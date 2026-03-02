Új kiskereskedelmi hálózat lép be Magyarországra – elárulták, mikor nyílik az első bolt

A márka a március 31-én megnyíló üzletben elsőként mutatja majd be a magyar vásárlóknak a lululemon technikai sportruházatát és kiegészítőit. Az új üzletben női és férfi kollekciók egyaránt megtalálhatók lesznek: jóga-, futó-, edzés-, tenisz-, golf- és mindennapi funkcionális darabok - írja a lululemon boltnyitásáról kiadott közelmény, mely megjegyzi, hogy a budapesti nyitás kapcsán a lululemon különféle közösségközpontú programokat és kollaborációkat is tervez - írja a márka mögött álló vállalat információi alapján az Origo.

A lululemon márka első magyarországi üzletét március 31-én nyitja meg (az illusztrációs célú kép egy külföldön működő üzleti homlokzata)

Fotó: Unsplash

Több európai országot is célba vett 2026-ra a lululemon

A budapesti üzletnyitás a márka nemzetközi terjeszkedési és piaci növekedési stratégiájának része. A márka 2026-ban öt új piacra lép be Európában franchise-partneri modell keretében. Magyarország mellett a lululemon Görögországban, Ausztriában, Lengyelországban és Romániában is nyit majd üzleteket az Arion Retail Group vállalattal együttműködésben. A budapesti üzletnyitással párhuzamosan a magyar vásárlók online is elérhetik majd a márka teljes termékkínálatát.

Miként a Világgazdaság oldalán korábban megírtuk, a márka jelenleg több mint 30 piacon van jelen világszerte, és folyamatosan bővül a vásárlói közössége Észak-Amerikában, az Európát, Közel-Keletet és Afrikát magában foglaló régióban is, valamint Kínában.

A márka egy igen küzdelmes időszakában érkezik Magyarországra. A cég legfontosabb kérdése, hogy képes-e újra globális szintű növekedési sztorivá válni, miközben az alappiacán, az Amerikai Egyesült Államokban, úgy tűnik, erőteljesen lassul a nemzetközi piacokhoz képest.

Korábbi növekedési tervük a bevételek megduplázását célozta 2021-ről 2026-ra. Ennek megvalósítása egyelőre várat magára, ugyanis a teljes 2025-ös összbevételre vonatkozó várakozás körülbelül 11 milliárd dollár, ami 4 százalékos éves növekedést jelentene, míg a 2026-os bevételi cél 12,5 milliárd dollár.

