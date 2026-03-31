Lefelé tartanak az ipari termelői árak Magyarországon – már nem hajtják annyira az inflációt

Idén februárban tovább csökkentek az ipari termelői árak Magyarországon: a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) friss adatai szerint éves alapon 3,3 százalékos, havi összevetésben pedig 0,8 százalékos mérséklődés történt. A visszaesés mind a belföldi, mind az exportértékesítést érintette, miközben az egyes iparágak között jelentős eltérések rajzolódtak ki.

A részletes adatok alapján 2026 februárjában a belföldi értékesítés árai 3,1 százalékkal csökkentek az előző év azonos időszakához képest. Ezen belül a 67,6 százalékos súlyt képviselő feldolgozóiparban 2,7 százalékos, míg a 30,0 százalékos súlyú energiaiparban 4,3 százalékos árcsökkenést mért a statisztikai hivatal. Az exportértékesítésben hasonló tendencia érvényesült: az árak összességében 3,3 százalékkal mérséklődtek, ezen belül

a feldolgozóiparban szintén 3,3 százalékos, az energiaiparban pedig ennél jóval nagyobb, 7,4 százalékos volt a visszaesés.

A havi összevetés is egyértelmű csökkenést mutat. 2026 februárjában a belföldi értékesítési árak 0,3 százalékkal, az exportértékesítési árak 1,0 százalékkal maradtak el a januári szinttől, így az ipari termelői árak összességében 0,8 százalékkal csökkentek egyetlen hónap alatt.

Az egyes termelési cél szerinti csoportok eltérő pályát mutattak. A belföldi piacon az energia- és továbbfelhasználásra termelő ágazatokban együttesen 4,5 százalékkal estek az árak, míg a beruházási javakat gyártóknál 0,3 százalékos mérséklődés történt. Ezzel szemben a fogyasztási cikkeket előállító ágazatokban 0,8 százalékos áremelkedést regisztráltak, ami arra utal, hogy a végső fogyasztásra szánt termékek esetében továbbra is jelen vannak inflációs nyomások.

Az év első két hónapját együtt vizsgálva is csökkenő trend látható. 2026 január-februárban a belföldi értékesítési árak 2,9 százalékkal, az exportértékesítési árak 3,1 százalékkal maradtak el az egy évvel korábbitól, így az ipari termelői árak összességében 3,1 százalékkal mérséklődtek.

Míg 2025 februárjában még 108,2 százalékos volt az összesített termelőiár-index (az előző év azonos időszakához viszonyítva),

addig 2026 februárjára ez 96,7 százalékra csökkent.

A belföldi értékesítés indexe ugyanezen időszak alatt 105,4-ről 96,9-re, az exportértékesítésé pedig 109,6-ról 96,7-re esett vissza, ami egyértelmű dezinflációs, sőt deflációs folyamatokra utal az iparban.