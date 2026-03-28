Riasztotta a magyarokat Orbán Viktor miniszterelnök szombat délelőtt – "Ha hagyjuk, ezer forint fölött lehet a benzin ára"

Reagált szombat délelőtt a miniszterelnök Kapitány István pár napja elmondott szavaira, aki egy kampányeseményen az állami beavatkozások eltörléséről beszélt. Orbán Viktor szerint ha a kormány hagyná a Tisza javaslatait megvalósulni, akkor 1000 forint fölött lenne a benzin ára Magyarországon.
Járdi Roland
2026.03.28, 11:06
Frissítve: 2026.03.28, 11:32

„Riasztás: Tegnap Kapitány István, aki a Shellt képviseli a Tisza Pártban, bejelentette, hogy eltörli a védett benzinárat, a rezsicsökkentést, és leválasztják Magyarországot az olcsó orosz energiáról. Ezt tennék, ha hagynánk, de nem hagyjuk” – ezt mondta Orbán Viktor miniszterelnök szombat délelőtt a Facebookra feltöltött videójában. 

Riasztotta a magyarokat Orbán Viktor miniszterelnök szombat délelőtt – „Ha hagyjuk, ezer forint fölött lehet a benzin ára” / Fotó: Kaiser Ákos / Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

A kormányfő arra reagált, hogy Kapitány István, a Tisza Párt gazdasági miniszterjelöltje egy kampányeseményen azt mondta, hogy a Tisza Párt megszüntetné az állami beavatkozásokat, külön megemlítve az árréstopokat és árstopokat.

A miniszterelnök szerint, ha a kormány hagyná, amit a Tisza javasolt, akkor a benzin ára ezer forint fölé menne, a családok rezsiszámlája pedig növekedne. „Ha hagynánk, Magyarország olyan országgá válna, ahol a benzin és a rezsi elvinné a magyarok jövedelmét és megtakarításait.”

De nem hagyjuk, a magas benzinárakat és a családok rezsiköltségeit féken tartjuk. Hiába követeli Zelenszkij meg a Tisza, nem válunk le az olcsó orosz energiáról. Ha összefogunk, április 12-én együtt nemet mondhatunk a háborúra és a magas energiaárakra

– fogalmazott a kormányfő.

Két hete vannak védett üzemanyagárak Magyarországon

Március 9-én jelentette be Orbán Viktor, hogy védett üzemanyagárakat vezet be a hazai autósoknak, akiknek így a benzin literje 595 forintba, a gázolajé pedig 615 forintba kerül. A bejelentés közvetlen előzménye az iráni háború, amelynek hatására az olaj nemzetközi jegyzése elérte a 100 dollárt, amit azóta is pár kilengést leszámítva tart az árfolyam. Eközben a piaci árak egyre jobban emelkednek, a benzinnél már 689 forint, a gázolajnál 783 forint. Ezt azt jelenti, hogy egy magyar autós

  • aki benzinnel tankol, egy literen spórol 94 forintot,
  • a gázolajt tankoló pedig 168 forintot.

Ezzel egész Európában Magyarországon vannak a legalacsonyabb üzemanyagárak, már drágább a benzin és a gázolaj Horvátországban és Szlovéniában is. Ugyanakkor nem mindenki ilyen szerencsés, több európai országban még csak vitatkoznak az intézkedésekről. Németországban a kormánypártok csak arról döntöttek, hogy napi egyszer emelhetik az üzemanyagárakat a kutasok, Ausztriában április elsejével lépnek életbe az intézkedések. Romániában pedig csak a héten mutatták be a konkrét terveket az üzemanyagárak letörésére.

 

Címoldalról ajánljuk

Címoldalról ajánljuk

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
