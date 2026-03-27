Romló munkaerőpiaci adatok: több a munkanélküli, kevesebben dolgoznak

Egyre többen keresnek munkát, és hosszabb ideig tart elhelyezkedni. A KSH közlése szerint a munkakeresés átlagos időtartama egy év volt.
VG
2026.03.27, 08:36
Frissítve: 2026.03.27, 09:29

Idén februárban 4 millió 616 ezret tett ki a foglalkoztatottak száma Magyarországon, miközben a munkanélküliek száma 231 ezer volt, a munkanélküliségi ráta pedig 4,8 százalékon alakult – derült ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb adataiból.

A KSH közlése szerint a  munkakeresés átlagos időtartama egy év volt / Fotó: Németh András Péter (illusztráció)

A december és február közötti időszak átlagában a foglalkoztatottak száma 4 millió 623 ezer volt, 66 ezerrel maradt el az egy évvel korábbitól. A csökkenés egyaránt érintette a férfiakat és a nőket: az előbbiek száma 34 ezerrel 2 millió 453 ezerre, az utóbbiaké 32 ezerrel 2 millió 169 ezerre mérséklődött.

A hazai elsődleges munkaerőpiacon 4 millió 439 ezren dolgoztak, ami 

87 ezer fős visszaesés éves összevetésben. 

Emellett 72 ezren közfoglalkoztatásban, 112 ezren pedig külföldön vállaltak munkát. A 15–64 évesek körében a foglalkoztatási ráta érdemben nem változott, 74,7 százalék volt: a férfiaknál 78,4, a nőknél 70,8 százalékot mértek.

A KSH közlése szerint a munkanélküliek átlagos száma a vizsgált három hónapos időszakban 236 ezret tett ki, ami 22 ezerrel több az egy évvel korábbinál. 

A munkanélküliségi ráta 4,9 százalékra emelkedett, ami 0,5 százalékpontos növekedést jelent. A férfiaknál 125 ezer, a nőknél 111 ezer munkanélkülit tartottak nyilván, a ráta az előbbieknél 4,8, az utóbbiaknál 4,9 százalék volt.

A munkakeresés átlagos időtartama 11,9 hónap volt. A munkanélküliek 37,2 százaléka három hónapnál rövidebb ideje keresett állást, ami jelentős csökkenés az előző évhez képest. Ezzel párhuzamosan nőtt a 4–11 hónapja munkát keresők aránya, amely 28,2 százalékra emelkedett, miközben az egy évnél hosszabb ideje állást keresők aránya 34,6 százalékon stagnált.

A Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára szerint a hosszabb ideje állást keresők arányának növekedése hozzájárult a munkanélküliség emelkedéséhez. Ugyanakkor a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai szerint a nyilvántartott álláskeresők száma 2026 februárjának végén 226 ezer fő volt, 2,7 százalékkal csökkent az egy évvel korábbihoz képest.

„A háború elhúzódása és a kedvezőtlen külső gazdasági környezet ellenére a kormány mindent megtesz, hogy aki tud és akar, az dolgozhasson” – mondta Czomba Sándor. Emlékeztetett, hogy a hazai foglalkoztatottság továbbra is Európa élmezőnyéhez tartozik, miközben a munkanélküliség is bőven az uniós szint alatt van.

Azt is közölte, hogy a munkahelyteremtéshez és a béremelésekhez a hazai vállalkozások támogatásával is érdemben hozzájárul a kormány olyan programokkal mint a Demján Sándor Program, a fix 3 százalékos kkv-hitel, az 1+1 program, a 90 milliárd forintos vállalati adócsökkentési program, valamint a kkv-kapacitásbővítő támogatás 3.0 program.

