Orbán Viktor hazaüzent Brüsszelből a magyaroknak: valami történt az EU-csúcson, Ukrajnánál is durvább vita kezdődik – "Itt éjszakázunk"

Itt éjszakázunk – így foglalta össze Orbán Viktor néhány perccel ezelőtt, mi most a helyzet Brüsszelben az EU-csúcson.

Orbán Viktor váratlan üzenete: valami történt az EU-csúcson, Ukrajnánál is durvább

A magyar miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy

úgy látja, nem néz ki jól.

Korábban azt mondta az ukrán vita kapcsán, hogy „ha van olaj, van pénz, ha nincs olaj, nincs pénz”. A kormányfő ezt az eggyel megelőző bejelentkezésében mondta el.

Akkor arra a kérdésre, hogy történt-e előrelépés olajügyben, vagy folytatódott a színjáték az EU részéről, azt mondta: tartjuk a pozícióinkat.

Most munkatársa azt kérdezte tőle, hogy „ez az energiatéma mennyire lesz Dávid és Góliát harca?”.

Hát, az nagyon durva lesz, de most úgy látom, hogy megnyitják a migrációt is

– közölte Orbán Viktor. Szerinte, ha valóban megnyitják a migrációt, az hosszú lesz. „Tehát akkor ma Ukrajna, energia és migráció? A három legfontosabb téma?” – kérdezték tőle. „Közel-Kelet, versenyképesség. Az energiának egy nagyobb összefüggésében még versenyképesség is. Sok dossziét kell kinyitni egyszerre a fejben!” – zárta rövid videós üzenetét a magyar miniszterelnök.

Orbán Viktor kibírta a nyomást

Ahogy arról a Világgazdaság beszámolt, a csütörtöki EU-csúcs eddigi legfontosabb fejleménye, hogy Brüsszel azon reménye, hogy Orbán Viktor megváltoztatja álláspontját a 90 milliárdos ukrán hitelről,

semmivé foszlott.

Erről a befolyásos brüsszeli lap, a Politico számolt be. Az európai uniós tagállamok vezetőinek ugyanis nem sikerült meggyőzniük Orbán Viktor miniszterelnököt arról, hogy felhagyjon az ukrán háborús erőfeszítések finanszírozását célzó 90 milliárd eurós hitellel szembeni ellenállásával, ezért az EU közös megállapodás nélküli megoldásra készül.

Az egynapos brüsszeli uniós csúcstalálkozó zárt ajtók mögött zajló megbeszéléseinek részleteit ismerő uniós diplomaták a hírportál szerint azt mondták: a mintegy másfél órás tárgyalás nem vezetett eredményre a 90 milliárd eurós ukrán hitel folyósításáról.

A diplomaták szerint Orbán Viktor álláspontját Robert Fico szlovák miniszterelnök is támogatta.

António Costa, az Európai Tanács elnöke viszont „elfogadhatatlannak” és az EU alapját képező együttműködési feltételek megsértésének nevezte a magyar kormányfő viselkedését, majd rámutatott, hogy eddig egyetlen tagállami vezető sem lépte át ezt a vörös vonalat.