Mérleget vont az iparkamara elnöke: százmilliárdokat kapott a kkv-szektor

Eredményes évet zárt 2025-ben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK). „Az ötéves időszakra szóló kormány-kamara megállapodás révén adózási téren jelentős könnyítéseket kap a vállalkozói szektor a következő években, és a vállalkozói adminisztrációs terhek is csökkennek, egyszerűsödnek– – mondta Nagy Elek, az MKIK elnöke a Tényeknek hétfő este.

Nagy Elek: a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szerint 2025 kézzelfogható előnyöket hozott a vállalkozásoknak / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A vezető kiemelte, hogy a kamara öt pillérre építi tevékenységét:

Tradíció

Fenntarthatóság

Innováció és Digitalizáció

Tudás

Lendület

A Demján Sándor 1+1 Beruházásösztönző Támogatási Programban 30 ezer hazai vállalkozás igényelt forrást, és csaknem 80 százalékuk részesült pozitív elbírálásban. Ez több mint 1100 milliárd forint kihelyezését jelenti.

A 3 százalékos kamatozású Széchenyi Kártya Programra több mint 14 ezer vállalkozás jelentkezett, eddig mintegy 130 milliárd forintnyi forrásra szerződtek le az érintett kis- és középvállalkozások (kkv-k).

A kamara kezelésében és pontozásával megvalósuló Demján Sándor Tőkeprogram révén 100 milliárd forintos tőkealap segíti a növekedni képes vállalkozásokat.

Ezek a programok mintegy 280 ezer vállalkozásnak tudnak érdemi segítséget nyújtani a 908 ezer működő cégből.

Idén is folytatódik az Országos Kamarai Beszállítói Program és a Vállalkozásfejlesztési Projekt (VFP Kamara). Ezek a lehetőségek 2026-ban is rendelkezésre állnak.

Az idei év végéig 10 ezer vállalkozást ismertetnek meg a mesterséges intelligencia (MI) hatékonyságnövelő tulajdonságaival a Digitális Ébresztő program keretében. Magyarország minden területi kamarája segítségével helyben szerveződnek ezek a gyakorlati oktatások, amelyek során bárki kipróbálhatja az MI-t. Mindemellett folytatják az MI Hackathonjaink sorozatát is, a budapesti és győri alkalmak tapasztalatait is hasznosítva.

Idén is lesznek nyilvános kamarai fórumok a kiberbiztonság erősítése (NIS2), valamint a vállalkozások digitális sérülékenységének vizsgálata és a lehetséges kockázatok csökkentése érdekében. A Modern Vállalkozások Programja keretében az infokommunikációs technológiák vállalati felhasználásának lehetőségeiről és előnyeiről tudhatnak meg többet az érdeklődők.