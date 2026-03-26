A helyi önkormányzat teljes körű műszaki felülvizsgálatot rendelt el, amely statikai felmérést és részletes műszaki állapotvizsgálatot is magában foglal. A folyamat lezárultáig az Erzsébet-kilátó biztosan zárva marad. Az önkormányzat előzetes becslése szerint a vizsgálat legalább két hónapot vesz igénybe – írta az Építészfórum. Ezt követően mérik fel a szükséges felújítási munkák költségét és azt is, hogy a Hegyvidék idei költségvetése milyen mértékben tudja finanszírozni a rekonstrukciót. A kilátó addig biztosan zárva marad, amíg nem garantálható az épület biztonságos használata.

Hosszú időre lezárják Budapest egyik legkedveltebb kirándulóhelyét, az Erzsébet-kilátót / Faludi Imre / MTI

Erzsébet-kilátó: Sissi is gyakran gyönyörködött a csúcsról látható panorámában

Ferenc József császár felesége, a magyarokkal különösen rokonszenvező Erzsébet királyné is szívesen kirándult a János-hegyre. A város vezetése a magyarok kedvelt királynéja iránti tiszteletből oda, ahonnan egykor Sissi gyönyörködött a panoráma szépségében, egy fakilátót építtetett és emlékkövet állíttatott. Innen kapta nevét az Erzsébet-kilátó.

1910-ben a faépítmény helyére Klunzinger Pál, Budapest főmérnöke, valamint a híres építész, Schulek Frigyes tervei alapján emelték a máig álló neoromán stílusú Erzsébet-kilátót.

Az Erzsébet-kilátó építőmestere Wellisch Hugó volt, a díszes mészkő faragványok pedig Král Gyula kőfaragó mester keze munkáját dicsérik. Az előcsarnokban felállított, napjainkban is látható Sissi-szobor Stróbl Alajos alkotása, a királynéról készült mozaikképeket Kölber Dezső és Tardos Klenner Viktor, a mozaikdíszeket pedig Róth Miksa készítette. A 116 éves épület már megnyitásának napján is hatalmas érdeklődést váltott ki: akkor több mint 20 ezer látogató kereste fel.

Az államosítást követően, az 1950-es években a kilátó tetejére egy hatalmas, világító vörös csillagot helyeztek, amely károsította az épület szerkezetét. Emiatt a kilátót 1981-ben be kellett zárni. Később többször újranyitották, majd 2001-ben a XII. kerület „örökbe fogadta”. A következő nagyobb felújításra 2003 és 2005 között került sor. Azóta elsősorban karbantartási munkákat végeztek rajta, átfogó rekonstrukció azonban nem történt – közölte a XII. kerületi önkormányzat a Facebook-oldalán. Ma az éves látogatószám megközelíti az egymilliót, ami jelentősen megterheli az épületet, egyben indokolja a felújítás kiemelt kezelését.

A kilátó környezete továbbra is látogatható – derül ki az Origo cikkéből.