Paks II.-t ügyesen összelegózza a francia Framatome – besült a berlini torpedó, egyetlen áldozata a német Siemens

Megalapozatlanok azok a közelmúltban felmerült aggodalmak, amelyek szerint késlelteti a Paks II. beruházást, hogy az orosz fővállalkozó, a Roszatom szerződést bontott az egyik fontos beszállítójával, a német Siemens Energyvel. A megalapozatlanságnak több oka is van.

Hosszú munka a paksi betonöntés, de a Framatome rendszerére csak később lesz szükség / Fotó: Paks II. Zrt.

Egyrészt már jó ideje, 2023 óta ismert, hogy bár az épülő atomerőmű irányítástechnikájának majdani fejlesztője, a Siemens Energy kész a szerződéses kötelezettsége teljesítésére, ahhoz a német exportügynökség nem járul hozzá. Pedig a Siemens paksi szállítását semmilyen, Oroszország elleni szankció nem tiltotta.

Ezért a fővállalkozó hozzálátott a Siemens Energy kiváltásának keresésére, de csak akkor, azaz a múlt év végén lépett, amikor megtalálta a megoldást. Ezt támasztja alá, hogy Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter rögtön a szerződésbontás bejelentésének másnapján – tehát egy időigényes előkészítés lezárultával – bejelenthette, hogy a német cég helyét a francia Framatome veszi át.

Másrészt azért is felesleges csúszástól tartani, mert a Siemens hiányában nem elsősorban konkrét megoldások, fejlesztések vesztek el a két új magyar atomerőműblokk számára, hanem az irányítástechnikára megbízást elnyert francia-német konzorcium vezetője. Lényegében annyi történt, hogy az adott munka megszervezéséért a váltás óta egyedül a Framatome felel. Ez aligha idegen feladat a világméretű francia cég számára, bár nyilván több munka és felelősség.

Azért sem áll meg a világ a Siemens Energy nélkül, mert

egy ilyen irányítástechnika számos, más-más beszállító által gyártott, fejlesztett részegységből, lényegében legószerűen épül fel

– erre egy, a beruházást jól ismerő szakember hívta fel a Világgazdaság figyelmét. Vagyis a Framatome akár nagyjából ugyanazokkal a beszállítókkal dolgozhat majd, amelyekkel a Siemens Energy is együttműködött volna, bár a német exportügynökség által állított akadályok miatt a németországi cégek nyilván lekerültek a listáról. A Framatome pedig valószínűleg olyan cégeket von be a munkába, amelyek teljesítményét ismeri, hiszen ő maga felel a teljes irányítástechnikai rendszerért. Aligha lehet köztük olyan, amelynek a terméke, a megoldása, a fejlesztése nem lenne kompatibilis a Paks II. atomerőműhöz szükségessel.