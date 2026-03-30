Orbán Viktor a semmiből elárulta, hogyan szállt szembe az orosz elnökkel: nem adta neki a Molt, pedig már kifizették a magyaroknak – a paksi atomerőmű volt az ára
Az ukránok minden olyan embert nyilvántartanak, akikről azt gondolják, hogy majd értékesek lehetnek – ezt mondta Orbán Viktor hétfőn délután az Öt nevű podcastnak adott interjújában. Az elmúlt napokban kirobbant kémbotrány főszereplőjéről, Szabó Bence századosról azt mondta, hogy nem hős, hanem balek.
Majd kell vele foglalkozni, mert botrány, hogy lehallgatták Szijjártó Pétert. Halálra nevette magát azon, hogy a magyar külügyminiszterrel szemben az a vád, hogy jelent az oroszoknak: olyan ülésekről van szó, amin mindenkinek a telefonja ott van. Aki akarja, pontosan hallhatja.
Amikor az április 12-i választásra gyakorolt hatásairól kérdezték, úgy reagált, hogy csodálkozva nézi, amikor különböző influnszerek megmondják, hogy minek, milyen hatása van a választásokra.
Én 40 éve vagyok a szakmában, de nem merném ezt magamra vállalni. Ami a választófülkékben történik, annak mindig van egy spirituális háttere, mint ahogy a Biblia leírja, hogy mindenki azt hitte, Jézust fogják választani, mégis Barabást kiáltottak – fogalmazott.
Hont András műsorvezető közbevetésére, hogy a Tisza politikusai közül sokan volt fideszesek, a kormányfő ezt kétségbe vonta, egyedül Kármán András kapcsán helyeselt. "Őt én küldtem el, kénytelen voltam, mert az IMF-fel való vitánkban nem velünk értett egyett, ezért kötött ki a nemzetközi bankvilágban és onnan akar most visszaejtőernyőzni".
Orbán Viktor: ez lesz az olcsó orosz olaj és gáz sorsa
Aki ki akar egyezni Brüsszellel, annak le kell válni az olcsó orosz olajról és ezt ők is tudják. Engem minden alkalommal azzal támadnak, hogy adjuk fel az orosz energiával való együttműködést. Ezt végig fogják vinni. Az a kérdés, tudsz-e nemet mondani. "Azért van rezsicsökkentett ár és védett ár, mert a végén azt mondtam, hogy nem".
A kérdés az, hogy van-e valaki a közéletben még, aki nemet tud mondani. Szerintem nem. Én is csak azért engedhetem meg magamnak, mert engem
nem köt semmi az európai mainstreamhez, én a Patriótákhoz tartozom.
A Tisza véleménye, hogy az a jó, ha Magyarország leválik az orosz gázról és az orosz olajról. A Tiszában volt egy népszavazás az ukrán uniós csatlakozásáról, egyértelmű, hogy ukránbarát párt. "Nem láttam az elmúlt nyolc évben olyan európai politikust, aki ukrán barát lenne, de nem válna le az orosz energiáról. A politika a valóság világa, ez pedig április 12-én el fog jönni".
Biztos lehet benne, hogy az ukránok informatikusokat szerveztek be a Tisza pártba. Ezen felül mozgósítási ezsközöket fejlesztettek a Tiszának, amiért a Tisza nem fizetett, hanem ezért más csatornán nyújtott ellenszolgáltatást. Nekünk az oroszokkal semmilyen együttműködésünk nincs, erre semmilyen tény nincs azon kívül, hogy Putyin a patás ördög, én pedig mellette a krampusz.
A hiedelmek számítanak, de nem tények, csak tényezők. A végén a tények győznek, a végén bekopogtat a valóság. A választási eredményeket pedig mindig, mindenki elfogadta vagy együtt élet vele. Ez egy nyugdot ország, a választások után is az lesz.
Semmi rendkívülit nem látok, ez így szokott lenni kampányban, ez a felfokozott hangulat. A digitális térben biztosan nagyobb az aktivitás, dehogy ennek milyen kihatása lehet, azt majd április 12-e után tudjuk megmondani.
A mi tervünkhöz 3 millió szavazatot kértem. A sima többséget meg kell köszönni a választóknak, ami fölötte van, az a Jóisten ajándéka. A 3 millió szavazat kétharmad körüli eredmény. "Eddig 70-70 százalékos részvétel volt, miért lenne ez most másképp? – tette fel a kérdést.
