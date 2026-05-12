Belenyúlna a választási rendszerbe Görög Márta, a Tisza igazságügyminiszter-jelöltje
Kitartó, következetes, magas szakmai színvonalú és alázatos munkával helyre kell állítani a megrendült közbizalmat – ezt fogalmazta meg egyik legfontosabb küldetéseként Görög Márta igazságügyiminiszter-jelölt az Országgyűlés igazságügyi és alkotmányügyi bizottságában tartott meghallgatásán kedden Budapesten.
Görög Márta expozéjában hangsúlyozta, olyan rendszert kell építeniük, amelyben a független igazságszolgáltatás és a korrupcióval szembeni zéró tolerancia a mindennapok megtapasztalható valósága.
A tárca főbb feladatait sorolva elmondta,
- megerősítik a bíróságok és ügyészségek függetlenségét,
- javítják a dolgozók munkakörülményeit,
- egyszerűsítik az eljárásokat,
- csökkentik a túlzott mértékű eljárási díjtételeket,
- felülvizsgálják a sarkalatos törvényeket és a jogászhivatásrendeket,
- módosítják a választási rendszert,
- átalakítják a végrehajtási rendszert,
- leszűkítik a kötelezően igénybe veendő közjegyzői szolgáltatások körét,
- rendezik a devizahitelesek helyzetét,
- megteremtik az európai ügyészséghez való csatlakozás feltételeit,
- visszavezetik Magyarországot az európai kultúra fősodrába.
„Olyan államot kell építeni, amely minden döntésével bizonyítja, hogy a képességnek és teljesítménynek van értelme, ahol a törvény ereje mindenki számára védelmet és egyenlő mércét jelent, ahol az igazság nem kevesek kiváltsága, hanem társadalmi együttélésünk szent és sérthetetlen nemzeti minimuma” – fogalmazott Görög Márta.
Magyar Péter bejelentette, ki lesz az új igazságügyi miniszter a sógora helyett: rá aztán senki nem gondolt
Magyar Péter a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának dékánját kérte fel igazságügyi miniszternek. A Tisza Párt elnöke szerint Görög Márta szakmai tapasztalata garanciát jelenthet a jogállamiság, a jogbiztonság és az alkotmányos intézményrendszer helyreállítására.