Nincs kegyelem: Magyarország legfőbb szövetségesére is lecsapott az EU, elzárta előle az uniós pénzeket – ezek Brüsszel feltételei

Az Európai Unió nagyon úgy tűnik, rákapott az uniós pénzek befagyasztásának ízére. Miután a rendkívül szigorú lépés a jelek szerint célt ért Magyarország esetében és Brüsszel saját bevallása szerint is hozzájárult a kívánt változás elérésében, most újabb európai állammal szemben hozta meg a támogatások felfüggesztésének döntését az EU.

Frissen hirdették ki ugyanis, hogy

egyelőre felfüggesztették a Szerbiának járó kifizetéseket a rá vonatkozó uniós programból.

Különös egybeesés, hogy Magyarország és Szerbia az elmúlt években egymás legfőbb szövetségeseivé váltak, amelyet Vucsics elnök nagyon gyakran hangoztatott.

Mindenesetre a befagyasztást maga Marta Kos jelentette be. Egészen pontosan azt mondta, hogy az EU Szerbia lépésére vár, amellyel bizonyítja, hogy teljesíti-e a Velencei Bizottság ajánlásait. Addig viszont az uniós számlákon marad a pénz.

Az Európai Bizottság bővítéséért felelős biztos azzal indokolta a döntést, hogy Szerbia visszalépett az igazságszolgáltatás terén, és amíg ezen nem változtat, nem részesülhet uniós pénzügyi támogatásban.

A Vajma.info tudósítása szerint Ursula von der Leyen munkatársa a svájci Fribourgi Egyetemen tartott előadásán arról beszélt, hogy Szerbia több mint egy évtizede tagjelölt, ennek ellenére romló tendenciák figyelhetők meg

a jogállamiság,

a demokrácia,

valamint a vélemény- és sajtószabadság területén.

Azonban legalább azt is hozzzátette, hogy bár az országnak továbbra is van jövője az EU-ban, ehhez irányváltásra és az uniós kül- és biztonságpolitika teljes körű átvételére van szükség.

Kos arra is figyelmeztetett, hogy az EU-tagság előfeltétele a százszázalékos külpolitikai igazodás, ami azt jelenti, hogy Szerbia nem folytathat kétkulacsos politikát.

Kitért arra is, hogy az országon belüli politikai megosztottság is erősödik, ugyanakkor Brüsszel továbbra is kész támogatni a reformokat, ha Belgrád lépéseket tesz ebbe az irányba.

Az uniós bírálatok felerősödése egy ideje már tartott Szerbiával szemben. Ennek új lökést adott, hogy az idei év elején elfogadtak egy törvénycsomagot. Az úgynevezett Mrdić-féle törvények miatt több uniós testület, köztük a Velencei Bizottság is módosításokat sürgetett.