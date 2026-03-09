Elképesztő amire a Debrecenben gyárat építő óriás képes – piacvezetőként is döbbenetes a növekedési ütem

Remekül zárta az elmúlt évet a Debrecenben gyárat építő kínai akkumulátorgyártó CATL, mely a tavalyi év utolsó három hónapjában minden várakozást felülmúló módon 57,1 százalékkal növelkte nyereséget az egy évvel korábbihoz képest, 23,17 milliárd jüan profitot zsebelve be ezzel.

Elképesztő iramot diktál a CATL, senki sem képes tartani vele a lépést / Fotó: Kittyfly / Shutterstock

Gyorsuló ütemben bővül a Debrecenben gyárat építő CATL

Mindez a növekedési ütem felgyorsulását jelenti a Reuters összefoglalója szerint, hiszen akkor a nyereség csak 41,2 százalékkal emelkedett éves alapon. Ez a profitnövekedésben két és fél éve nem látott sebességet is jelent a világ legnagyobb akkumulátorgyártójától. A hétfőn közzétett eredmények felülmúlják az LSEG elemzői által jósolt 40,2 százalékos növekedési ütemet is.

A CATL bevétele 36,6 százalékos növekedés után 140,6 milliárd jüan volt, szemben a harmadik negyedév 12,9 százalékos növekedésével és az elemzők által várt 23,8 százalékos ütemmel. A tavalyi év egészét tekintve pedig 42,3 százalékkal nőtt a nyereség, ami három éve a leggyorsabb ütem.

Akkumulátorcsere és terjeszkedés Kínán kívül a siker kulcsai

A vezető elektromos autó márkák számára akkumulátorokat szállító CATL felpörgette az akkumulátorcsere állomásokba történő beruházásokat, de bővítette pozícióit Európában és Ázsiában is. A Tesla, a Xiamoi vagy épp a Nio számára akkumulátorokat gyártó vállalat tavaly

az elektromos autók akkumulátorainak piacán 39,2 százalékra hízlalta piaci részesedését a 2024-es 38 százalékról,

megelőzve a Szegeden gyárat építő BYD-t, melynek részesedése 16,9 százalékról 16,4 százalékra csökkent az SNE Research adatai szerint..

Ugyanakkor az amerikai képviselőházban a CATL a célkeresztbe került a Forddal kötött együttműködés miatt, miközben az öldöklő verseny fémjelezte kínai autópiacon az idei év lehet a legrosszabb 2020 óta, amikor a koronavírus-járvány rázta meg a gazdaságot.

A múlt héten pedig a CATL legnagyobb versenytársa, a BYD bemutatta hat éve első nagy újítását az akkumulátorok frontján, ami hideg időben is gyorstöltést ígér. A BYD ráadásul azt is bejelentette, hogy 2026 végére gyorstöltő hálózatot hoz létre, mintegy 20 ezer állomással, amit energiatároló rendszerek támogatnak. Mindez baz energiatároló akkumulátorok terjedését is segítheti.