Kedvező fordulatot vett a népmozgalom Magyarországon: mérséklődni kezdett a népességcsökkenés

Kedvező fordulat a magyar népmozgalomban: 2026 februárjában tovább csökkent a halálozások és a születések száma Magyarországon, de a házasságkötések látványosan megugrottak. A Központi Statisztikai Hivatal friss adatai szerint a hónapban 5333 gyermek született és 10 198-an haltak meg, ami egyaránt mérséklődést jelent az egy évvel korábbi szinthez képest.

Az előzetes adatok szerint a születések száma 6,0 százalékkal, 339-cel csökkent 2025 februárjához viszonyítva. A halálozások ennél nagyobb mértékben, 8,1 százalékkal, 896 fővel estek vissza. Ennek következtében a természetes fogyás 4865 fő volt, szemben az egy évvel korábbi 5422-vel.

A házasságkötések száma ezzel szemben jelentősen nőtt:

februárban 2456 pár házasodott össze, ami 20 százalékos, 415-ös bővülés éves összevetésben.

A népmozgalmi arányszámok is ezt a kettősséget tükrözik: ezer lakosra 7,3 élve születés és 14,0 halálozás jutott. Az élve születések arányszáma 0,4, a halálozásoké 1,2 ezrelékponttal csökkent, miközben a természetes fogyás 6,7 ezrelékre mérséklődött. A házasságkötési arányszám 3,4 ezrelékre emelkedett.

Az év első két hónapját vizsgálva is hasonló folyamatok látszanak. 2026 január–februárjában 11 586 gyermek született, ami 4,0 százalékos, 482-es visszaesés az előző év azonos időszakához képest. A teljes termékenységi arányszám egy nőre becsült értéke 1,31 volt, míg egy évvel korábban 1,34.

A halálozások száma az év első két hónapjában 22 510 volt, ami 6,7 százalékos, a csökkenés 1607 fő. A természetes fogyás így 10 924 főre mérséklődött, ami 9,3 százalékkal alacsonyabb a 2025 azonos időszakában mért 12 049 fős értéknél.

A házasságkötések száma január és február együttvéve 4554 volt, 25 százalékos, 910-es a növekedés éves alapon.

Az arányszámok alapján ezer lakosra 7,6 élve születés és 14,7 halálozás jutott, miközben a természetes fogyás 7,1 ezrelékre csökkent. Az időszakban ezer élve születésre 4,1 csecsemőhalálozás jutott, ami 1,5 ezrelékponttal magasabb az előző év azonos időszakinál.

A hosszabb, 12 hónapos időszakot vizsgálva – 2025 márciusa és 2026 februárja között – 71 518 gyermek született, ami 6,7 százalékos csökkenésnek felel meg. A halálozások száma 122 593 volt, 4,6 százalékkal kevesebb az előző 12 hónaphoz képest. Ezzel párhuzamosan 47 510 pár kötött házasságot, ami 2,9 százalékos növekedésn.