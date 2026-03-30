Orbán Viktor a semmiből elárulta, hogyan szállt szembe az orosz elnökkel: nem adta neki a Molt, pedig már kifizették a magyaroknak – a paksi atomerőmű volt az ára

Az ukránok minden olyan embert nyilvántartanak, akikről azt gondolják, hogy majd értékesek lehetnek – ezt mondta Orbán Viktor hétfőn délután az Öt nevű podcastnak adott interjújában. Az elmúlt napokban kirobbant kémbotrány főszereplőjéről, Szabó Bence századosról azt mondta, hogy nem hős, hanem balek.

Orbán Viktor szállt szembe az orosz elnökkel: nem adta neki a Molt, Pakssal fizetett érte / Fotó: Orbán Viktor / Facebook

Majd kell vele foglalkozni, mert botrány, hogy lehallgatták Szijjártó Pétert. Halálra nevette magát azon, hogy a magyar külügyminiszterrel szemben az a vád, hogy jelent az oroszoknak: olyan ülésekről van szó, amin mindenkinek a telefonja ott van. Aki akarja, pontosan hallhatja.

Amikor az április 12-i választásra gyakorolt hatásairól kérdezték, úgy reagált, hogy csodálkozva nézi, amikor különböző influnszerek megmondják, hogy minek, milyen hatása van a választásokra.

Én 40 éve vagyok a szakmában, de nem merném ezt magamra vállalni. Ami a választófülkékben történik, annak mindig van egy spirituális háttere, mint ahogy a Biblia leírja, hogy mindenki azt hitte, Jézust fogják választani, mégis Barabást kiáltottak – fogalmazott.

Hont András műsorvezető közbevetésére, hogy a Tisza politikusai közül sokan volt fideszesek, a kormányfő ezt kétségbe vonta, egyedül Kármán András kapcsán helyeselt. "Őt én küldtem el, kénytelen voltam, mert az IMF-fel való vitánkban nem velünk értett egyett, ezért kötött ki a nemzetközi bankvilágban és onnan akar most visszaejtőernyőzni".

Orbán Viktor: ez lesz az olcsó orosz olaj és gáz sorsa

Aki ki akar egyezni Brüsszellel, annak le kell válni az olcsó orosz olajról és ezt ők is tudják. Engem minden alkalommal azzal támadnak, hogy adjuk fel az orosz energiával való együttműködést. Ezt végig fogják vinni. Az a kérdés, tudsz-e nemet mondani. "Azért van rezsicsökkentett ár és védett ár, mert a végén azt mondtam, hogy nem".

A kérdés az, hogy van-e valaki a közéletben még, aki nemet tud mondani. Szerintem nem. Én is csak azért engedhetem meg magamnak, mert engem

nem köt semmi az európai mainstreamhez, én a Patriótákhoz tartozom.

A Tisza véleménye, hogy az a jó, ha Magyarország leválik az orosz gázról és az orosz olajról. A Tiszában volt egy népszavazás az ukrán uniós csatlakozásáról, egyértelmű, hogy ukránbarát párt. "Nem láttam az elmúlt nyolc évben olyan európai politikust, aki ukrán barát lenne, de nem válna le az orosz energiáról. A politika a valóság világa, ez pedig április 12-én el fog jönni".