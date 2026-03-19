Orbán Viktor hazaüzent Brüsszelből a magyaroknak: valami történt az EU-csúcson, Ukrajnánál is durvább vita kezdődik – "Itt éjszakázunk"
Itt éjszakázunk – így foglalta össze Orbán Viktor néhány perccel ezelőtt, mi most a helyzet Brüsszelben az EU-csúcson.
A magyar miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy
úgy látja, nem néz ki jól.
Korábban azt mondta az ukrán vita kapcsán, hogy „ha van olaj, van pénz, ha nincs olaj, nincs pénz”. A kormányfő ezt az eggyel megelőző bejelentkezésében mondta el.
Akkor arra a kérdésre, hogy történt-e előrelépés olajügyben, vagy folytatódott a színjáték az EU részéről, azt mondta: tartjuk a pozícióinkat.
Most munkatársa azt kérdezte tőle, hogy „ez az energiatéma mennyire lesz Dávid és Góliát harca?”.
Hát, az nagyon durva lesz, de most úgy látom, hogy megnyitják a migrációt is
– közölte Orbán Viktor. Szerinte, ha valóban megnyitják a migrációt, az hosszú lesz. „Tehát akkor ma Ukrajna, energia és migráció? A három legfontosabb téma?” – kérdezték tőle. „Közel-Kelet, versenyképesség. Az energiának egy nagyobb összefüggésében még versenyképesség is. Sok dossziét kell kinyitni egyszerre a fejben!” – zárta rövid videós üzenetét a magyar miniszterelnök.
Orbán Viktor kibírta a nyomást
Ahogy arról a Világgazdaság beszámolt, a csütörtöki EU-csúcs eddigi legfontosabb fejleménye, hogy Brüsszel azon reménye, hogy Orbán Viktor megváltoztatja álláspontját a 90 milliárdos ukrán hitelről,
semmivé foszlott.
Erről a befolyásos brüsszeli lap, a Politico számolt be. Az európai uniós tagállamok vezetőinek ugyanis nem sikerült meggyőzniük Orbán Viktor miniszterelnököt arról, hogy felhagyjon az ukrán háborús erőfeszítések finanszírozását célzó 90 milliárd eurós hitellel szembeni ellenállásával, ezért az EU közös megállapodás nélküli megoldásra készül.
Az egynapos brüsszeli uniós csúcstalálkozó zárt ajtók mögött zajló megbeszéléseinek részleteit ismerő uniós diplomaták a hírportál szerint azt mondták: a mintegy másfél órás tárgyalás nem vezetett eredményre a 90 milliárd eurós ukrán hitel folyósításáról.
A diplomaták szerint Orbán Viktor álláspontját Robert Fico szlovák miniszterelnök is támogatta.
António Costa, az Európai Tanács elnöke viszont „elfogadhatatlannak” és az EU alapját képező együttműködési feltételek megsértésének nevezte a magyar kormányfő viselkedését, majd rámutatott, hogy eddig egyetlen tagállami vezető sem lépte át ezt a vörös vonalat.
A névtelenséget kérő diplomaták azt mondták, hogy a tagállami vezetők között az Orbán Viktorral szembeni ellenérzés példátlan mértékű, de az április 12-i választások előtt kevesen akarnak belekeveredni a magyar belpolitikába.
Orbán Viktor a megfogalmazott kritikára válaszul azzal érvelt, hogy vétója jogszerű, míg Fico arra hívta fel a figyelmet, hogy Szlovákia magas árat fizet az olcsó orosz üzemanyag elvesztése miatt.
Végül 25 EU-tagállam vezetője csütörtökön zárónyilatkozatot fogadott el Ukrajnáról, amelyben üdvözölték a 90 milliárd eurós kölcsön nyújtásáról szóló döntést,
és az első részlet kifizetésére szólítottak fel április elejéig.
Emlékeztettek arra is, hogy az Európai Bizottság kedden uniós misszió küldését ajánlotta fel a Barátság kőolajvezeték ellenőrzésére, a szakértők csoportja ugyanakkor Kijevben ragadt az ukrán engedély megadásának késlekedése miatt. Ráadásul Magyarország és Szlovákia levélben kifogásolta, hogy országaikból senki sem vehetett részt a misszió munkájában.
A nyilatkozó uniós diplomaták úgy ítélték meg, hogy a tagállami vezetők nem látnak lehetőséget a folyósításról szóló megállapodásra, noha többen abban reménykedtek, hogy rá lehet venni Orbán Viktort a decemberi uniós csúcstalálkozón elfogadott megállapodás tiszteletben tartására és a vétó visszavonására.
Az EU azon reménye, hogy Orbán Viktor kollégái, különösen Friedrich Merz német kancellár, elegendő nyomást gyakorolnak a magyar miniszterelnökre ahhoz, hogy megváltoztassa álláspontját, semmivé foszlott – összegzett a brüsszeli hírportál.