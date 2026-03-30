Pécs
Pécs-Pogányi repülőtér
légiközlekedés
Magyar Levente

Hivatalos: végre megnyílt Magyarország új repülőtere, a Dunántúlt köti össze a világgal – megérkezett az első menetrend szerinti járat

Véget ért a több mint másfél évtizedes szünet. A régió gazdasági fejlődését is szolgálja, hogy a Pécs-Pogányi Repülőtér újraindította menetrend szerinti járatait.
VG/MTI
2026.03.30, 20:00
Frissítve: 2026.03.30, 20:20

Tizennyolc év szünet után újra menetrend szerinti járatok indultak a Pécs-Pogányi Repülőtérről, miután megérkezett a SkyHub légitársaság első járata Münchenből. Magyar Levente parlamenti államtitkár szerint ez a lépés regionális jelentőségű, és új perspektívákat nyit Pécs, Baranya és a Dél-Dunántúl számára.

A Pécs-Pogányi Repülőtér újranyitása egy régóta várt mérföldkő / Fotó: Ruprech Judit

Magyar Levente kiemelte, hogy a város elérhetősége nemcsak a légi járatoktól, hanem a közutaktól is függ. A tervek szerint további gyorsforgalmi utak épülnek, amelyek a régiót még szorosabban bekapcsolják az országos közlekedési hálózatba. Ezzel együtt a horvát belépés a Schengen-övezetbe új lehetőségeket nyit a Balkán irányába, ami további gazdasági és turisztikai előnyöket hoz a térségnek.

Pécs újra felkerült a légiközlekedési térképre

A távolsági elérhetőség szempontjából a repülőjáratok kulcsszerepet játszanak. „Egy akkora város, mint Pécs, messzemenően megérdemli, hogy egy olyan repülőtere legyen, amely összeköti a világ főbb pontjaival. A mai nap ennek a harmadik fontos feltételét oldja meg” – tette hozzá.

A parlamenti államtitkár reményét fejezte ki, hogy a légikikötő működése fenntartható lesz, és minél több utas fedezheti fel Pécset. Hangsúlyozta a helyi politikai szereplők munkáját is, akik érdemben hozzájárultak a járat elindításához.

A megoldás nem Budapesten született, hanem a helyi kollégák, polgármesterek és országgyűlési képviselők lobbijának köszönhetően

– mondta.

Magyar Levente kitért a nemzetközi helyzetre is. Az iráni háború és az üzemanyagpiac bizonytalansága ellenére sikerült a régió számára jelentős sikertörténetet létrehozni. „Az üzemeltető hozzájárulása is kulcsfontosságú volt, mert ők látták a potenciált a dél-dunántúli régióban” – fogalmazott.

A politikus végül összegzésként kijelentette: „Annak ellenére, hogy Magyarország és Európa súlyos nemzetközi kihívásokkal néz szembe, a fejlődési pályánk fenntartása reális cél. A mai nap bizonyítja, hogy ez nem irreális célkitűzés.”

Újraindulhat a légi közlekedés az egyik vidéki városunkból

Tavasztól rendszeres légi járat indul a Pécs-Pogány repülőtérről Münchenbe, ezzel újraindul ott a személyszállítás. A finanszírozás második körét azonban még elő kell teremteni.

 

