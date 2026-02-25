Paks II.-t ügyesen összelegózza a francia Framatome – besült a berlini torpedó, egyetlen áldozata a német Siemens
Megalapozatlanok azok a közelmúltban felmerült aggodalmak, amelyek szerint késlelteti a Paks II. beruházást, hogy az orosz fővállalkozó, a Roszatom szerződést bontott az egyik fontos beszállítójával, a német Siemens Energyvel. A megalapozatlanságnak több oka is van.
Egyrészt már jó ideje, 2023 óta ismert, hogy bár az épülő atomerőmű irányítástechnikájának majdani fejlesztője, a Siemens Energy kész a szerződéses kötelezettsége teljesítésére, ahhoz a német exportügynökség nem járul hozzá. Pedig a Siemens paksi szállítását semmilyen, Oroszország elleni szankció nem tiltotta.
Ezért a fővállalkozó hozzálátott a Siemens Energy kiváltásának keresésére, de csak akkor, azaz a múlt év végén lépett, amikor megtalálta a megoldást. Ezt támasztja alá, hogy Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter rögtön a szerződésbontás bejelentésének másnapján – tehát egy időigényes előkészítés lezárultával – bejelenthette, hogy a német cég helyét a francia Framatome veszi át.
Másrészt azért is felesleges csúszástól tartani, mert a Siemens hiányában nem elsősorban konkrét megoldások, fejlesztések vesztek el a két új magyar atomerőműblokk számára, hanem az irányítástechnikára megbízást elnyert francia-német konzorcium vezetője. Lényegében annyi történt, hogy az adott munka megszervezéséért a váltás óta egyedül a Framatome felel. Ez aligha idegen feladat a világméretű francia cég számára, bár nyilván több munka és felelősség.
Azért sem áll meg a világ a Siemens Energy nélkül, mert
egy ilyen irányítástechnika számos, más-más beszállító által gyártott, fejlesztett részegységből, lényegében legószerűen épül fel
– erre egy, a beruházást jól ismerő szakember hívta fel a Világgazdaság figyelmét. Vagyis a Framatome akár nagyjából ugyanazokkal a beszállítókkal dolgozhat majd, amelyekkel a Siemens Energy is együttműködött volna, bár a német exportügynökség által állított akadályok miatt a németországi cégek nyilván lekerültek a listáról. A Framatome pedig valószínűleg olyan cégeket von be a munkába, amelyek teljesítményét ismeri, hiszen ő maga felel a teljes irányítástechnikai rendszerért. Aligha lehet köztük olyan, amelynek a terméke, a megoldása, a fejlesztése nem lenne kompatibilis a Paks II. atomerőműhöz szükségessel.
Negyedikként, bár az előzővel részben átfedve, a Siemensszel együtt kiesett megoldások egy részét azok az orosz és más cégek is pótolhatják, amelyek az oroszországi atomerőműveknek egyébként is szállítanak.
Végül ötödikként, bőven van idő: egyelőre az atomerőmű alapozásánál tartanak, ami olyan hatalmas munka, hogy majd egész évben zajlik. Az irányítástechnikát viszont csak akkor kell szállítani, ha lesz mibe, azaz amikor már készen áll az 5. és a 6. paksi blokk, az összes épületével, létesítményével együtt.
A politika áldozata lett a Siemens
A folytatás a Siemens számára hosszú távon nagyon kedvezőtlen. Önhibáján kívül, de úgy esett ki a magyarországi projektből, hogy azzal jó eséllyel keresztet vethet a Roszatom minden más beruházásában való további részvételre is, hiszen megcsappant az iránta való bizalom.
Pedig amelyik beszállító megszerzi az orosz társaság előminősítését, az előtt nyitva áll az ajtó annak minden további tenderén. Ilyenből pedig van bőven: a Roszatom egyedül a Magyarországra is szánt, nyomottvizes (VVER) technológiájú blokkból kilenc országban most is mintegy harmincon dolgozik. Erről a társaság vezérigazgatója, Alekszej Lihacsov beszélt a szerb sajtónak kedden.
A Siemensnek egyébként a Roszatom már búcsút mondott a törökországi Akkuyu atomerőmű kapcsán is, az egyiptomi El-Dabaa erőmű építésénél pedig már csak felmerült a neve. Pedig a Siemens részt vett a 2000-es években és a 2010-es évek elején a szlovákiai Mochovce és Bohunice, valamint a bulgáriai Belene atomerőművek korszerűsítésében vagy irányítástechnikai fejlesztéseiben a Roszatom partnereként.
A hivatkozott interjúban szó volt a szerbiai cégek esetleges részvételéről is a Paks II. beruházásban. Nem szabad azonban elfelejteni, hogy Lihacsov biztatása nem egyenes utat kínál a magyarországi építkezésben való részvételre, hanem a Roszatomnál folyó, említett előminősítésre történő jelentkezésre buzdít.
Mit vállalt a Framatome?
Most tehát egyedül a Framatome felel Paks II. teljes irányítástechnikai rendszerének szállításáért. Ez a rendszer
- felügyeli a reaktor működését,
- vezérli automatikusan a biztonsági folyamatokat
- és a vészleállító rendszereket.
A rendszer alapja a Framatome saját fejlesztésű, Teleperm XS nevű digitális platformja. Honlapja szerint ez egy világszerte elismert, magas biztonsági minősítésű technológia, amelyet számos nyugati típusú atomerőműben is használnak. A Framatome felel a rendszer tanúsításáért és minősítéséért, beleértve az információbiztonsági követelményeknek való megfelelést.
Közben készül a paksi üzemanyag
Más területen is létrejött együttműködés a magyar kormány és a Framatome között, mégpedig fűtőelem-ellátás terén. A 2024-es megállapodás szerint a Framatome szállít majd a Paksi Atomerőműnek orosz technológia alapján gyártott üzemanyagot. Ilyet a Framatome már évek óta fejleszt a VVER-atomerőművek üzemeltetőinek. Jelenleg tizenkilenc VVER-reaktor üzemel Európában, köztük négy 1000 megawattos VVER-reaktor Csehországban és Bulgáriában, valamint tizenöt 440 megawattos Csehországban, Finnországban, Magyarországon és Szlovákiában.