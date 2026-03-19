Nagy bejelentést tett az MVM, erre várt mindenki: megvan a pontos dátum, mikor érkeznek az új számlák

2026.03.19, 17:03
Frissítve: 2026.03.19, 18:08

Március 21-étől érkeznek a „rezsistopkedvezményt” tartalmazó számlák– közölte az MVM a Facebook-oldalán csütörtökön.

MVM: nagy bejelentést tett, érkeznek az új számlák / Fotó: Földi D. Attila

A posztban hozzátették, az elmúlt időszakban rengeteget dolgoztak azért, hogy a rezsistopkedvezmény megjelenjen a fogyasztók számláin. Majd bejelentették, hogy

március 21-étől

érkeznek a diktáláson alapuló földgáz-elszámolószámlák.

Ha valaki korábban már kapott januári diktálása után számlát, a mostani, a februári diktálás alapján kiállított számlában már benne lesz az összes januári nap fogyasztására számított rezsistopkedvezmény.

Az állami energiaszolgáltató azt is közölte, hogy ha az érintettek januári diktálása a hónap második felében érkezett, most erről az időszakról küldenek számlát. Ebben természetesen még csak az elszámolásban szereplő januári napokra,

nem a teljes hónapra tudják érvényesíteni a kedvezményt.

A január fennmaradó napjainak elszámolása és a rájuk adható kedvezmény a februári diktálás alapján készülő számlában szerepel majd. Emlékeztettek arra is, hogy az elmaradt gázszámlák nem egyszerre érkeznek:

  • márciusban az érintettek egy számlát kapnak a megszokott rend szerint, legalább 8 napos fizetési határidővel.
  • A rezsistopkedvezmény a gázszámlák 3. oldalán található, a számlarészletezőben megjelenő „Támogatás, túlfizetés” soron

– zárta közleményét az MVM a közösségi oldalán.

 

Ahogy arról a Világgazdaság is többször írt már: a hideg január után a fűtés többletköltségeinek megtérítéséről döntött a kormány. Az egyszeri, 30 százalékos támogatás a rezsicsökkentés részeként juttatott támogatáson felül jelentkezik.

 

