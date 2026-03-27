Deviza
EUR/HUF389,86 +0,51% USD/HUF338,64 +0,71% GBP/HUF449,24 +0,18% CHF/HUF423,73 +0,13% PLN/HUF90,97 +0,3% RON/HUF76,47 +0,47% CZK/HUF15,89 +0,41% EUR/HUF389,86 +0,51% USD/HUF338,64 +0,71% GBP/HUF449,24 +0,18% CHF/HUF423,73 +0,13% PLN/HUF90,97 +0,3% RON/HUF76,47 +0,47% CZK/HUF15,89 +0,41%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX121 718,08 -0,65% MTELEKOM2 070 0% MOL3 994 +0,66% OTP35 700 -0,97% RICHTER11 920 +0,68% OPUS394 -12,25% ANY6 900 -0,86% AUTOWALLIS148 -2,63% WABERERS4 400 -6,38% BUMIX8 719,77 -3,23% CETOP4 025,06 -1,24% CETOP NTR2 522,04 -1,24% BUX121 718,08 -0,65% MTELEKOM2 070 0% MOL3 994 +0,66% OTP35 700 -0,97% RICHTER11 920 +0,68% OPUS394 -12,25% ANY6 900 -0,86% AUTOWALLIS148 -2,63% WABERERS4 400 -6,38% BUMIX8 719,77 -3,23% CETOP4 025,06 -1,24% CETOP NTR2 522,04 -1,24%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
építkezés
Szentes
McDonald's
gyorsétterem

Most már biztos: itt nyílik Magyarország új McDonald's étterme, elkezdték építeni – a húszezres város polgármestere alig várja

Újabb vidéki város kerül fel a McDonald’s hazai térképére, miután megkezdődött az építkezés Szentesen. A McDonald’s beruházása nemcsak a vendéglátást bővíti, hanem a helyi gazdaságra és foglalkoztatásra is hatással lehet. A McDonald’s új étterme várhatóan 2026 második felében nyit meg, és már most nagy érdeklődés övezi a fejlesztést.
VG
2026.03.27, 07:58
Frissítve: 2026.03.27, 08:19

Szentesen új gyorséttermi beruházás indult: a Csongrádi úton épül a város első McDonald’s étterme, mely várhatóan 2026 második felében nyit meg. A fejlesztés része a vállalat magyarországi terjeszkedési stratégiájának, és mintegy 70 új munkahelyet hoz létre a településen.

Fotó: JuliaDorian

A kivitelezés már zajlik több mint száz szakember összehangolt munkájával. Az új egység a már megszokott modern kialakítást kapja, amelyben a gyorsaság és a kényelem a fő szempont. Az étteremhez McDrive is tartozik majd, így anélkül is tudunk rendelni, hogy kiszállnánk az autóból – írja a Delmagyar.

A beruházás helyi szinten is jelentős figyelmet kapott. Szabó Ferenc Zoltán polgármester üdvözölte a fejlesztést, hangsúlyozva, hogy az nemcsak a város gasztronómiai kínálatát bővíti, hanem a gazdaság élénkítéséhez is hozzájárul. A városvezető szerint 

az új McDonald’s étterem hosszabb távon stabilitást és fejlődési lehetőséget jelenthet Szentes számára.

A szentesi McDonald’s jó példája annak, hogy a gyorséttermek a kisebb magyar városokban is elérhetővé akarnak válni, ezzel is terjesztve a márkát, de az sem utolsó szempont, hogy ezzel terjednek a korszerű megoldások is, valamint a helyi munkaerőpiac is erősödik.

Nagyon furcsa, hol nyit új éttermet a McDonald’s: visszatér abba a városba, ahol vezetékes ivóvíz sincs

Március végén újra megnyitja kapuit az ukrajnai Mikolajivban a 2022 óta zárva tartó McDonald’s gyorsétterem. Vitalij Kim, a Mikolajivi Regionális Hivatal vezetője erről a Gazdaság krónikái című podcastfelvételén beszélt. Kim szerint a városban folynak az előkészületek a megnyitóra. A létesítmény várhatóan március végén nyílik meg.

Kim február 18-án arról számolt be, hogy beszélgetést folytatott a McDonald’s vezetőségével, melyben biztosították arról, hogy az étterem a közeljövőben újra megnyílik Mikolajivban. A McDonald’s sajtóosztálya ezután azt közölte, hogy a lánc fontolgatja az étterem újranyitását, de „a döntés számos változékony külső tényezőtől függ”.

A háború sújtotta Mikolajivban egyedül az ívóvízellátással kapcsolatban nincsenek kérdések. Az ugyanis négy éve egyáltalán nem működik.

Az oroszok még 2022-ben robbantották fel a Dnyipro folyót a várossal összekötő vezetéket. Azóta Mikolajiv félmillió lakosa vezetékes ivóvíz nélkül él. A front akkor 50 kilométerre sem volt.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
