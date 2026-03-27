Végkiárusítás a magyar üzletláncnál, kiszórják a bolt készletét

Bezár a japán alapítású Miniso kiskereskedelmi lánc Budapesten, a Corvin Plazában található üzlete. Emiatt a Miniso-bolt végkiárusítást hirdet árukészletére, a tájékoztatás szerint 30–50 százalékos kedvezményt minden termékre. Arról nincs információ, hogy az üzlet meddig tart nyitva.
2026.03.27, 14:09

Újabb magyarországi Miniso üzlet zár be, ezúttal a Corvin-negyedben, a Corvin Plazában található boltjuk. A bolt frontján olvasható tájékoztatás szerint a közelgő bezárás végleges, az árkedvezményt végkiárusítás miatt hirdették meg. Miként a Világgazdaság oldalán megírtuk, tavaly decemberben a hálózat Köki Terminálban található üzletében hirdettek a termékekre 50 százalékos mértékű árkedvezményt, ám az a bolt nem zárt be, jelenleg is fogad vásárlókat.

Bezár a Corvin Plazában található Miniso-üzlet, végkiárusítást hirdettek / Fotó: Világgazdaság-olvasói fotó

Megszűnik ez a Miniso bolt is

Lapunk olvasója hívta fel a figyelmet arra, hogy a végleges boltbezárást egyértelműsítő s azzal összefüggésben végkiárusítást bejelentő tájékoztatók olvashatók a budapesti Corvin Plazában működő Miniso bolt kirakatán. Ebből kiderül, hogy a bolt hamarosan végleg bezár, a készletére pedig most 30–50 százalékos árkedvezményt kínál a vásárlóknak.

Nem ez az első alkalom, hogy a japán tervezői márka üzletfelszámolás kapcsán kiárusítást tervez: tavaly júniusban a Duna Plazában lévő boltjukat zárták be.

Az első magyarországi üzletük 2019. július 6-án nyitott meg Budapesten, az Árkád Bevásárlóközpont aluljárójában. Jelenleg kilenc boltot működtetnek Magyarországon (ebből egyet-egyet Szegeden, illetve Pécsett). A most működő boltok száma elmarad a korábban várt 10-15 üzlettől. Az üzletlánc még 2022-ben is ambiciózus terveket fogalmazott meg a magyar piacon való növekedésre vonatkozóan. 

A cég nem közölt részleteket a boltbezárás okáról.

A honlapján szereplő tájékoztatás szerint a Miniso ma száz országban, illetve régióban van jelen, több mint 5000 bolttal világszerte.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
