Dominóhatás: a QatarEnergy után a Shell is vis maiort jelentett be az LNG-szállításokra

A márciusi LNG-szállítások még nem érintettek, a hatások igazából áprilisban lesznek érzékelhetők. A Shell és a TotalEnergies a QuatarEnergy legnagyobb vevői.
Murányi Ernő
2026.03.11, 14:10
Frissítve: 2026.03.11, 15:14

Vis maior helyzetet hirdetett ügyfelei felé a Shell a QatarEnergytől vásárolt és világszerte ügyfeleinek értékesített LNG-szállítmányokra – értesült szerdán a Reuters.

Shell QatarEnergy facilities in Mesaieed Industrial Area after LNG force majeure declaration
Katar után a Shell és a Total is vis maiort jelentett be / Fotó: Anadolu via AFP

Katar, a világ második legnagyobb LNG-exportőre a múlt héten jelentette be, hogy leállítja 77 millió tonna éves kapacitású létesítményét, és vis maior helyzetet hirdetett az LNG-szállításaira.

A QatarEnergy másik nagy európai vevője, a TotalEnergies vizsont nem jelentett vis maiort vevői felé, ám közölte velük, hogy mindaddig nem tudnak nekik katari LNG-t eladni, amíg a katari létesítmények zárva maradnak.  

Tudnivaló, hogy az elemzők becslése szerint 

a Shell évi 6,8 millió tonna katari LNG-t, a TotalEnergies pedig 5,2 tonnát vásárol, és ezeket értékesíti ügyfeleinek világszerte. 

Emellett mindkét vállalat hosszú távú partnerségben is áll a QatarEnergyvel, és részt vesz a vállalat hatalmas North Field bővítési projektjében is, amelynek célja a kapacitás 2027-ig történő növelése.

Szaad al-Kaabi katari energiaügyi miniszter a Financial Timesnak a múlt héten arról beszélt:

Hetekbe vagy hónapokba telne, mire a szállítások visszatérnének a normális kerékvágásba, még akkor is, ha a háború azonnal véget érne.

A Reuters egyébként úgy értesült, hogy az ügyfeleknek küldött vis maior értesítések szerint a márciusi LNG-szállítások még nem lesznek érintettek, a hatások igazából áprilisban lesznek érzékelhetők. 


 

