Új KRESZ: a B-kategóriás jogosítványnál is változást hozhat, és végre traktor lesz a traktorból

Számos újdonságot hoz magával a közúti közlekedésben a szeptemberben hatályba lépő új KRESZ. A cél egyértelmű: a szabályozás igazodjon a nagyobb teljesítményű, gyorsabb járművek sajátosságaihoz, azaz a szabályozás kövesse a technikai fejlődést (például a modern traktorok megnövekedett sebességét és tömegét). Így ennek megfelelően az új KRESZ-ben változik bizonyos kategóriák elnevezése, illetve a súlyhatárok is tolódnak
2026.03.28, 13:07

Az új KRESZ-ben az egyik változás, hogy a korábbi „mezőgazdasági vontató” hivatalos elnevezése traktor lesz. A „T” kategória (traktor) marad a fő kategória a gazdák számára. Ez a vezetői engedély továbbra is feljogosít a traktor és két nehéz pótkocsi vontatására. A „B” kategória (azaz a személyautó) kapcsán a tervezetben újdonság, hogy fenntartja azt a jogot, hogy „B” kategóriás jogosítvánnyal is lehessen traktort vezetni, de a vontatási szabályokat egyszerűsíthetik. A cél a „könnyű” és „nehéz” pótkocsi közötti különbségtétel életszerűbbé tétele) írja az Origo.

traktor, kresz
A várhatóan idén szeptemberben hatálya lép új KRESZ-ben több fontos változás lesz, így például hivatalosan megjelenik benne a traktor kategória (illusztráció)
Új KRESZ: változhat a B-kategóriás jogosítvánnyal vezethető járművek tömeghatára

A lap szemléjében kitér arra is, hogy egy fontos, uniós irányelven alapuló változás (amely a tervek szerint a 2026-os újítás része), hogy 

a „B” kategóriás jogosítvánnyal vezethető járművek tömeghatára bizonyos feltételekkel 3500 kg-ról 4250 kg-ra emelkedhet.

Ezzel már az egyre nagyobb számban megjelenő elektromos autók további terjedésére készül az új KRESZ, amelyeknél az autó súlyán belül jelentős arányt képvisel, illetve a megszokottakhoz képest nehezebbek az akkumulátorok, de a szabályozás érinthet bizonyos kisebb mezőgazdasági kiszolgáló járműveket is.

A KRESZ mellett a gépkezelői szabályozás is hangsúlyosabbá válik. Fontos tudni, hogy a közúti vezetéshez szükséges jogosítvány (B vagy T) nem azonos a munkavégzéshez szükséges gépkezelői engedéllyel. Vagyis továbbra is kötelező a mezőgazdasági erő- és munkagépkezelő szakképesítés minden olyan traktorhoz, amelynek motorteljesítménye meghaladja a 37 kW-ot (kb. 50 LE). 

Az új szabályozás szigorúbban veheti a digitális és precíziós eszközök használatának ismeretét is.

Az említett újdonságok mellett szigorodhatnak az elektromos rollerekre vonatkozó szabályok is, erről a Világgazdaság oldalán ebben a cikkben olvashat bővebben.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu