Óriási energiamező lehet Magyarország alatt, kivezényelték a kutatójárműveket: 80 négyzetkilométeren indul a feltárás – ez lehet a megoldás az olajválságra

Szeizmikus földtani kutatás kezdődött térségünkben, amelynek célja a geotermikus energia hasznosításának előkészítése és az energiaellátás biztonságának növelése. A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) által végzett vizsgálatok mintegy 80 négyzetkilométeres területet érintenek, többek között Esztergom, Tát, Tokod, Tokodaltáró, Dorog, Kesztölc, Piliscsév és Leányvár térségében. Az erről szóló sajtótájékoztatót a Kis-Strázsa-hegy előtti Kökörcsin Háznál tarották meg csütörtökön – írja a Dorogi-medence.

A cél Magyarország energiafüggőségének csökkentése

A kutatás során szeizmikus méréseket végeznek: speciális járművek kis energiájú rezgéseket juttatnak a talajba, amelyek segítségével feltérképezik a föld alatti rétegeket. A vizsgálat nem jár talajbontással, és a munkálatok után minden eszközt eltávolítanak a területről.

Hernádi Ádám, Esztergom polgármestere hangsúlyozta, hogy a kutatás a térség földtani viszonyainak jobb megismerését szolgálja, és hosszú távon komoly lehetőségeket rejt. Mint elmondta, a vizsgálatok egy mintegy 80 négyzetkilométeres területet érintenek, és több település együttműködésével valósulnak meg. Kiemelte, hogy a szeizmikus mérések során alkalmazott technológia biztonságos, nem jár káros beavatkozással a környezetbe.

A polgármester szerint

az önkormányzatok számára kiemelten fontos, hogy olyan alternatív energiaforrásokat találjanak, amelyekkel nemcsak az ipari szereplők, hanem a közintézmények fűtése és hűtése is megoldható.

Nagy László, az SZTFH elnöke beszédében kiemelte: a program célja, hogy csökkentsék Magyarország energiafüggőségét, és kiszámítható, helyben rendelkezésre álló energiaforrásokat tárjanak fel. Rámutatott, hogy a geotermikus energia egyik legnagyobb előnye, hogy nem függ az időjárástól vagy a geopolitikai helyzettől, így stabil és folyamatos energiaellátást biztosíthat.

A kutatások célja, hogy pontos adatokat szolgáltassanak a beruházóknak, és csökkentsék a fúrások kockázatát.

A geotermikus energia kihasználása országos program

Elmondta azt is, hogy a program már több városban sikeresen zajlott, és 2026-tól országos szinten folytatódik, amelynek egyik első állomása Esztergom. Kiemelte:

a geotermikus energia nemcsak a lakossági és önkormányzati felhasználásban, hanem az ipari parkok – például az esztergomi ipari övezet – energiaellátásában is komoly szerepet kaphat.

Erős Gábor országgyűlési képviselő elmondta, hogy a kutatás nyolc települést érint, és különösen jelentős az ipari parkok szempontjából, hiszen az energiaellátás közvetlen hatással van a gazdaság működésére.