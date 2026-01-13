Deviza
EUR/HUF385,95 -0,31% USD/HUF330,8 -0,3% GBP/HUF445,83 -0,18% CHF/HUF414,59 -0,33% PLN/HUF91,65 -0,27% RON/HUF75,84 -0,27% CZK/HUF15,9 -0,25% EUR/HUF385,95 -0,31% USD/HUF330,8 -0,3% GBP/HUF445,83 -0,18% CHF/HUF414,59 -0,33% PLN/HUF91,65 -0,27% RON/HUF75,84 -0,27% CZK/HUF15,9 -0,25%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX117 703,1 +0,27% MTELEKOM1 856 -0,43% MOL3 230 +1,05% OTP37 230 -0,05% RICHTER10 300 +0,97% OPUS552 -0,72% ANY7 700 -0,52% AUTOWALLIS148,5 -1,01% WABERERS5 320 +0,38% BUMIX10 304,02 -0,29% CETOP4 124,17 +0,75% CETOP NTR2 591,09 +0,29% BUX117 703,1 +0,27% MTELEKOM1 856 -0,43% MOL3 230 +1,05% OTP37 230 -0,05% RICHTER10 300 +0,97% OPUS552 -0,72% ANY7 700 -0,52% AUTOWALLIS148,5 -1,01% WABERERS5 320 +0,38% BUMIX10 304,02 -0,29% CETOP4 124,17 +0,75% CETOP NTR2 591,09 +0,29%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Rendkívüli

Most érkezett: bezárt Ferihegy – megcsúszott gurulás közben a világ legnagyobb kéthajtóművese

vállalkozás
állami támogatás
Széchenyi Kártya Program
kis- és középvállalkozások
Demján Sándor Program
Demján Sándor Tőkeprogram
Demján Sándor 1 + 1 KKV Támogatási Program
Nagy Elek
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

Mérleget vont az iparkamara elnöke: százmilliárdokat kapott a kkv-szektor

Átfogó adó- és adminisztrációs könnyítések, kedvezményes hitelek és nagyszabású fejlesztési programok: a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szerint 2025-ben kézzelfogható előnyöket hoztak a vállalkozásoknak. A kamara szerint a kormányzati együttműködésnek köszönhetően több százezer vállalkozás kapott nyílt érdemi növekedési lehetőséget.
VG
2026.01.13, 08:35
Frissítve: 2026.01.13, 09:15

Eredményes évet zárt 2025-ben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK). „Az ötéves időszakra szóló kormány-kamara megállapodás révén adózási téren jelentős könnyítéseket kap a vállalkozói szektor a következő években, és a vállalkozói adminisztrációs terhek is csökkennek, egyszerűsödnek– – mondta Nagy Elek, az MKIK elnöke a Tényeknek hétfő este.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szerint 2025-ben kézzelfogható előnyöket hozott a vállalkozásoknak.
Nagy Elek: a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szerint 2025 kézzelfogható előnyöket hozott a vállalkozásoknak / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A vezető kiemelte, hogy a kamara öt pillérre építi tevékenységét: 

  • Tradíció
  • Fenntarthatóság
  • Innováció és Digitalizáció 
  • Tudás
  • Lendület

A Demján Sándor 1+1 Beruházásösztönző Támogatási Programban 30 ezer hazai vállalkozás igényelt forrást, és csaknem 80 százalékuk részesült pozitív elbírálásban. Ez több mint 1100 milliárd forint kihelyezését jelenti. 

A 3 százalékos kamatozású Széchenyi Kártya Programra több mint 14 ezer vállalkozás jelentkezett, eddig mintegy 130 milliárd forintnyi forrásra szerződtek le az érintett kis- és középvállalkozások (kkv-k). 

A kamara kezelésében és pontozásával megvalósuló Demján Sándor Tőkeprogram révén 100 milliárd forintos tőkealap segíti a növekedni képes vállalkozásokat. 

Ezek a programok mintegy 280 ezer vállalkozásnak tudnak érdemi segítséget nyújtani a 908 ezer működő cégből. 

Idén is folytatódik az Országos Kamarai Beszállítói Program és a Vállalkozásfejlesztési Projekt (VFP Kamara). Ezek a lehetőségek 2026-ban is rendelkezésre állnak. 

Az idei év végéig 10 ezer vállalkozást ismertetnek meg a mesterséges intelligencia (MI) hatékonyságnövelő tulajdonságaival a Digitális Ébresztő program keretében. Magyarország minden területi kamarája segítségével helyben szerveződnek ezek a gyakorlati oktatások, amelyek során bárki kipróbálhatja az MI-t. Mindemellett folytatják az MI Hackathonjaink sorozatát is, a budapesti és győri alkalmak tapasztalatait is hasznosítva. 

Idén is lesznek nyilvános kamarai fórumok a kiberbiztonság erősítése (NIS2), valamint a vállalkozások digitális sérülékenységének vizsgálata és a lehetséges kockázatok csökkentése érdekében. A Modern Vállalkozások Programja keretében az infokommunikációs technológiák vállalati felhasználásának lehetőségeiről és előnyeiről tudhatnak meg többet az érdeklődők.

Nagy Elek, az MKIK elnöke elmondta: „A vállalkozói adózást és adminisztrációt könnyítő intézkedéscsomagok, a kedvezményes pénzügyi források lehetősége, valamint ingyenes vállalkozásfejlesztési és oktatási programjaink az évi 5 ezer forintos kamarai hozzájáruláshoz képest nagyon sok magyar kisvállalkozásnak több mint húszszoros megtérülést jelentenek. Forduljanak bizalommal hozzánk vidéken és a fővárosban is.”

Még óvatosak a vállalkozások, de a jövőt már kedvezőbben látják – megérkezett az MNB és az MKIK legfrissebb konjunktúraindexe

A magyar vállalkozások helyzetéről ad képet a Magyar Nemzeti Bank és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara új módszertannal készült konjunktúraindexe. Az index segíti a reálgazdasági folyamatok alakulásának követésében mind a kormányzatot, mind a vállalatokat.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu