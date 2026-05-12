Választás ide vagy oda, valósággal öntik a pénzt a magyarok az állampapírokba

Mindegy, ki van kormányon, ez a befektetés a magyarok egyik kedvence. A lakossági állampapírok jelentős kockázatmentes hozammal csábítják a befektetőket.
K. B. G.
2026.05.12, 09:21
Frissítve: 2026.05.12, 10:41

Töretlen a lakossági állampapírok népszerűsége a magyarok körében, az elmúlt héten ismét meghaladta a 100 milliárd forintot a befektetés bruttó értékesítése az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) adatai szerint.

A lakossági állampapírok népszerűségén nem változtatott a választás / Fotó: Kallus György

Bár a 107,07 milliárd forintos értékesítés elmarad az egy héttel korábbi, közel 120 milliárd forintos eladástól, a heti átlagot felülmúlja, látható tehát, hogy a kormányváltás nem hozott változást a lakossági állampapírok népszerűségében, és a forgalom az iráni háború első hetei után visszaállt a normális kerékvágásba. Ez nem is csoda, hiszen 

a legnépszerűbb lakossági állampapírok – mint a Fix Magyar Állampapír vagy a Magyar Állampapír Plusz – jelentős kockázatmentes hozamot kínálnak, mely a jelenlegi infláció mellett tisztes reálhozamnak felel meg.

Ezek a legnépszerűbb állampapírok

  • A 19. héten is az ötéves, évi 7 százalék kamatot fizető FixMáp bizonyult a legnépszerűbb állampapírnak, amiből bruttó 68,89 milliárd forintért vásároltak a befektetők, ami némileg alacsonyabb az egy héttel korábbi 78,17 milliárd forintnál.
  • A 6,5 százalékról ötéves futamideje alatt fokozatosan 7,5 százalékig felkúszó MÁP Plusz eladása 25,53 milliárd forintra csökkent az előző heti 30,25 milliárd forintról.
  • Nőtt viszont a postán kapható, egy- vagy kétéves és 5,5 vagy 6 százalék kamatot fizető Kincstári Takarékjegy népszerűsége, amelyből 9,13 milliárd forintért vettek a magyarok, szemben az egy héttel korábbi 8,19 milliárd forinttal.
  • A korábban népszerű, változó kamatozású sorozatok, mint a Bónusz Magyar Állampapír és a Prémium Magyar Állampapír eladásai gyakorlatilag stagnáltak, 2,69 milliárd és 0,42 milliárd forinton.

