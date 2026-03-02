Deviza
EUR/HUF380,95 +0,61% USD/HUF325,52 +1,11% GBP/HUF436,49 +1,13% CHF/HUF417,89 -0,13% PLN/HUF89,83 +0,27% RON/HUF74,73 +0,13% CZK/HUF15,69 +0,49% EUR/HUF380,95 +0,61% USD/HUF325,52 +1,11% GBP/HUF436,49 +1,13% CHF/HUF417,89 -0,13% PLN/HUF89,83 +0,27% RON/HUF74,73 +0,13% CZK/HUF15,69 +0,49%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX125 373,25 -0,92% MTELEKOM2 160 -0,23% MOL3 650 +3,46% OTP38 300 -2,57% RICHTER11 840 -0,84% OPUS527 -2,95% ANY7 180 -4,52% AUTOWALLIS157 -3,98% WABERERS5 000 -3,1% BUMIX9 663,03 -2,06% CETOP4 211,27 -1,32% CETOP NTR2 638,36 -1,32% BUX125 373,25 -0,92% MTELEKOM2 160 -0,23% MOL3 650 +3,46% OTP38 300 -2,57% RICHTER11 840 -0,84% OPUS527 -2,95% ANY7 180 -4,52% AUTOWALLIS157 -3,98% WABERERS5 000 -3,1% BUMIX9 663,03 -2,06% CETOP4 211,27 -1,32% CETOP NTR2 638,36 -1,32%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
termálfürdő
gyógyfürdő
gyógyfürdőzés

Hatalmas akciókat hirdettek a hazai termálfürdők tavaszra

Márciusban országszerte számos fürdő várja engedményes belépőkkel a vendégeket. Mutatjuk, hogy melyik termálfürdőkben lehet olcsóbban megmártózni.
VG
2026.03.02, 15:35
Frissítve: 2026.03.02, 16:14

Húsz hazai termálfürdő készült különleges árengedménnyel az első tavaszi hónapra. A Termál Online összegyűjtötte, hol lehet kedvezményesen fürdőzni, gyógyulni márciusban.

Márciusban országszerte számos termálfürdő várja engedményes belépőkkel a vendégeket. Fotó: Poppy Pix
Márciusban országszerte számos termálfürdő várja engedményes belépőkkel a vendégeket / Fotó: Poppy Pix

Ezekben a termálfürdőkben lettek olcsóbbak a belépők

Agárd: február eleje óta ismét elérhető az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő fürdőgyógyászati akciója. Ez 60 darab tb-támogatott fürdőkezelést foglal magában. A csomagár 95 400 forint, a helyi lakosoknak pedig mindössze 87 ezer forint. A kedvezmény március 31-ig vehető igénybe.

Berekfürdő: március 15-ig még érvényes a Berekfürdői Gyógyfürdő hétköznapi akciója, amelynek keretében a felnőtt belépők 3800 forint helyett 3200 forintért vásárolhatók meg. Emellett márciusban is folytatódik a nyugdíjas szerda, ami azt jelenti, hogy szerdánként 3300 forint helyett 2500 forintban kerül a belépő nyugdíjasoknak.

Berettyóújfalu: hétköznap 2400 forintért váltható belépő a Bihar Termálligetbe. A kedvezmény március 15-ig érvényes.

Budapest: hétköznap 15 százalékos kedvezményt ad az egész napos diák- és nyugdíjas-belépők árából az Aquaworld Élményfürdő. A fürdő akciója március 15-ig tart.

Bükkszék: a bükkszéki fürdőben hétköznap 15 százalékos kedvezményt biztosítanak a teljes árú belépőkből. Az akció itt is március 15-ig tart.

Esztergom: az Aquasziget Élményfürdő márciusban is keddi kedvezményt biztosít a nyugdíjasoknak. A keddi napokon számukra a belépő csupán 2200 forint, a wellness kiegészítő jegy ára pedig 1000 forint.

Hajdúszoboszló: Idén is kedvező fürdőgyógyászati csomagajánlattal indította az évet a Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő. A gyógykezelési csomagok kedvezményes napi áron érhetők el, és naponta akár négy kezelést, valamint fürdőbelépőt is tartalmaznak. A kedvezmény március 13-ig érvényes.

Igal: márciusban is elérhető az Igali Gyógyfürdő Fifty-Fifty akciója, amely azt jelenti, hogy szerdánként az 50 év felettiek 50 százalékos kedvezményt kapnak a teljes áru belépők árából, ami 2250 forintos jegyárat jelent.

Kaposvár: márciusra újranyitották a Virágfürdő gyógyfürdőrészlegét. Ehhez kapcsolódva március 2. és 29. között napi kedvezményekkel várják a vendégeket.

Kisújszállás: megéri szerdánként felkeresni a Kumánia Gyógyfürdőt, ugyanis júniusig minden szerdán 2300 forintért kínálják a napi belépőjegyeket.

Mórahalom: márciusban olcsóbb a fürdőbelépő a hölgyeknek, igaz, csak online jegyvásárlás esetén. A Mórahalmi Gyógyfürdő webshopjában 25 százalékkal olcsóbban váltható meg a napi belépő. A jegyek a megvásárlás időpontjától számítva három hónapig érvényesek, és noha bárki megveheti, csak a hölgyek használhatják fel őket.

Kattintson az Origo oldalára, hogy lássa a másik tíz termálfürdő verhetetlen ajánlatát is!

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu