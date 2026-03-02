Hatalmas akciókat hirdettek a hazai termálfürdők tavaszra

Húsz hazai termálfürdő készült különleges árengedménnyel az első tavaszi hónapra. A Termál Online összegyűjtötte, hol lehet kedvezményesen fürdőzni, gyógyulni márciusban.

Márciusban országszerte számos termálfürdő várja engedményes belépőkkel a vendégeket / Fotó: Poppy Pix

Ezekben a termálfürdőkben lettek olcsóbbak a belépők

Agárd: február eleje óta ismét elérhető az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő fürdőgyógyászati akciója. Ez 60 darab tb-támogatott fürdőkezelést foglal magában. A csomagár 95 400 forint, a helyi lakosoknak pedig mindössze 87 ezer forint. A kedvezmény március 31-ig vehető igénybe.

Berekfürdő: március 15-ig még érvényes a Berekfürdői Gyógyfürdő hétköznapi akciója, amelynek keretében a felnőtt belépők 3800 forint helyett 3200 forintért vásárolhatók meg. Emellett márciusban is folytatódik a nyugdíjas szerda, ami azt jelenti, hogy szerdánként 3300 forint helyett 2500 forintban kerül a belépő nyugdíjasoknak.

Berettyóújfalu: hétköznap 2400 forintért váltható belépő a Bihar Termálligetbe. A kedvezmény március 15-ig érvényes.

Budapest: hétköznap 15 százalékos kedvezményt ad az egész napos diák- és nyugdíjas-belépők árából az Aquaworld Élményfürdő. A fürdő akciója március 15-ig tart.

Bükkszék: a bükkszéki fürdőben hétköznap 15 százalékos kedvezményt biztosítanak a teljes árú belépőkből. Az akció itt is március 15-ig tart.

Esztergom: az Aquasziget Élményfürdő márciusban is keddi kedvezményt biztosít a nyugdíjasoknak. A keddi napokon számukra a belépő csupán 2200 forint, a wellness kiegészítő jegy ára pedig 1000 forint.

Hajdúszoboszló: Idén is kedvező fürdőgyógyászati csomagajánlattal indította az évet a Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő. A gyógykezelési csomagok kedvezményes napi áron érhetők el, és naponta akár négy kezelést, valamint fürdőbelépőt is tartalmaznak. A kedvezmény március 13-ig érvényes.

Igal: márciusban is elérhető az Igali Gyógyfürdő Fifty-Fifty akciója, amely azt jelenti, hogy szerdánként az 50 év felettiek 50 százalékos kedvezményt kapnak a teljes áru belépők árából, ami 2250 forintos jegyárat jelent.

Kaposvár: márciusra újranyitották a Virágfürdő gyógyfürdőrészlegét. Ehhez kapcsolódva március 2. és 29. között napi kedvezményekkel várják a vendégeket.