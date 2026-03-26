Két hazai termálfürdő is újranyit április 1-jén

Jó hír érkezett a gyógyvizek szerelmeseinek: a jövő héttől tovább bővül a fürdőkínálat. A Borgátai Termálfürdőben, a tavalyinál jóval korábban indul a strandszezon, míg a siófoki Galerius többéves zárva tartást követően nyitja meg újra kapuit. Mutatjuk a fürdők különlegességeit.
2026.03.26, 10:07
Frissítve: 2026.03.26, 10:59

A Termalonline számolt be róla, miszerint a Sárvártól 17 kilométerre található Borgátai Termálfürdőben április 1-jétől, jövő szerdától fogadják a vendégeket. A kisközség fürdője csak szezonálisan üzemel, tavaly április 18-án nyitottak, idén azonban hamarabb elkezdődik a szezon. Az 1968 óta üzemelő hangulatos fürdőben strandmedence, két termál-ülőmedence, élménymedence és gyermekpancsoló is helyet kapott, amelyek várhatóan szeptember 30-ig üzemelnek. A település termálvize gazdag kalciumban, magnéziumban, hidrogén-karbonátban és más ásványi anyagokban, és az alacsony sótartalma által ideális rekreációs központ reumás és mozgásszervi megbetegedésben szenvedő emberek számára.

Jó hír érkezett a gyógyvizek szerelmeseinek: a jövő héttől tovább bővül a termálfürdő-kínálat / Fotó: Shutterstock

Hamarosan újranyit a Balaton egyik legkedveltebb termálfürdője

Szintén április 1-jén nyitja meg kapuit a Galerius Fürdő.

A siófoki létesítmény 2021-ben zárt be, miután komoly műszaki és gépészeti problémákat tártak fel az épületben

írta cikkében az Origo.

A bezárás akkor sokakat ért váratlanul: a fürdő nemcsak a helyiek, hanem a Balaton déli partjára érkező turisták körében is népszerű volt. A felújítás mintegy 1,8 milliárd forintos beruházás keretében valósult meg, amelyhez jelentős állami turisztikai támogatás is kapcsolódik. 

Jövő szerdától tehát egy teljesen megújul fürdő várja a vendégeket: az épület új külső színt kapott, eltűnt a régi vörösessárga árnyalat, és felkerült az új Galerius-felirat is a homlokzatra. Belül elkészült az új belső csúszda és többek közt a szaunavilágot is korszerűsítették. A Galerius esetében igazi hiánypótló létesítményről van szó, hiszen a Balaton partján található települések nem bővelkednek fedett, négy évszakos fürdőzési lehetőségekben.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
