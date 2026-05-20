Magyar Pétert óriási botrány várja Bécsben: ekkora balhé még sose volt Ausztria és Magyarország között – válságstábot állíthatnak fel

Egy nappal Magyar Péter bécsi látogatása előtt új szintre emelkedett az osztrák azbesztbotrány. A Greenpeace szerint már több mint harminc magyar településen mutattak ki veszélyesen magas azbesztszintet, ezért azonnali válságstábot és kártalanítást követelnek.

Azbeszttel szennyezett útalapanyag miatt forr a levegő Ausztria és Magyarország között, miközben Magyar Péter épp Bécsbe tart / Fotó: Hegedüs Róbert

A botrány középpontjában burgenlandi sóderbányák állnak, amelyekből azbeszttel szennyezett anyag kerülhetett utakhoz és különböző beruházásokhoz. A Greenpeace szerint a probléma már rég túlnőtt Ausztrián:

több mint harminc magyar településen is magas azbesztszintet mértek.

Különösen súlyosnak nevezik a helyzetet Szombathelyen. Győző László alpolgármester egy online sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy naponta érkeznek új bejelentések, az Olad Plató városrészben pedig egy 17 kilométeres útszakasz is érintett lehet. A magyar kormány szerint Ausztria nem adott megfelelő tájékoztatást az ügyről, ezért átfogó vizsgálatot és segítséget kérnek az osztrák hatóságoktól.

A Greenpeace korábbi mérésekre hivatkozva azt állítja, hogy egyes magyarországi helyszíneken köbméterenként 35 ezer és 292 ezer közötti azbesztszál-koncentrációt mértek a levegőben. Összehasonlításképpen: a burgenlandi munkacsoport ajánlása szerint az 1000 szál/köbméter alatti érték számít elfogadhatónak.

Óriási károkat okozhatott az osztrák azbeszt

Hidvégi Edit tüdőgyógyász szerint a helyzet hosszú távon komoly egészségügyi kockázatot jelenthet. Az azbesztszálak belélegezve akár évekkel később is súlyos betegségeket, tüdőrákot, tüdőfibrózist vagy mezoteliómát okozhatnak.

A Greenpeace szerint nem elég egyszerűen leaszfaltozni vagy földdel lefedni az érintett területeket, mert ez csak elodázza a problémát. A szervezet azt követeli, hogy Ausztria vegye vissza a Magyarországra került azbesztes törmeléket, és biztosítson pénzügyi támogatást az önkormányzatoknak, cégeknek és magánszemélyeknek.

Stefan Stadler, a Greenpeace szakértője az ügyet „korunk legnagyobb osztrák és magyar környezetvédelmi botrányának” nevezte a Kuriernek adott nyilatkozatában.

Szerinte példátlan, hogy egy rákkeltő anyag ilyen mennyiségben és ilyen sok emberhez juthatott el annak ellenére, hogy használata régóta tiltott.

Az ügy politikai vitát is kiváltott Ausztriában. Az SPÖ szerint a szövetségi kormánynak egységes szabályozást kellene kialakítania az azbeszttartalmú kőzetek kezelésére, míg az ÖVP politikusai szerint nincs szükség újabb válságstábra, mert már működik egy tartományi munkacsoport.