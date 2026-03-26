Orbán Viktor bejelentette, máris megoldották: amíg nincs olaj Ukrajna felől, nem lesz gázexport-kapacitás Ukrajna felé – így működik az exportstop

A Barátság vezetéken várt kőolaj visszatartására válaszul Magyarország nem enged a területéről földgázt Ukrajnába július 1-jétől Orbán Viktor miniszterelnök keddi bejelentése szerint. A megjelent rendeletek alapján a döntéshozók megtalálták annak is a módját, hogy a gázexportstop érdekében magyar részről senki, semmilyen szerződést ne szegjen meg, ugyanakkor nyomást lehessen gyakorolni a kőolajszállítás újraindítása érdekében. A Magyar Közlönyben megjelent rendelet szerint az lesz a megoldás, hogy a gáz kiszállítására negyedévenként meghirdetendő kapacitásaukciót a rendszerüzemeltető FGSZ Zrt. majd nem hirdeti meg. A Világgazdaság emellett annyit talált a társaság 2026-os (hazai és külföldi karbantartások, műszaki okok miatti) leállási ütemtervében, hogy Ukrajna felé technikai kapacitásnak csak a fele áll majd rendelkezésre június 5-én reggel 6 óra és június 10. reggel 6 óra között, de ez kevésbé érdekes.

A gázexportstop felgyorsítja a hazai tárolók töltését / Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI

Jól átgondolták a gázexportstop időzítését

Az aukciók időpontja rendkívül kedvez a kormánynak – hívták fel a Világgazdaság figyelmét azok a piaci szereplők, akik a gázstop igen valószínű technikájára lapunknak már előzőleg is rámutattak. Azért kedvező az időpont, mert az április 1-jén kezdődő negyedévre vonatkozó kapacitásokat már korábban kiosztották, ezzel nincs mit tenni, ennek alapján ki kell engedni Ukrajnába a gázt. Azonban a július 1-jétől indulóra vonatkozót majd csak április 20-án hirdetik meg az FGSZ nyilvános aukciós naptárja szerint. Éppen ez az az aukció, amelyet nem hirdethet meg a társaság az új rendelet szerint. Vagyis egy hónapig él a magyar nyomásgyakorlás lehetősége: az ukrán vezetés ezalatt újraindíthatja a kőolaj szállítását. Ha megteszi, akkor egy új rendelet mégis megengedheti az FGSZ-nek, hogy kapacitást hirdessen meg a július 1-jén kezdődő időszakra. Külön kedvező a kormánynak, hogy az új aukcióra már a magyarországi országgyűlési választások után kerülne sor.

Nem marad a csőben a gáz

Nem maradnak hoppon azok a hazai kereskedők sem, amelyek számítottak az Ukrajnába történő eladásból származó bevételre. Betárolhatják azt Magyarországon.