Lefelé tartanak az ipari termelői árak Magyarországon – már nem hajtják annyira az inflációt

Februárban tovább folytatódott az árcsökkenés a magyar iparban. Az ipari termelői árak 3,3 százalékkal maradtak el az egy évvel korábbitól, miközben havi szinten is mérséklődés látszik.
VG
2026.03.31, 08:33
Frissítve: 2026.03.31, 08:34

Idén februárban tovább csökkentek az ipari termelői árak Magyarországon: a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) friss adatai szerint éves alapon 3,3 százalékos, havi összevetésben pedig 0,8 százalékos mérséklődés történt. A visszaesés mind a belföldi, mind az exportértékesítést érintette, miközben az egyes iparágak között jelentős eltérések rajzolódtak ki.

Lefelé tartanak az ipari termelői árak Magyarországon – már nem hajtják annyira az inflációt / Fotó: Zuyeu Uladzimir (illusztráció)

A részletes adatok alapján 2026 februárjában a belföldi értékesítés árai 3,1 százalékkal csökkentek az előző év azonos időszakához képest. Ezen belül a 67,6 százalékos súlyt képviselő feldolgozóiparban 2,7 százalékos, míg a 30,0 százalékos súlyú energiaiparban 4,3 százalékos árcsökkenést mért a statisztikai hivatal. Az exportértékesítésben hasonló tendencia érvényesült: az árak összességében 3,3 százalékkal mérséklődtek, ezen belül 

a feldolgozóiparban szintén 3,3 százalékos, az energiaiparban pedig ennél jóval nagyobb, 7,4 százalékos volt a visszaesés.

A havi összevetés is egyértelmű csökkenést mutat. 2026 februárjában a belföldi értékesítési árak 0,3 százalékkal, az exportértékesítési árak 1,0 százalékkal maradtak el a januári szinttől, így az ipari termelői árak összességében 0,8 százalékkal csökkentek egyetlen hónap alatt.

Az egyes termelési cél szerinti csoportok eltérő pályát mutattak. A belföldi piacon az energia- és továbbfelhasználásra termelő ágazatokban együttesen 4,5 százalékkal estek az árak, míg a beruházási javakat gyártóknál 0,3 százalékos mérséklődés történt. Ezzel szemben a fogyasztási cikkeket előállító ágazatokban 0,8 százalékos áremelkedést regisztráltak, ami arra utal, hogy a végső fogyasztásra szánt termékek esetében továbbra is jelen vannak inflációs nyomások.

Az év első két hónapját együtt vizsgálva is csökkenő trend látható. 2026 január-februárban a belföldi értékesítési árak 2,9 százalékkal, az exportértékesítési árak 3,1 százalékkal maradtak el az egy évvel korábbitól, így az ipari termelői árak összességében 3,1 százalékkal mérséklődtek.

  • Míg 2025 februárjában még 108,2 százalékos volt az összesített termelőiár-index (az előző év azonos időszakához viszonyítva), 
  • addig 2026 februárjára ez 96,7 százalékra csökkent. 

A belföldi értékesítés indexe ugyanezen időszak alatt 105,4-ről 96,9-re, az exportértékesítésé pedig 109,6-ról 96,7-re esett vissza, ami egyértelmű dezinflációs, sőt deflációs folyamatokra utal az iparban.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
