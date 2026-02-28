Geotermikus energia Magyarországon: kinyílik az állami pénzcsap, indulhatnak a mélyfúrások – hétfőtől lehet pályázni a földhő kamatmentes hitelére

A Magyar Fejlesztési Bank (MFB) fogja kezelni azt a 20,32 milliárd forint keretű kamatmentes hitelt, amely a földhőalapú energiahasznosítás állami támogatásának harmadik pilléreként január közepén jelent meg – hívja fel tagvállalatai figyelmét a Magyar Geotermális Egyesület (MGTE).

A földhő hasznosításával csökkenhet az ország gázigénye / Fotó: Máthé Zoltán

A földhőberuházások minden elemére felvehető a hitel

Azt, hogy a beruházástámogatás nem vissza nem térítendő forrással, hanem kedvezményes hitellel történik, az egyesület a kezdettől fogva támogatta. A hitel visszafizetésének kötelezettsége miatt ugyanis jóval kisebb a kockázata közpénzek felelőtlen elköltésének, vagy éppen a mára már magyarázatra sem szoruló túlárazásnak, mint vissza nem térítendő támogatások esetén.

A hitelkérők elemi érdeke a bevételeik maximalizálása és a kiadásaik minimalizálása, hiszen még vissza kell fizetniük a kölcsönt. Az is nyilvánvaló az egyesület elnöke, Szita Gábor szerint, hogy veszteséges vagy észszerűtlenül hosszú megtérülésű projektekkel senkinek nem lenne érdemes pályáznia, hiszen azt a bank elutasítaná.

A hitel legnagyobb erénye, hogy a geotermikus beruházások lényegében minden elemére, azaz felszín alatti és felszín fölötti tevékenységekre, létesítményekre és berendezésekre felhasználható. Lehet

kutat vagy kutakat fúrni,

technológiát szerelni,

távvezetéket fektetni,

fogyasztói hőközpontokat létesíteni,

irányítástechnikát telepíteni.

Bármit, ami egy geotermikus rendszer működéséhez szükséges.

Nem pályázhat mindenki

Vannak persze korlátozó tényezők is. Ez a támogatás nem igényelhető budapesti beruházásokhoz az uniós előírások miatt. Önkormányzatok sem pályázhatnak, de önkormányzati tulajdonú vállalkozások igen. Mindezen kizárások jelentősége azonban messze eltörpül amellett, hogy

lényegében kizárólag tőkeerős nagyvállalatok milliárdos fejlesztéseihez szeretnék a hitelt folyósítani.

Mélygeotermikus beruházások esetén ugyanis legalább egymilliárd forint hitelt kell igényelni.

Az MGTE mindkét véleményezési alkalommal javasolta a minisztériumnak az egymilliárdos határ leszállítását 50 millió forintra. Azzal érvelt, hogy a határ leszállításával a beruházók szélesebb köre férhetne hozzá a hitelhez. Alacsony költségű beruházások is megtérülhetnek ugyanolyan jól, mint a nagyobbak, és lehetnek ugyanolyan biztonságosak is. A kölcsön 2026. március 2-tól 2026. november 15-ig, illetve forráskimerülésig kérhető.