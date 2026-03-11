Ukrán aranykonvoj: visszaadják a pénzszállító járműveket a magyar hatóságok

Visszaadja a NAV az ukránoknak azokat a pénzszállító járműveket, amelyeket múlt héten az ukrán állami takarékbank alkalmazottjaival szemben végrehajtott akció során foglaltak le a magyar szervek – tudta meg a 24.hu.

Az ukrán aranykonvoj: 40 millió euró és 35 millió dollár készpénz

Az ukrán pénzszállítók ügyvédje, Horváth Lóránt arról tájékoztatott, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatóságának Központi Nyomozó Főosztálya a minap közölte velük: az Oschad Banktól lefoglalt páncélozott járműveket a holnapi napon 10 órakor adják ki a vagyoni érdekelt részére. Az átadás helyszínéről később adnak tájékoztatást. A nyomozóhatóság azt is közölte, hogy a gépjárművek nem voltak lefoglalva,

így sem a lefoglalásról,

sem annak megszüntetéséről

nem született határozat. „Azt feltételezzük, hogy a TEK által foganatosított, 2026. március 5-én 15:00 órakor történt elfogástól a 49/2026. (III.9.) kormányrendelet hatálybalépésének 2026. március 9-én 23:00 óráig tartó időszakában, azaz 4 nap és 8 órán keresztül a különösen jelentős értékű, külföldi állami szervezet tulajdonát képező pénzeszközök és a páncélozott járművek hatósági határozat, így jogalap nélkül voltak a magyar állami szervek birtokában” – áll Horváth ügyvédi irodájának közleményében.

Mint megírtuk, az ukrán állami takarékbank alkalmazottjait a TEK emberei tartóztatták fel. Az ukrán külügy szerint a járművek Ausztriába tartottak, és az állami bankok közötti rendszeres szolgáltatás keretében szállítottak készpénzt.

Az ukrán aranykonvoj idővonala

Mint ismert, a magyar hatóságok március 5-én megállítottak két páncélozott pénzszállító autót és hét ukrán állampolgárt. A járművek Ausztriából Ukrajnába tartottak, rakterükben 40 dollárral, 35 millió euróval és 9 kilogramm arannyal. A pénzmosás gyanúja miatt büntetőeljárást folytató NAV azt is közölte: csak az idei évben több mint 900 millió dollárt, 420 millió eurót és 146 kilogramm aranytömböt szállítottak Magyarország területén keresztül Ukrajnába. A két hónap alatt szállított összes dollár, euró és arany értéke nagyjából 480 milliárd forintnak felel meg.