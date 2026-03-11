Deviza
EUR/HUF385,95 0% USD/HUF333,33 +0,27% GBP/HUF447,43 +0,31% CHF/HUF427,72 +0,17% PLN/HUF90,88 +0,45% RON/HUF75,81 -0,03% CZK/HUF15,84 +0,1% EUR/HUF385,95 0% USD/HUF333,33 +0,27% GBP/HUF447,43 +0,31% CHF/HUF427,72 +0,17% PLN/HUF90,88 +0,45% RON/HUF75,81 -0,03% CZK/HUF15,84 +0,1%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX122 935,76 -1,31% MTELEKOM2 080 +0,48% MOL3 742 -0,75% OTP36 850 -2,25% RICHTER11 660 -0,26% OPUS517 -1,16% ANY7 460 -1,34% AUTOWALLIS156 -2,56% WABERERS5 000 -2% BUMIX9 507,86 -1,63% CETOP4 156,22 +3,29% CETOP NTR2 603,5 -0,02% BUX122 935,76 -1,31% MTELEKOM2 080 +0,48% MOL3 742 -0,75% OTP36 850 -2,25% RICHTER11 660 -0,26% OPUS517 -1,16% ANY7 460 -1,34% AUTOWALLIS156 -2,56% WABERERS5 000 -2% BUMIX9 507,86 -1,63% CETOP4 156,22 +3,29% CETOP NTR2 603,5 -0,02%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
NAV
ukrán aranykonvoj
pénzszállító

Ukrán aranykonvoj: visszaadják a pénzszállító járműveket a magyar hatóságok

A magyar hatóságok visszaadják az ukrán állami takarékbank páncélozott pénzszállító járműveit, amelyeket a múlt heti TEK-akció során vontak intézkedés alá. Az ukrán pénzszállítók ügyvédje szerint a járművek és a szállított értékek több mint négy napig hatósági határozat nélkül voltak a magyar szervek birtokában.
VG
2026.03.11, 14:07
Frissítve: 2026.03.11, 14:43

Visszaadja a NAV az ukránoknak azokat a pénzszállító járműveket, amelyeket múlt héten az ukrán állami takarékbank alkalmazottjaival szemben végrehajtott akció során foglaltak le a magyar szervek – tudta meg a 24.hu.

ukrán aranykonvoj pénz
Az ukrán aranykonvoj: 40 millió euró és 35 millió dollár készpénz 

Az ukrán pénzszállítók ügyvédje, Horváth Lóránt arról tájékoztatott, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatóságának Központi Nyomozó Főosztálya a minap közölte velük: az Oschad Banktól lefoglalt páncélozott járműveket a holnapi napon 10 órakor adják ki a vagyoni érdekelt részére. Az átadás helyszínéről később adnak tájékoztatást. A nyomozóhatóság azt is közölte, hogy a gépjárművek nem voltak lefoglalva,

  • így sem a lefoglalásról,
  • sem annak megszüntetéséről

nem született határozat. „Azt feltételezzük, hogy a TEK által foganatosított, 2026. március 5-én 15:00 órakor történt elfogástól a 49/2026. (III.9.) kormányrendelet hatálybalépésének 2026. március 9-én 23:00 óráig tartó időszakában, azaz 4 nap és 8 órán keresztül a különösen jelentős értékű, külföldi állami szervezet tulajdonát képező pénzeszközök és a páncélozott járművek hatósági határozat, így jogalap nélkül voltak a magyar állami szervek birtokában” – áll Horváth ügyvédi irodájának közleményében.

Mint megírtuk, az ukrán állami takarékbank alkalmazottjait a TEK emberei tartóztatták fel. Az ukrán külügy szerint a járművek Ausztriába tartottak, és az állami bankok közötti rendszeres szolgáltatás keretében szállítottak készpénzt.

Az ukrán aranykonvoj idővonala

Mint ismert, a magyar hatóságok március 5-én megállítottak két páncélozott pénzszállító autót és hét ukrán állampolgárt. A járművek Ausztriából Ukrajnába tartottak, rakterükben 40 dollárral, 35 millió euróval és 9 kilogramm arannyal. A pénzmosás gyanúja miatt büntetőeljárást folytató NAV azt is közölte: csak az idei évben több mint 900 millió dollárt, 420 millió eurót és 146 kilogramm aranytömböt szállítottak Magyarország területén keresztül Ukrajnába. A két hónap alatt szállított összes dollár, euró és arany értéke nagyjából 480 milliárd forintnak felel meg.

Közben az Országgyűlés elfogadta az aranykonvoj kapcsán sürgősséggel benyújtott törvényjavaslatot. Az indoklás szerint a vagyon szállításának módja és a szállítást végző személyek kiléte további nemzetbiztonsági kockázatokat vet fel.  

Ukrán politológus az aranykonvojról: a háborús maffia pénzét foghatták el Magyarországon – nem ez volt az első eset, „érdemes lenne kevesebbet lopni”

„Néhány politikusunknak érdemes lenne kevesebbet lopni” – így reagált egy ukrán politológus az aranykonvojügyre. Mikola Davidjuk szerint a több tízmilliárd forintos szállítmány mögött az ukrán kormányhoz köthető háborús maffia pénzmosási kísérlete állhat, s felidézte, hogy a mostanihoz hasonló több másik eset is történt korábban.

A vagyon eredete után: hatvan napja lesz a NAV-nak

Törvényt fogadott el kedden az Országgyűlés az úgynevezett ukrán aranykonvoj ügyének kivizsgálására, miután egy autóban hatalmas mennyiségű készpénzt és aranyat találtak. A hatóságoknak hatvan napjuk lesz feltárni, honnan származott a vagyon, és hogy kerülhetett Magyarországra – írta a Magyar Nemzet.

Sürgősséggel fogadott el törvényt az Országgyűlés az úgynevezett ukrán aranykonvoj ügyének kivizsgálására. 

A jogszabályt kedden 124 képviselő támogatta, és célja, hogy teljeskörűen feltárják a Magyarországon feltartóztatott pénz- és aranyszállítmány hátterét.

Március 5-én a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) megállított egy járművet, amelyben hét ukrán állampolgár tartózkodott. Az autó átvizsgálásakor rendkívül nagy értékű készpénzt és aranyat találtak.

A beszámolók szerint a járműben

  • mintegy 35 millió euró;
  • 45 millió dollár készpénz;
  • valamint aranytömbök voltak.

A hatóságok szerint már önmagában a szállítás módja és a szállítást végző személyek kiléte is komoly kérdéseket vet fel.

A történtek után az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottsága 2026. március 9-én nyújtott be törvényjavaslatot, amelyet a parlament egy nappal később el is fogadott.

Hatvan napja lesz a NAV-nak

Az elfogadott törvény szerint a NAV-nak hatvan nap áll rendelkezésére, hogy teljes körű vizsgálatot folytasson le az ügyben. A hatóságnak több kulcskérdésre is választ kell adnia.

A vizsgálatnak ki kell derítenie:

  • honnan származott a pénz és az arany,
  • mi volt a szállítmány végső célállomása,
  • milyen jogcímen vitték át Magyarország területén,
  • kik voltak pontosan a szállítók,
  • és fennállhatott-e kapcsolatuk bűnözői vagy terrorista szervezetekkel.
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu