai akkumulátorgyáraknak – „Semmilyen együttműködés nem lesz”

Debrecen Megyei Jogú Város vezetése személyes egyeztetést kezdeményezett a CATL, a SEMCORP és az EcoPro BM vezetőivel a gyáraknál az elmúlt időszakban az építés, üzembe helyezés, működtetés területén tapasztalt hiányosságok miatt, amelyek során nem volt biztosított a magyar jogszabályok maradéktalan betartása – számolt be róla az önkormányzat péntek délutáni sajtóközleménye alapján a Haon.hu Hajdú-Bihar vármegyei hírportál.

Az egyeztetésen Papp László polgármester felhívta az érintett vállalatok vezetőinek figyelmét, hogy a hatósági előírásokat és jogszabályokat kötelező pontosan betartani. Hozzátette, hogy ha a folyamatos ellenőrzések során bármilyen szabálytalanságot tapasztalnak a hatóságok, azokat kivizsgálják és szankcionálni fogják.

A városvezető kiemelte, hogy a már meglévő megrendelői szerződések nem jogosítják fel a vállalatokat arra, hogy az engedélyek hiányában bármilyen termelési tevékenységet megkezdjenek. Ez sem a hatóságot, sem az önkormányzatot nem befolyásolja az ügyek kivizsgálása és a megfelelő szankciók alkalmazása tekintetében. Engedélyek hiányában tilos az üzemek beindítása, valamint a veszélyes anyagok tárolása és felhasználása.

A közleményben hangsúlyozzák, hogy a város önkormányzata felszólítja az érintett vállalatok vezetőit, hogy a munkajogi, munkavédelmi és munkaegészségügyi szabályokat maradéktalanul tartsák be, a munkavállalói jogokat tartsák tiszteletben, valamint gondoskodjanak az egészséges munkakörnyezet biztosításáról. Ezen felül az önkormányzat kezdeményezi a Kormányhivatalnál az ellenőrzések rendszeressé tételét.

Ha az érintett cégek nem tartják be a jogszabályi rendelkezéseket, az önkormányzat részéről semmilyen együttműködésre nem számíthatnak.

„Az eddigi tapasztalatok alapján az önkormányzat a már megkezdett fejlesztéseken túl további fejlesztéseket nem tart időszerűnek. Az együttműködés alapja a szabályok betartása. Ha betartják a jogszabályokat van együttműködés, ha nem tartják be nincs együttműködés” – zárult e debreceni önkormányzat közleménye.