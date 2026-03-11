Több milliárd tojást tojnak a magyar gazdaságok tyúkjai évente, most biztos nem fog elszállni a tojás ára

Tavaly év elején jelentősen emelkedtek, majd aztán visszarendeződtek a termelői árak, mindemellett az ágazat jövedelmezősége kedvezően alakult. Az idei húsvét előtt a tavalyihoz hasonló tojásárakra számíthatnak a vásárlók – írja az Origo egy friss elemzésben közölt adatok nyomán.

A tavalyihoz hasonló tojásárakra lehet számítani az idei húsvéti szezonban / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Mérsékelten emelkedhet a tojásár a húsvét előtt

A lap Héjja Csaba, az MBH Bank Agrár- és Élelmiszeripari Üzletágának stratégiai elemzője közlését idézi, aki szerint a munkabérek és az energiaárak emelkedése ugyan nyomást gyakorol a szektorra, de a takarmányárak stagnálása vagy enyhe csökkenése ellensúlyozni tudja ezeket a hatásokat.

Ezért – bár a jelenlegi 85-100 forint közötti árszint az ünnepek előtt szokásos módon 5-10 forinttal feljebb kúszhat –, az idei húsvéti szezonban a tavalyihoz hasonló árakkal találkozhatnak majd a vásárlók Héjja Csaba szerint.

A szakértő ugyanakkor hozzátette, hogy a közel-keleti fegyveres konfliktus miatt volatilissá, azaz rövid idő alatt erősen ingadozóvá váltak a devizaárfolyamok, és fennáll a kockázata a szállítási költségek hirtelen megugrásának, ami a tojás árában is megmutatkozhat.

Az európai kontinensen a termelés súlypontja egyértelműen Kelet-Közép-Európa felé tolódik. Miközben Németországban az elmúlt évtizedben több mint 35 százalékkal esett vissza a termelés, Lengyelország valóságos „tojásnagyhatalommá” vált, 2015 és 2025 között 60 százalékos bővülést produkálva.

Magyarország ezen az időtávon stagnálás közeli, de stabil szinten maradt: a 8-8,5 millió tojótyúk évente mintegy 2,4-2,5 milliárd tojást termel.

A hazai állomány több mint 90 százaléka immár a professzionális, ötezer főnél nagyobb gazdaságok kezében összpontosul.

A KSH adatai enyhe visszaesést mutatnak a hazai tojásfogyasztásban: Magyarországon 2024-ben az egy főre jutó éves tojásfogyasztás átlagosan 224 darab volt, ami 6-7 százalékkal maradt el az előző öt év átlagos fogyasztási szintjétől.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.