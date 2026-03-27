Rendszerleállást jelentett be a Mol: ekkor nem lesznek elérhetőek bizonyos szolgáltatások, a kutak is zárva lesznek

A Mol informatikai rendszerátállást hajt végre március 31-ről április 1-jére virradó éjszaka, melynek ideje alatt egyes szolgáltatások átmenetileg korlátozottan lesznek elérhetők – közölte a vállalat pénteken.

Rendszerleállást jelentett be a Mol / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Az érintett időszakban a töltőállomások rövid időre, várhatóan 23.00 és 00.30 óra között zárva tartanak. Emellett valamennyi – magyar és külföldi Mol Group, valamint harmadik fél által kibocsátott – üzemanyagkártya elfogadása március 31-én 22.00 óra és április 1-jén 5.30 között szünetel Magyarországon.

A magyar üzemanyagkártyával való vásárlás ezalatt a külföldi Mol hálózatokon és a partneri töltőállomásokon sem lesz lehetséges.

Az átállás ideje alatt több további szolgáltatás sem lesz elérhető átmenetileg: a MOVE alkalmazásban elérhető vásárlások (például autópálya-matricák), a Plugee elektromos töltési szolgáltatás, valamint az Online Kártya Központ (OCC). Emellett a kültéri fizetési terminálok (OPT) működése is szünetel – közölte a Mol.

A Mol egy 40 megawattórás energiatárolót épített Tiszaújvárosban, mely Kelet-Magyarország legnagyobb ilyen létesítménye, és közvetlenül ipari fogyasztó mellé került. A 6,6 milliárd forintos beruházás az elektromos hálózat ingadozásainak kiegyensúlyozását segíti, és lehetővé teszi a vállalat számára a rendszerszintű szolgáltatási piacra való belépést.

A projektet az Európai Unió közel 2,7 milliárd forinttal támogatta, miközben a Mol 2030-ig jelentősen bővítené hazai tárolókapacitását. A létesítmény működtetésében az Alteo is szerepet kap, mely a hazai energiatároló kapacitás jelentős részét biztosítja. A beruházás jól illeszkedik a Mol stratégiájába, mely a megújuló energiaforrások növelésére és a rendszer rugalmasságának erősítésére épül.