A Mol és az oroszok: Orbán Viktor nemet mondott az orosz elnöknek
Az ukránok azért állították le a Barátság vezetéket, hogy megsegítség a Tiszát azzal, hogy gazdasági káoszt csinálnak Magyarországon. Nagyon közel is voltunk egy gazdasági összeomláshoz. Létkérdés egy nemzet számára, hogy az import energiához hozzájusson. Zelenszkij minden időpontja a barátság vezeték újraindításról a magyar választások után van.
Higgyük el, amit látunk és hallunk. Imádkoznak érte, hogy mi megbukjunk és helyettünk jöjjön egy ukránbarát kormány – fogalmazott. Szegény Zelenszkijnek van mumusa, nem kellek én ahhoz. Sokkal nagyobb mumusa van tőle Keletre.
Ha a Fidesz nyer, biztos, hogy jönni fog orosz olaj a Barátság vezetéken.
Az MVM-et sikerült megvédeni. De 2010-ben úgy kezdődött a miniszterelnöki munkám, hogy elmentem az oroszok elnökéhez és azt mondtam, hogy igaz, hogy a Gyurcsány-Bajnai-kormány eladta a Mol utolsó 25 százalékos állami részét önöknek és önök ezt kifizették, de
Magyarországon meg fogjuk akadályozni, hogy a bíróságok ezt átvezessék.
(2010-ben Medvegyev volt az orosz elnök, akit 2012-ben követett Putyin – a szerk.)
Ezt nem is fogjuk, mondtam. Udvarias és baráti nem, de súlyos beszélgetés volt. Ragaszkodtam hozzá, hogy nem, visszaadtuk a pénzt és kötöttünk egy megállapodást. Így jött képbe Paks, hogyan lehet a paksi beruházást orosz hitelből finanszírozni. Erőből nem lehetett velük megegyezni. Nekik voltak még követeléseik a Malévval szemben, azt is beszámoltuk. De a vége az lett, hogy a Mol 25 százaléka nem ment el Budapestről Moszkvába.
A balosok mindig azt gondolták, hogy a magyar energetika rednszert piaci szabályok alapján kell működtetni és ezzel ellentétes, hogy a két legnagyobb, a Mol és az MVM állami tulajdonban van. A fejükben van egy elgondolás a világról.
A mi fejünkben egy államilag szabályozott energiarendszer van. A Tiszának tulajdonított, hétfőn kiszivárgott energiaterv kapcsán leszögezte, hogy annak a Fideszhez semmi köze.
Brüsszel szándéka, hogy be kell szállni az ukrán háború finanszírozáásba. Ennek több formája van:
- hitel
- és a következő uniós büdzsé elfogadása.
Az is szándék, hogy megváltoztatják a különadó rendszerét. Ezek a nagy kifosztási csatornák. De Magyarországnak semmi köze a háborúhoz, csak ahhoz, hogy segítsünk nekik úgy, hogy magunkat ne tegyük tönkre. Megtámadták az ukránokat, fontos, hogy a szomszédunkban van, de csak magyar szempontból.
Megengedtük, hogy átlépjék a határt, ételt adtunk, munkát és iskolákat nyitottunk, miközben Kárpátalján szűkítik az oktatás jogát. Az orosz szankciók Magyarország érdekeivel ellenetésées, ezen rengeteget veszítünk az energián, üzleti megállapodásokon. Ez nekünk nem jó, a magyarok fizetik meg az árát.
Az oroszok Iránnal megnyerték az ukrán háborút
Van amikor az amerikai elnök kiváncsi a magyar miniszterelnök véleményére, de ez semmiképpen se rendszeres. Végképp nem lehet állítani, hogy ezt figyelembe venné.
Szerintem az oroszok nem kaptak akkora segítséget az elmúlt évtizedben, mint az iráni elleni támadás. Most kérnek egy kávét. Az európai stratégia megbukott, az ukránok elleni háborút megnyerték. Amerika kikapcsolta a világ energiaellátásának egy részét, akár évekre is.
Ezért Trump úgy döntött, hogy a korábban betiltott orosz olajszállítást Indiába engedi. Kína megépíti a Szibéria-2 gázvezetéket. Az oroszok az energiájukat most gyermeki könnyedséggel, kétszeres áron tudják értékesíteni.
Európa terve az volt, hogy tovább tudja támogatni Ukrajnát, mint amennyi pénze van az oroszoknak. De ezt a tervet derékba vágta Trump bombázása.