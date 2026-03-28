Új KRESZ: a B-kategóriás jogosítványnál is változást hozhat, és végre traktor lesz a traktorból

Az új KRESZ-ben az egyik változás, hogy a korábbi „mezőgazdasági vontató” hivatalos elnevezése traktor lesz. A „T” kategória (traktor) marad a fő kategória a gazdák számára. Ez a vezetői engedély továbbra is feljogosít a traktor és két nehéz pótkocsi vontatására. A „B” kategória (azaz a személyautó) kapcsán a tervezetben újdonság, hogy fenntartja azt a jogot, hogy „B” kategóriás jogosítvánnyal is lehessen traktort vezetni, de a vontatási szabályokat egyszerűsíthetik. A cél a „könnyű” és „nehéz” pótkocsi közötti különbségtétel életszerűbbé tétele) – írja az Origo.

A várhatóan idén szeptemberben hatálya lép új KRESZ-ben több fontos változás lesz, így például hivatalosan megjelenik benne a traktor kategória

Új KRESZ: változhat a B-kategóriás jogosítvánnyal vezethető járművek tömeghatára

A lap szemléjében kitér arra is, hogy egy fontos, uniós irányelven alapuló változás (amely a tervek szerint a 2026-os újítás része), hogy

a „B” kategóriás jogosítvánnyal vezethető járművek tömeghatára bizonyos feltételekkel 3500 kg-ról 4250 kg-ra emelkedhet.

Ezzel már az egyre nagyobb számban megjelenő elektromos autók további terjedésére készül az új KRESZ, amelyeknél az autó súlyán belül jelentős arányt képvisel, illetve a megszokottakhoz képest nehezebbek az akkumulátorok, de a szabályozás érinthet bizonyos kisebb mezőgazdasági kiszolgáló járműveket is.

A KRESZ mellett a gépkezelői szabályozás is hangsúlyosabbá válik. Fontos tudni, hogy a közúti vezetéshez szükséges jogosítvány (B vagy T) nem azonos a munkavégzéshez szükséges gépkezelői engedéllyel. Vagyis továbbra is kötelező a mezőgazdasági erő- és munkagépkezelő szakképesítés minden olyan traktorhoz, amelynek motorteljesítménye meghaladja a 37 kW-ot (kb. 50 LE).

Az új szabályozás szigorúbban veheti a digitális és precíziós eszközök használatának ismeretét is.

