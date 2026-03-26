Most éri meg repülni – másfélszer annyi magyar utazik húsvétkor

Megrohamozzák a reptereket a magyarok a következő ünnepi hétvégén. A legfrissebb adatok szerint csökkentek az európai célpontokra szóló repülőjegyárak, talán emiatt van, hogy most húsvétkor több mint másfélszer annyian utaznak majd külföldre, mint egy évvel korábban. A foglalások alapján Olaszország viszi a prímet, Barcelona pedig az élre ugrott a városok versenyében.
VG
2026.03.26, 16:59
Frissítve: 2026.03.26, 17:03

A közel-keleti háborús helyzet sem változtat a magyarok húsvéti utazási szokásain, azon sem, hogy egyre többen töltik az ünnepet külföldön. Egy online repülőjegy-értékesítő friss adatai szerint az Európán belüli jegyek átlagára több mint 10 százalékkal csökkent, a foglalások száma pedig éves szinten 84,8 százalékkal emelkedett – írja az Origo.

Idén is igen kedvező áron utazhatunk a húsvéti időszakban a kontinensen belül / Fotó: Eugeniu Frimu

A Kiwi.com friss foglalási adatok alapján arról számolt be, hogy a március 23-ig 

a húsvéti időszakban az utasok száma 66,1 százalékkal nőtt tavalyhoz képest, vagyis több mint másfélszer annyian indulnak útnak a következő ünnepi hosszú hétvégén. 

Az online utazási iroda szerint tavalyhoz hasonlóan idén is csökkentek az árak az év ezen szakaszában. Hogy hová indulnak a legtöbben húsvétkor a magyarok közül, és milyen áron utaznak, annak részleteiről az Origón olvashatnak.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
