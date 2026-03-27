Szentesen új gyorséttermi beruházás indult: a Csongrádi úton épül a város első McDonald’s étterme, mely várhatóan 2026 második felében nyit meg. A fejlesztés része a vállalat magyarországi terjeszkedési stratégiájának, és mintegy 70 új munkahelyet hoz létre a településen.

Most már biztos: itt nyílik Magyarország új McDonald's étterme, elkezdték építeni – a húszezres város polgármestere alig várja

A kivitelezés már zajlik több mint száz szakember összehangolt munkájával. Az új egység a már megszokott modern kialakítást kapja, amelyben a gyorsaság és a kényelem a fő szempont. Az étteremhez McDrive is tartozik majd, így anélkül is tudunk rendelni, hogy kiszállnánk az autóból – írja a Delmagyar.

A beruházás helyi szinten is jelentős figyelmet kapott. Szabó Ferenc Zoltán polgármester üdvözölte a fejlesztést, hangsúlyozva, hogy az nemcsak a város gasztronómiai kínálatát bővíti, hanem a gazdaság élénkítéséhez is hozzájárul. A városvezető szerint

az új McDonald’s étterem hosszabb távon stabilitást és fejlődési lehetőséget jelenthet Szentes számára.

A szentesi McDonald’s jó példája annak, hogy a gyorséttermek a kisebb magyar városokban is elérhetővé akarnak válni, ezzel is terjesztve a márkát, de az sem utolsó szempont, hogy ezzel terjednek a korszerű megoldások is, valamint a helyi munkaerőpiac is erősödik.

Nagyon furcsa, hol nyit új éttermet a McDonald’s: visszatér abba a városba, ahol vezetékes ivóvíz sincs

Március végén újra megnyitja kapuit az ukrajnai Mikolajivban a 2022 óta zárva tartó McDonald’s gyorsétterem. Vitalij Kim, a Mikolajivi Regionális Hivatal vezetője erről a Gazdaság krónikái című podcastfelvételén beszélt. Kim szerint a városban folynak az előkészületek a megnyitóra. A létesítmény várhatóan március végén nyílik meg.

Kim február 18-án arról számolt be, hogy beszélgetést folytatott a McDonald’s vezetőségével, melyben biztosították arról, hogy az étterem a közeljövőben újra megnyílik Mikolajivban. A McDonald’s sajtóosztálya ezután azt közölte, hogy a lánc fontolgatja az étterem újranyitását, de „a döntés számos változékony külső tényezőtől függ”.

A háború sújtotta Mikolajivban egyedül az ívóvízellátással kapcsolatban nincsenek kérdések. Az ugyanis négy éve egyáltalán nem működik.

Az oroszok még 2022-ben robbantották fel a Dnyipro folyót a várossal összekötő vezetéket. Azóta Mikolajiv félmillió lakosa vezetékes ivóvíz nélkül él. A front akkor 50 kilométerre sem volt.