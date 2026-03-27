Deviza
EUR/HUF389,86 +0,51% USD/HUF338,64 +0,71% GBP/HUF449,24 +0,18% CHF/HUF423,73 +0,13% PLN/HUF90,97 +0,3% RON/HUF76,47 +0,47% CZK/HUF15,89 +0,41% EUR/HUF389,86 +0,51% USD/HUF338,64 +0,71% GBP/HUF449,24 +0,18% CHF/HUF423,73 +0,13% PLN/HUF90,97 +0,3% RON/HUF76,47 +0,47% CZK/HUF15,89 +0,41%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX121 718,08 -0,65% MTELEKOM2 070 0% MOL3 994 +0,66% OTP35 700 -0,97% RICHTER11 920 +0,68% OPUS394 -12,25% ANY6 900 -0,86% AUTOWALLIS148 -2,63% WABERERS4 400 -6,38% BUMIX8 719,77 -3,23% CETOP4 025,06 -1,24% CETOP NTR2 522,04 -1,24% BUX121 718,08 -0,65% MTELEKOM2 070 0% MOL3 994 +0,66% OTP35 700 -0,97% RICHTER11 920 +0,68% OPUS394 -12,25% ANY6 900 -0,86% AUTOWALLIS148 -2,63% WABERERS4 400 -6,38% BUMIX8 719,77 -3,23% CETOP4 025,06 -1,24% CETOP NTR2 522,04 -1,24%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
születések száma
KSH
halálozás
népmozgalom

Kedvező fordulatot vett a népmozgalom Magyarországon: mérséklődni kezdett a népességcsökkenés

Lassul a népességfogyás üteme Magyarországon, miközben egyre többen házasodnak – ez derül ki a legfrissebb statisztikákból. A KSH adatai szerint bár a születések száma tovább csökkent, a halálozások még nagyobb mértékben estek vissza, ami javította az egyenleget. A népmozgalmi adatok alapján így több mutatóban is kedvezőbb irány rajzolódik ki 2026 elején.
VG
2026.03.27, 08:30
Frissítve: 2026.03.27, 09:12

Kedvező fordulat a magyar népmozgalomban: 2026 februárjában tovább csökkent a halálozások és a születések száma Magyarországon, de a házasságkötések látványosan megugrottak. A Központi Statisztikai Hivatal friss adatai szerint a hónapban 5333 gyermek született és 10 198-an haltak meg, ami egyaránt mérséklődést jelent az egy évvel korábbi szinthez képest.

Kedvező fordulatot vett a népmozgalom Magyarországon: mérséklődni kezdett a népességcsökkenés / Fotó: Angela Khoro

Az előzetes adatok szerint a születések száma 6,0 százalékkal, 339-cel csökkent 2025 februárjához viszonyítva. A halálozások ennél nagyobb mértékben, 8,1 százalékkal, 896 fővel estek vissza. Ennek következtében a természetes fogyás 4865 fő volt, szemben az egy évvel korábbi 5422-vel.

A házasságkötések száma ezzel szemben jelentősen nőtt: 

februárban 2456 pár házasodott össze, ami 20 százalékos, 415-ös bővülés éves összevetésben. 

A népmozgalmi arányszámok is ezt a kettősséget tükrözik: ezer lakosra 7,3 élve születés és 14,0 halálozás jutott. Az élve születések arányszáma 0,4, a halálozásoké 1,2 ezrelékponttal csökkent, miközben a természetes fogyás 6,7 ezrelékre mérséklődött. A házasságkötési arányszám 3,4 ezrelékre emelkedett.

Az év első két hónapját vizsgálva is hasonló folyamatok látszanak. 2026 január–februárjában 11 586 gyermek született, ami 4,0 százalékos, 482-es visszaesés az előző év azonos időszakához képest. A teljes termékenységi arányszám egy nőre becsült értéke 1,31 volt, míg egy évvel korábban 1,34.

 

A halálozások száma az év első két hónapjában 22 510 volt, ami 6,7 százalékos, a csökkenés 1607 fő. A természetes fogyás így 10 924 főre mérséklődött, ami 9,3 százalékkal alacsonyabb a 2025 azonos időszakában mért 12 049 fős értéknél.

A házasságkötések száma január és február együttvéve 4554 volt, 25 százalékos, 910-es a növekedés éves alapon. 

Az arányszámok alapján ezer lakosra 7,6 élve születés és 14,7 halálozás jutott, miközben a természetes fogyás 7,1 ezrelékre csökkent. Az időszakban ezer élve születésre 4,1 csecsemőhalálozás jutott, ami 1,5 ezrelékponttal magasabb az előző év azonos időszakinál.

A hosszabb, 12 hónapos időszakot vizsgálva – 2025 márciusa és 2026 februárja között – 71 518 gyermek született, ami 6,7 százalékos csökkenésnek felel meg. A halálozások száma 122 593 volt, 4,6 százalékkal kevesebb az előző 12 hónaphoz képest. Ezzel párhuzamosan 47 510 pár kötött házasságot, ami 2,9 százalékos növekedésn.

A Kulturális és Innovációs Minisztérium közleménye szerint a házasságkötések számának 20 százalékos februári növekedése egy fél éve tartó trend része, ami a fiatalok jövőbe vetett bizalmát tükrözi. A tárca kiemelte: a demográfiai folyamatokat jelentősen befolyásolja a szülőképes korú nők számának csökkenése, ugyanakkor az utóbbi hónapokban a születési arányszámokban és a várandósságok számában is kedvező elmozdulás látható. A minisztérium szerint a házasságkötések bővülése hosszabb távon a gyermekvállalási kedv erősödését is előrevetítheti.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Tovább a címoldalra

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
