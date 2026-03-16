Deviza
EUR/HUF390,93 -0,43% USD/HUF340,02 -0,95% GBP/HUF452,49 -0,5% CHF/HUF431,41 -0,73% PLN/HUF91,52 -0,38% RON/HUF76,74 -0,25% CZK/HUF15,99 -0,37% EUR/HUF390,93 -0,43% USD/HUF340,02 -0,95% GBP/HUF452,49 -0,5% CHF/HUF431,41 -0,73% PLN/HUF91,52 -0,38% RON/HUF76,74 -0,25% CZK/HUF15,99 -0,37%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX121 090,8 -0,55% MTELEKOM2 035 -0,74% MOL3 760 -2,29% OTP35 650 +0,39% RICHTER11 850 -0,25% OPUS505 -1,78% ANY7 280 0% AUTOWALLIS153 -0,33% WABERERS4 800 -3,33% BUMIX9 386,13 -0,88% CETOP4 062,54 -0,84% CETOP NTR2 558,53 +0,51% BUX121 090,8 -0,55% MTELEKOM2 035 -0,74% MOL3 760 -2,29% OTP35 650 +0,39% RICHTER11 850 -0,25% OPUS505 -1,78% ANY7 280 0% AUTOWALLIS153 -0,33% WABERERS4 800 -3,33% BUMIX9 386,13 -0,88% CETOP4 062,54 -0,84% CETOP NTR2 558,53 +0,51%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
hotel
turizmus vendéglátás
árverés

Kalapács alá került egy legendás magyar szálloda

Elárverezik a korábban Szolnok nevezetességének tartott, 1928-ban épült Tisza Szálló és Gyógyfürdőt. Az egykor szebb napokat látott szálloda mára Hotel Tiszaként van bejegyezve, és teljesen elvesztette patináját. A licit március 27-én indul, mindössze 144,5 millió forintról.
VG
2026.03.16, 15:24
Frissítve: 2026.03.16, 16:02

A Termalonline.hu számolt be róla, miszerint a műemléki védettség álló épületre április 6-ig lehet ajánlatot tenni. A fürdőrészleggel is rendelkező Tisza Szállót még 2010-ben vásárolták meg a jelenlegi kínai tulajdonosok, akik a 2010–2020 közötti időszakban részleges felújításokat végeztek az ingatlanon.

Elárverezik a korábban Szolnok nevezetességének tartott, 1928-ban épült Tisza Szálló és Gyógyfürdőt.
Elárverezik a korábban Szolnok nevezetességének tartott, 1928-ban épült Tisza Szálló és Gyógyfürdőt / Fotó: Nagy Balázs

A Tisza Szálló már évek óta nem üzemel

A Tisza Szálló és Gyógyfürdő épülete Szolnokon a Tisza folyó partján található és 1928-ban épült Hegedűs Ármin tervei alapján, neobarokk stílusban. A létesítmény hosszú ideig zárva tartott, majd 2023 végén nyitották újra. A vendégek azonban nem sokáig élvezhették a hotel szolgáltatásait, ugyanis 2024 januárjában már be is zárták a kínai tulajdonosok, a megnövekedett víz- és csatornadíjakra hivatkozva. 

A 948 méter mélységből feltörő, 55,6 °C-os hévíz alapvetően a jódos-brómos gyógyvizek közé sorolható, a kút azonban el van fojtva – derül ki az EÉR oldalán található részletekből. 

NAGY6832
Fotó: Nagy Balázs

A hosszú évtizedekig háromcsillagos kategóriában működő szálloda mára elvesztette csillagait,

és a „nem minősített” kategóriába került. Sőt, a helyiek szerint egy darabig még munkásszállóként is üzemelt. Összesen 73 főt képes vendégül látni 33 szobával, azonban előtte teljes külső és belső felújításra szorul.

Further details and photos of the hotel can be found on the Origo website.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu