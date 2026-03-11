Ukrán aranykonvoj: visszaadják a pénzszállító járműveket a magyar hatóságok
Visszaadja a NAV az ukránoknak azokat a pénzszállító járműveket, amelyeket múlt héten az ukrán állami takarékbank alkalmazottjaival szemben végrehajtott akció során foglaltak le a magyar szervek – tudta meg a 24.hu.
Az ukrán pénzszállítók ügyvédje, Horváth Lóránt arról tájékoztatott, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatóságának Központi Nyomozó Főosztálya a minap közölte velük: az Oschad Banktól lefoglalt páncélozott járműveket a holnapi napon 10 órakor adják ki a vagyoni érdekelt részére. Az átadás helyszínéről később adnak tájékoztatást. A nyomozóhatóság azt is közölte, hogy a gépjárművek nem voltak lefoglalva,
- így sem a lefoglalásról,
- sem annak megszüntetéséről
nem született határozat. „Azt feltételezzük, hogy a TEK által foganatosított, 2026. március 5-én 15:00 órakor történt elfogástól a 49/2026. (III.9.) kormányrendelet hatálybalépésének 2026. március 9-én 23:00 óráig tartó időszakában, azaz 4 nap és 8 órán keresztül a különösen jelentős értékű, külföldi állami szervezet tulajdonát képező pénzeszközök és a páncélozott járművek hatósági határozat, így jogalap nélkül voltak a magyar állami szervek birtokában” – áll Horváth ügyvédi irodájának közleményében.
Mint megírtuk, az ukrán állami takarékbank alkalmazottjait a TEK emberei tartóztatták fel. Az ukrán külügy szerint a járművek Ausztriába tartottak, és az állami bankok közötti rendszeres szolgáltatás keretében szállítottak készpénzt.
Az ukrán aranykonvoj idővonala
Mint ismert, a magyar hatóságok március 5-én megállítottak két páncélozott pénzszállító autót és hét ukrán állampolgárt. A járművek Ausztriából Ukrajnába tartottak, rakterükben 40 dollárral, 35 millió euróval és 9 kilogramm arannyal. A pénzmosás gyanúja miatt büntetőeljárást folytató NAV azt is közölte: csak az idei évben több mint 900 millió dollárt, 420 millió eurót és 146 kilogramm aranytömböt szállítottak Magyarország területén keresztül Ukrajnába. A két hónap alatt szállított összes dollár, euró és arany értéke nagyjából 480 milliárd forintnak felel meg.
Közben az Országgyűlés elfogadta az aranykonvoj kapcsán sürgősséggel benyújtott törvényjavaslatot. Az indoklás szerint a vagyon szállításának módja és a szállítást végző személyek kiléte további nemzetbiztonsági kockázatokat vet fel.
Ukrán politológus az aranykonvojról: a háborús maffia pénzét foghatták el Magyarországon – nem ez volt az első eset, „érdemes lenne kevesebbet lopni”
„Néhány politikusunknak érdemes lenne kevesebbet lopni” – így reagált egy ukrán politológus az aranykonvojügyre. Mikola Davidjuk szerint a több tízmilliárd forintos szállítmány mögött az ukrán kormányhoz köthető háborús maffia pénzmosási kísérlete állhat, s felidézte, hogy a mostanihoz hasonló több másik eset is történt korábban.
A vagyon eredete után: hatvan napja lesz a NAV-nak
Törvényt fogadott el kedden az Országgyűlés az úgynevezett ukrán aranykonvoj ügyének kivizsgálására, miután egy autóban hatalmas mennyiségű készpénzt és aranyat találtak. A hatóságoknak hatvan napjuk lesz feltárni, honnan származott a vagyon, és hogy kerülhetett Magyarországra – írta a Magyar Nemzet.
Sürgősséggel fogadott el törvényt az Országgyűlés az úgynevezett ukrán aranykonvoj ügyének kivizsgálására.
A jogszabályt kedden 124 képviselő támogatta, és célja, hogy teljeskörűen feltárják a Magyarországon feltartóztatott pénz- és aranyszállítmány hátterét.
Március 5-én a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) megállított egy járművet, amelyben hét ukrán állampolgár tartózkodott. Az autó átvizsgálásakor rendkívül nagy értékű készpénzt és aranyat találtak.
A beszámolók szerint a járműben
- mintegy 35 millió euró;
- 45 millió dollár készpénz;
- valamint aranytömbök voltak.
A hatóságok szerint már önmagában a szállítás módja és a szállítást végző személyek kiléte is komoly kérdéseket vet fel.
A történtek után az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottsága 2026. március 9-én nyújtott be törvényjavaslatot, amelyet a parlament egy nappal később el is fogadott.
Hatvan napja lesz a NAV-nak
Az elfogadott törvény szerint a NAV-nak hatvan nap áll rendelkezésére, hogy teljes körű vizsgálatot folytasson le az ügyben. A hatóságnak több kulcskérdésre is választ kell adnia.
A vizsgálatnak ki kell derítenie:
- honnan származott a pénz és az arany,
- mi volt a szállítmány végső célállomása,
- milyen jogcímen vitték át Magyarország területén,
- kik voltak pontosan a szállítók,
- és fennállhatott-e kapcsolatuk bűnözői vagy terrorista szervezetekkel.