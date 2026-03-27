Rendszerleállást jelentett be a Mol: ekkor nem lesznek elérhetőek bizonyos szolgáltatások, a kutak is zárva lesznek

Rövid időre több szolgáltatás is elérhetetlenné válik a Molnál egy tervezett rendszerátállás miatt. Az érintett időszakban a töltőállomások is bezárhatnak, és a fizetés sem lesz minden esetben lehetséges. A Mol rendszerleállása több órán keresztül érinti az üzemanyagkártyákat és a digitális szolgáltatásokat.
VG/MTI
2026.03.27, 12:45
Frissítve: 2026.03.27, 13:30

A Mol informatikai rendszerátállást hajt végre március 31-ről április 1-jére virradó éjszaka, melynek ideje alatt egyes szolgáltatások átmenetileg korlátozottan lesznek elérhetők – közölte a vállalat pénteken.

Rendszerleállást jelentett be a Mol: ekkor nem lesznek elérhetőek bizonyos szolgáltatások
Az érintett időszakban a töltőállomások rövid időre, várhatóan 23.00 és 00.30 óra között zárva tartanak. Emellett valamennyi – magyar és külföldi Mol Group, valamint harmadik fél által kibocsátott – üzemanyagkártya elfogadása március 31-én 22.00 óra és április 1-jén 5.30 között szünetel Magyarországon. 

A magyar üzemanyagkártyával való vásárlás ezalatt a külföldi Mol hálózatokon és a partneri töltőállomásokon sem lesz lehetséges.

Az átállás ideje alatt több további szolgáltatás sem lesz elérhető átmenetileg: a MOVE alkalmazásban elérhető vásárlások (például autópálya-matricák), a Plugee elektromos töltési szolgáltatás, valamint az Online Kártya Központ (OCC). Emellett a kültéri fizetési terminálok (OPT) működése is szünetel – közölte a Mol.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu